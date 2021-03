‘SVE ŠTO JE DANAS KRIVO, IMA KORIJENE U DEVEDESETIMA’: Pavasović Visković o hrvatskom pravosuđu i Šeksu koji ga je ‘dizajnirao’ 

‘Ustavni sud je primarno politički sud, tamo su birani mahom ljudi koji imaju neki politički background. S druge strane je loše što gospodin Šeks ima bilo kakvog utjecaja na tu priču, bilo kod savjetovanja kod gospodina Plenkovića, bilo kod utjecaja na bilo čiju odluku’, rekao je Ljubo Pavasović Visković

Odvjetnik suca Darka Krušlina, Ljubo Pavasović Visković komentirao je uoči sutrašnje sjednice Državnog sudbenog vijeća na kojoj će se raspravljati o stegovnom postupku protiv sudaca osječkog Županijskog suda.

“Tamo sjede ozbiljni ljudi. Ja očekujem da će oni razlučiti bitno od nebitnog, a bitno je da je sudac Krušlin glavna meta Mamićeve priče o sucima i da se tu nabacuje puno informacija od kojih su samo neke eventualno točne, a i samo neke se odnose na Krušlina”, rekao je Pavasović Visković za N1.

ODVJETNIK OSJEČKOG SUCA KRUŠLINA: ”Zgranut je. Osudio je Mamića, a sad ovaj mete s njim pod kako mu se prohtije’

‘Tko zna Mamića, zna njegove modalitete ponašanja’

“Dok je bio raspravni sudac u Mamićevom predmetu, Krušlin je Mamića sreo samo jednom, i to na isprovociranom susretu, na namještenom susretu od Mamićeve strane, kad je zapravo navučen na Miljevićevu zabavu, bez spoznaje da će Mamić tamo biti”, rekao je.

Osvrnuo se i na tvrdnje Zdravka Mamića da je sudac od njega primio sat kao poklon. “On taj sat nije uzeo. Tko zna Zdravka Mamića, zna njegove modalitete ponašanja, zna za njegovu ambiciju da bilo kojeg dužnosnika kojega sretne obasipa poklonima, pažnjom i svime što prati taj folklor. On je pokušao uvaliti Krušlinu taj sat, Krušlin je odmah taj sat vratio. Ono što je jako bitno je da se ta priča događa mjesecima prije nego što je Krušlin postao raspravni sudac u njegovom predmetu”, rekao je.

Također, Pavasović Visković je komentirao i “primjerenost” druženja sudaca s osobom protiv koje se vodi kakav postupak. “On je otišao s te fešte. Međutim, činjenica je da je cijelo njegovo društvo bilo pozvano od kolege Miljevića bez spoznaje da će se tamo nalaziti i Mamić. Naravno, priča o tome da li se suci druže s nekim s kime ne bi trebali, puno je šira od Krušlina.

Bojim se da predsjednik Županijskog suda u Osijeku rješava neke njihove unutarsudske probleme kroz ovu aferu. Podsjetimo da je i on prozvan od Mamića kao korumpiran. Ne za predmet, ali mislim da bi bilo razumno da se pričekalo da se vidi što jest, a što nije istina”, rekao je te dodao da je činjenica da su odnosi na Županijskom sudu u Osijeku iznimno loši.

Komentirao je i potez Lidije Horvat, odvjetnice Zdravka Mamića koja traži da on bude stranke u stegovnom postupku protiv sudaca. “To je naprosto nezakonito. Oni nisu stranka u tom postupku i oni ne mogu biti pozvani na tu sjednicu. Ja bih se zaprepastio da ih pozovu”, rekao je.

“Ako bi Krušlin bio razriješen, ne zbog onoga što Mamić tvrdi da se dogodilo, nego zbog onoga što će vrijeme pokazati da se doista dogodilo, onda bi vjerujte mi puno sudaca u ovoj zemlji trebalo biti razriješeno”, ustvrdio je Pavasović Visković.

NOVA ODVJETNICA ZDRAVKA MAMIĆA: Evo što je rekla na pitanje zašto Mamić tek sada izlazi s optužbama na račun sudaca

O Zlati Đurđević

Osvrnuo se i na izbor kandidata za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda. “Prvo iz te priče treba maknuti Zdravka Mamića koji to radi iz svog interesa. On je jedna od najtoksičnijih osoba u ovoj zemlji za društveno stanje, za društvenu svijest za zdravlje ove zemlje. Maknimo ga iz ove priče”, rekao je.

“Profesorica Đurđević je od struke bila pozdravljena kao dobra vijest, ona je izvanredan kadar i ona je osoba koja bi malo prodrmala cijelu tu atmosferu koja postoji u pravosuđu i započela neke procese”, istaknuo je.

“Činjenica je da već desetljećima HDZ pravosuđe ne kontrolira direktno, jer je to nemoguće. Međutim, kontrolira neka strateška mjesta u pravosuđu. Dakle, to je sudska uprava, to su predsjednici važnih sudova. Mislim da je sukus ove priče da im se (HDZ-u) vrlo teško odreći činjenice da imaju svog čovjeka na čelu Vrhovnog suda. To nije pozicija koja je nešto naročito važna, to nije pozicija koja može poduzeti neke operativne stvari, ali je simbolički užasno važna funkcija i čini mi se da oni ni pod koju cijenu neće prepustiti tu funkciju. Zlata Đurđević je definitivno netko koga politika ne može kontrolirati”, rekao je Pavasović Visković.

OVO POSTAJE SVE LUĐE, IMA LI UOPĆE IZLAZA? Zlata Đurđević ne odustaje, ali ni kandidat iz prvog natječaja – najavio i ustavnu tužbu

PREMIJER O ZLATI ĐURĐEVIĆ: ‘Ovo se ne može oprostiti; Napravila je ‘wrong choices’; Ona 100% neće biti predsjednica Vrhovnog suda’

Šeksovo naslijeđe u pravosuđu

Komentirajući tvrdnju da “Ustavnim sudom vladaju kumovi i Vladimir Šeks“, rekao je da ne bi govorio tom retorikom o tome. “Međutim, Ustavni sud je primarno politički sud, tamo su birani mahom ljudi koji imaju neki politički background. S druge strane je loše što gospodin Šeks ima bilo kakvog utjecaja na tu priču, bilo kod savjetovanja kod gospodina Plenkovića, bilo kod utjecaja na bilo čiju odluku jer se radi o osobi koja je još 1990-ih dizajnirala pravosuđe i sve ono što su danas velike boljke pravosuđa”, rekao je.

“Šeks je osoba koja je omogućila u Hrvatskoj, zapravo među svima nama, hoda čovjek slobodan koji je na Sljemenu likvidirao 11-godišnju djevojčicu metkom u potiljak. Šeks je tada bio glavni državni odvjetnik i Šeks je donio odluku. Govorim o Munibu Suljiću koji je odlukom glavnog državnog odvjetnika, a to je tada bio Šeks, oslobođen odgovornosti.

Dakle, to je Šeksovo naslijeđe u pravosuđu i sve što je danas krivo, ima svoje korijene u 90-ima. I ako netko danas uzima savjete od njega, ako uzima ozbiljno ono što on tvrdi, tada se treba ozbiljno zapitati u kojem smjeru ide ova zemlja, pogotovo njeno pravosuđe”, zaključio je Pavasović Visković.

Komentirao je i stavove Andreja Plenkovića prema Zlati Đurđević. “Diskvalificirati profesoricu Đurđević zato što se nije javila na onaj poziv i što je smatrala da ustavna… Ma nije (prekršila zakon). Gledajte, to je njegova (Plenkovićeva) retorika, to on može tvrditi, ali to nije točno. Profesorica Đurđević je očito spadala u one pravnike koji smatraju da je predlaganje predsjednika Vrhovnog suda izvorno ovlast koja proizlazi iz Ustava i da je tu zakon višak i nepotreban.

Zakon postoji, ali imate profesore ustavnog prava koji smatraju da je predsjednik Milanović u pravu, imate čitav niz eminentnih pravnika koji smatraju da je on u tom segmentu bio u pravu. I ne znam kako se nekoga može diskvalificirati zato što je smatrao da je jedna teorija točna, a ne druga”, rekao je.

Pavasović Visković je pojasnio težinu odluke Ustavnog suda. “Mi smo nakon odluke Ustavnog suda dužni poštovati svaku njegovu odluku. Ali tvrditi da je Ustavni sud apsolutni pravni autoritet u zemlji, neozbiljno je”, poručio je te dodao da tvrdnje Vladimira Šeksa ne bi trebale “nikoga ozbiljno dirati”.

ŠEKS TRAŽI OPOZIV PREDSJEDNIKA: ‘Milanović ima koktel psihičkih bolesti – paranoje, šizofrenije, a simptomi su uznapredovali….’