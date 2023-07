Vlada je u rujnu prošle godine donijela Uredbu kojom Inu obvezuje da sav plin proizveden u Hrvatskoj prodaje HEP-u po fiksnoj cijeni. Skladišta su napunili već u svibnju, ali su prema Uredbi nastavili kupovati plin po 47 eura po megavatsatu. Na nastale viškove u sustavu Plinacro je upozorio HROTE, a oni su otvorili tendere za prodaju viška. Plin se na dražbi prodavao po cijeni od 1 centa do 37 eura. Po bagatelnim cijenama kupovala ga je Ina, ali i PPD, prema nekim tvrdnjama, više od 60 posto, dok ga Gradskoj plinari Zagreb prodaje za 106 eura, sumira RTL, prenosi Danas.hr

Filipović tvrdi da je sve saznao prije 10-ak dana

Nadležni ministar za sve to, tvrdi, nije znao sve prije 10-ak dana. "29. 6. sam dobio informaciju da postoje određeni viškovi i da se trguje po ovim cijenama koje su neuobičajeno niske", rekao je Davor Filipović, ministar gospodarstva i održivog razvoja.

Četiri dana nakon toga informacije su se dokopali mediji. Prvo je skromno znanje o slučaju pokazao potpredsjednik za gospodarstvo.

"Nemam u ovom trenutku podataka, zato vam u ovom trenutku ne mogu ništa reći. Vi ste potpredsjednik za gospodarstvo. Kako to izgleda kad vi kažete nemam pojma? Nisam rekao da nemam pojma. Ja djelomično znam, al ne znam punu istinu. Nemojte sad reći da potpredsjednik Vlade ništa ne zna. Nešto malo znam. A to što znam sam vam rekao. Sutra će nakon sjednice vlade biti sve objašnjeno", poručio je Oleg Butković, potpredsjednik Vlade za gospodarstvo

Plenković: Ja te podatke nemam'

No, premijer nije održao obećanje svog kolege. "Ispitat ćemo sve. Ja te podatke koje vi govorite nemam. Ja u ovom trenutku nisam u poziciji da imam cjelovitu sliku. Mi ćemo sve ispitati i nakon toga donositi odluke. Hoćete li onda smijeniti odgovorne? Ja sam vam sad rekao - kad budemo sve znali, onda ćemo donositi sve odluke", rekao je Plenković.

Premijer živi u neznanju o tome što su radili ovi ljudi koje je Vlada imenovala na čela državnih tvrtki i agencija.

Tko je tko u aferi?

Frane Barbarić je predsjednik Uprave HEP-a, odgovoran je za poslovanje tvrtke koja je, prema procjenama smo u lipnju izgubila više od 10 milijuna eura na plinu. U tjedan dana afere, unatoč brojnim pozivima, nije se oglašavao. "Mislim da bi svakako bilo dobro da uprava HEP-a izađe u javnost i obrazloži cijelu ovu situaciju. Mislim da bi svakako bilo dobro da objasne ovu situaciju", poručio je Filipović.

Boris Abramović je predsjednik Uprave HROTE-a, tvrtke koja je organizirala prodaju plina po najnižoj ponuđenoj cijeni i čovjek koji je prvi potvrdio da mu je USKOK pokucao na vrata.

Željko Vrban zamjenik je predsjednika HERE iako tog predsjednika nema otkad je smijenjen Danijel Žamboki u aferi INA. HERA je regulator koji pazi na red na tržištu energenata. Ni Vrban se nije oglasio dosad.

Ivica Arar šef je PLINACROA, tvrtke koja je o HEP-ovim viškovima obavijestila HROTE, ali, čini se ne i Vladu.

Na pitanje je li dobio dopis HEP-a još u travnju u kojem je stajalo da će HEP koristiti viškove za proizvodnju struje i prodaju plina po tržišnim cijenama, Filipović je u RTL-u Danas odgovorio: "Postoji, taj dopis sam dobio."

Štern: 'Vlada to jednostavno može napraviti'

No, ni Filipović nije bez odgovornosti, smatra energetski stručnjak Štern. "Država se trebala pobrinuti da Ina proizvodi manje plina, to Vlada može vrlo jednostavno napraviti. Ako voda teče i izlijeva se iz neke posude, onda se smanji dotok vode", poručuje energetski stručnjak Davor Štern.

Što traži oporba?

Svi ovi ljudi su ostavili Plenkovića na udaru medija i političkih konkurenata. Udarac s Pantovčaka nije izostao. Premijera nije štedjela ni oporba. "Tražimo zaključkom da se smijeni Uprava HEP-a. Idući tjedan tražit ćemo i sazivanje izvanredne sjednice Sabora", poručila je Marija Selak Raspudić. No, predsjednik Sabora je sazvati neće bez potpisa većine.

Zašto je zanimljiv Domovinski pokret?

I dok cijela oporba traži krivce od HEP-a do kupaca plina za sitniš, Domovinski pokret, stranka koju se često povezuje sa šefom PPD-a Pavlom Vujnovcem, ima svoje teme. Umjesto smjene Uprave HEP-a ta je oporbena stranka navodno, kolegama je predlagala samo smjenu ministra Filipovića.

Ulazimo u drugi tjedan plinske afere, a da ne znamo tko su odgovorni. Vlada je promijenila Uredbu što bi trebalo zaustaviti gubitke. USKOK nastavlja s češljanjem dokumentacije, a isto radi i Vlada. Premijer se u Zagreb vraća sredinom tjedna. Hoće li tada napokon imati neke odgovore?