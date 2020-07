‘SVE ŠTO SMO GRADILI 12 GODINA, PROPALO JE U 6 TJEDANA’: Stvari se mijenjaju, u turizmu cvjeta segment koji su Hrvati dosad zanemarivali

‘Ovakav vid odmora ima niz prednosti u odnosu na konvencionalni turizam. Vi dođete, imate svoju parcelu, distancirani ste, izolirani. Ljudi se ponašaju kao da su oko njih zidovi, nitko vam ne smeta’

Osnivač Airbnb-a, Brian Joseph Chesky, rekao je prošlog tjedna “Sve što smo gradili 12 godina, propalo je za šest tjedana zbog koronavirusa”. Pandemija je promijenila turističke navike ljudi cijelog svijeta, no jedan segment turizma pokazao se kao sigurna i prihvatljiva opcija, pogotovo među Europljanima.

Kamping turizam bilježi odlične rezultate s obzirom na okolnosti, a to se vidi i po brojkama iz hrvatskih kampova, posebno u sjevernom dijelu Jadrana. Vodeći proizvođači kampera i kamp prikolica poput španjolskog Benimara, slovenskog Adria Mobila ili pak njemačkog Hymera bilježe značajan porast narudžbi i rezervacija, pišu Vijesti.hr.

Hrvatska turistička zajednica navodi kako je u prvih osam dana srpnja u Hrvatskoj ostvareno 3.4 milijuna noćenja, odnosno 52 posto rezultata ostvarenog tijekom istog razdoblja lani. Kampovi drže drugo mjesto nakon objekata u domaćinstvu s 684 tisuće noćenja.

Četvrtina turista ljetuje u kampovima

U RH je prošlog vikenda boravilo više od pola milijuna turista, a skoro četvrtina njih bila je u kampovima.

Linda Lokar iz zagrebačkog Bauer Caravan centra koji ima rent-a car franšizu Touring Carsa za najam kampera, otkriva da se i u Hrvatskoj polako prate europski trendovi.

Bilo bi neumjesno i neprimjereno reći da je korona donijela nešto dobro u ovom poslu jer nema ništa dobroga u pandemiji, ali da je kamping pokazao bolju otpornost nego većina drugih turističkih sektora, to je točno. Rekla bih da smo već u prvim tjednima nakon lockdowna primijetili pojačan interes ljudi koji nikada prije nisu putovali kamperom. Naročito mladih obitelji s djecom koje su odlazile na produžene vikende ovog proljeća, a neki su to ponovili i više puta”, kaže Lokar.

Kaže kako je većina koja se odlučila za kamper brzo shvatila da mogu imati vrhunski smještaj, pet zvjezdica, na četiri kotača.

“Još smo prijašnjih godina istraživali hrvatsko tržište i došli do zanimljivih spoznaja. Veliki broj Hrvata ne zna da se kamperom upravlja vozačkom B kategorije i da je lako dostupan. Također, većina inicijativa unutar obitelji polazi od muškaraca. Žene su skeptične i često nepovjerljive, ali tko proba putovati ili ljetovati u kamperu taj se u pravilu kampovima uvijek vraća”, kaže Lokar.

Domaćim gostima je to preskupo

Goran Šerić iz tvrtke Croatia Camper kaže kako su se i domaći gosti počeli “buditi” vezano za kamping turizam.

“Mi smo orijentirani na strane goste sa sjevera, Amerike, Australije pa je to problem bio avioprijevoz koji je stajao tako da je sezona praktički krenula prvog srpnja. Na prvom letu sa Charles de Gaullea bili su i naši klijenti. Problem je još uvijek sa zemljama poput Amerike i Australije jer ti ljudi po povratku moraju u samoizolaciju. Bilo je kroz ovo vrijeme i znatno više upita domaćih gostiju, ali realizacija je još uvijek niska, njima je to i dalje preskupo, unatoč sniženim cijenama i last minute aranžmanima. Bližim gostima, recimo onima iz Italije nismo toliko zanimljivi jer, ako već dolaze autom, mogu uzeti kamper već u Italiji”, kazao je Šarić.

‘To je lifestyle’

“To je zapravo lifestyle. Ovakav vid odmora ima niz prednosti u odnosu na konvencionalni turizam. Vi dođete, imate svoju parcelu, distancirani ste, izolirani. Ljudi se ponašaju kao da su oko njih zidovi, nitko vam ne smeta. A to je posebno zahvalno u ovo doba pandemije. Također, dođete na jedno mjesto i ako vam se ne svidi, jednostavno odete na drugo”, dodao je.

Problem je što država još uvijek nema strategiju za ovakav vid turizma. Najgora je situacija u Dalmaciji.

“To što postoji je zapravo nasljeđe iz bivšeg sustava. Radi se nešto i danas, otvaraju se kampovi, ali to je sve na horuk, nema strategije. Split nema niti jednu parcelu, nijedno kampersko odmaralište. A tu je puno potencijala jer smo gostima zanimljivi i kao tranzitna destinacija, onima koji dalje idu prema Crnom moru ili Grčkoj. Ilustracije radi, u Istri, koja je naša najrazvijenija regija po tom pitanju, na kampove otpada 40 posto. U Splitu, Dalmaciji je to šest, sedam, osam posto. I to sam puno rekao”, naglasio je šerić.