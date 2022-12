Je li ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina pred izlaznim vratima Banskih dvora, danas je malo tko htio izravno odgovoriti, ali RTL Danas je ipak iz nekoliko izvora dobio informaciju o njegovom mogućem odlasku iz Vlade.

"Spominje se i rok od mjesec dana, ali potvrdu za to od Vlade, pa i samog ministra, danas nismo dobili. Razgovarali smo i s nekoliko koalicijskih partnera koji kažu kako je bio sastanak na temu obnove, da je bio prisutan i ministar ali kako nije bilo riječi o njegovoj smjeni, no i to da nitko realno nije zadovoljan dinamikom obnove. O toj će temi razgovarati nakon blagdana", kazala je reporterka RTL-a Dajana Šošić.

Nastavila je kako je znakovita bila ranija izjava predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o "nestvarno sporoj obnovi". Činjenica je i da danas nije javno stao u obranu svog ministra prilikom postavljanja novinarskih pitanja, a poznat je kao čovjek da brani svoje ljude do zadnjeg trenutka. Rekao je tek da danas nije trenutak da se o tome razgovara.

Paladina postaje svjestan da državni sustav funkcionira drugačije nego privatni

"Sam ministar Paladina jučer je i ranije na RTL-u rekao kako smatra da te kritike nisu bile upućene njemu, a ako i jesu i ako ne obavlja svoje zadatke, da ni ne mora biti ministar. Činjenica da je on doveden u Vladu kako bi se ubrzao proces obnove, čovjek je s bogatim iskustvom upravljanja, blizak stranci, ali očito državni sustav funkcionira bitno drugačije nego privatni i da Paladina postaje toga itekako svjestan", rekla je Dajana Šošić koja je ekskluzivno doznala i detalje skore obljetnice potresa na Baniji i da tamo vjerojatno neće ići premijer.

'Premijer neće ići na Baniju. Sigurno se sjeća one grude od lani'

"Doznajemo kako premijer ove godine na Baniju neće ići. Obišao je to područje prije mjesec dana. Umjesto njega, vjerojatno će ići netko od ministara ili državnih tajnika. Sigurno se itekako sjeća one grude, a činjenica je da se Vlada u ovom trenutku tamo zaista nema čime pohvaliti", izvijestila je naša novinarka.