SVE ŠTO TREBATE ZNATI O POČETKU NASTAVE; Koordinatorica radne skupine otkrila što ih muči: ‘Razmišljamo kako smanjiti kontakt…’

Koordinatorica radne skupine za početak školske godine objasnila je kako bi mogla izgledati nastava u novoj školskoj godini obilježenoj pandemijom koronavirusa

Svi učenici 7. rujna sjedaju u školske klupe. Maske neće nositi učenici nižih razreda osnovne škole, ali studenti hoće. Što će biti s onima viših razreda i srednjoškolcima tek se odlučuje. U hodu će se rješavati problemi koje Radna skupina nije predvidjela, a u planu im je izraditi hodogram za sve vrste škola i sve vrste mogućih problema. Pitanje je samo imaju li dovoljno vremena jer danas i sami priznaju da sve odgovore nemaju, javlja RTL.

Nastava će se sigurno kombinirati s onom online. U zagrebačkim školama pogođenim potresom, a koje će raditi u dvije smjene sat će biti kraći pet minuta za dezinfekciju između smjena. 26 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola je to zatražilo i dobilo. Iz Ureda pravobraniteljice za djecu podržavaju povratak u škole jer su i mjesto socijalizacije. Sve mjere Radna skupina će donijeti do 31. kolovoza, tjedan dana prije početka školske godine.

Konstruktivan sastanak

Za RTL Danas o svemu je govorila Ivana Pavić Šimetin, koordinatorica radne skupine za početak školske godine objasnivši detalje koji čekaju učenike, roditelje i nastavnike. Kaže da je današnji sastanak trajao četiri sata, da je bio izuzetno konstruktivan te da je jako puno prijedloga raspravljeno i rečeno.

“Puno je izazova koje imamo u školi. Sa strane HZJZ nije kasno, mi na tome radimo od travnja, ako ne i prije toga. Mi smo već puno preporuka izradili zajedno s ministarstvom znanosti i obrazovanja i i drugim akterima tako da smo već puno toga pripremili. Ovo je samo nastavak aktivnosti od proljeća i pitanje je kretanje djece od 5. do 8. razreda”, kaže Pavić Šimetin za RTL.

Što s maskama?

Na pitanje jesu li pronašli rješenje za učenike viših razreda osnovne i srednju školu, hoće li nositi maske, rekla je da je to pitanje na koje će zadnje dati konkretni odgovor, nakon što održe još sastanaka i poslučaju preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.

“Ono što znamo jest da za mlađe učenike i vrtićku dob ne preporučujemo maske, jer ih ne mogu pravilno nositi, a nepravilno nošenje ima više štete nego koristi. Za studente je preporuka da nose maske, a za one između još ćemo razmotriti. Imamo preporuke na kojima radimo i razmišljamo kako smanjiti kontakt jedne obrazovne grupe s drugom, to je primjerice pitanje ulaska i izlaska iz škole, odmora kao i odlazaka na toalet”, kaže Pavić Šimetin.

Dodaje da su rješenje i različiti termini početka nastave. “Moramo inzistirati da što manje jedna obrazovna grupa dođe u dodir s drugom jer to je ključ prevencije, jer ako netko i bude pozitivan broj osoba će time biti što manji.”

Što u slučaju zaraze?

U slučaju da se ispostavi da je neki učenik pozitivan, Pavić Šimetin objašnjava kako je to preuzeti epidemiološka služba koja radi izvid u školi i određuje tko mora u izolaciju. “Naravno, svi zaraženi, od učenika do nastavnika, moraju to javiti školi, a ravnatelj nakon toga javlja nadležnom epidemiologu.

Ministar otkrio kada će odlučiti o maskama

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u srijedu kako će konačna odluka o nošenju maski u školama biti donesena nakon 31. kolovoza na temelju preporuka Svjetske zdravstvene organizacije, najavivši da će mjere za početak školske godine biti gotove vrlo brzo. “Ne kasni se, zašto mislite da se kasni? Možda čekamo da vidimo kako te iste ili vrlo slične mjere djeluju u nekim drugim zemljama koje su počele sa školom. Zašto ne bismo koristili nečija iskustva” rekao je Fuchs na Markovu trgu uoči početka užeg kabineta Vlade. Kazao je kako će škole imati dovoljno vremena za pripremu te da treba vidjeti i kako će se razvijati epidemiološka situacija.

Na kritiku da je otišao na godišnji odmor a donošenje mjera za škole ostavio na čekanju Fuchs je odgovorio: “Ako sve bude gotovo za dva dana, zašto mislite da se prije toga nije radilo? Ako mislite da nisu rad razgovori s drugim ministrima i skupljanje iskustva drugih zemalja, onda nisam radio. Ako mislite da to ipak spada u to onda sam radio”.

Što se tiče obveze nošenja maski u školama Fuchs je rekao kako će konačna odluka biti donesena nakon 31. kolovoza kada se održava velika konferencija Svjetske zdravstvene organizacije i kada se čuju preporuke te organizacije. “Mislim da je to relevantna institucija. S maskama možemo špekuirati – trebaju, ne trebaju, kada djeluju, ne djeluju. Ajmo prvo saslušati argumente i onda implementirati stvari. Nema tu prevelikih mogućnosti u primjeni mjera. Postoje mjere koje pokušate prilagoditi svojem sustavu da on najbolje napravi ono što treba, a to je zaštita djece i zaposlenika u školama. To je ključ priprema i to se sada više-manje samo polira”, rekao je Fuchs.

