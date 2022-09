S 1. siječnjem 2023. godine Hrvatska dobiva novu valutu. Tada ulazimo u Eurozonu, naše ćemo kune zamijeniti eurima, a pripreme za taj veliki pothvat traju već mjesecima. Između ostalog, jedna od stvari koja se mora pripremiti i prije 1. siječnja su i hrvatske kovanice eura.

Hrvatski euri kuju se u Svetoj Nedelji, a krase ih specifični motivi. Na kovanici od jednog eura motiv je životinje kune, a dva eura nalazi se geografska karta Hrvatske, na kovanici od 50, 20 i 10 euro centa nalazi se Nikola Tesla, dok se na kovanici od 5, 2 i 1 euro centa nalazi glagoljica.

Proizvodnja ide bez poteškoća

Svoje "početne pakete" euro kovanica koji će koštati 100 kuna, a u kojima će biti 33 kovanice različitih apoena u vrijednosti 13,28 eura građani će moći nabaviti već od 1.prosinca. Iz Hrvatske narodne banke za Net.hr su kazali da se proizvodnja hrvatskih kovanica eura odvija bez zastoja i poteškoća.

"Od samog početka kovanja euro kovanica s hrvatskom nacionalnom stranom proizvodnja se odvija neprekinuto i bez zastoja. Za ovu godinu i potrebe predopskrbe Hrvatska kovnica novca d.o.o. otkovat će oko 420 milijuna euro kovanica s hrvatskom nacionalnom stranom", kazali su nam iz Hrvatske narodne banke.

Bankama će za potrebe predopskrbe biti distribuirane sve potrebne količine euro kovanica sukladno ugovorenoj dinamici, dodaju iz HNB-a.

Iz Hrvatske narodne banke kažu da će do 1. prosinca ove godine biti otkovane sve potrebne količine euro kovanica s hrvatskom nacionalnom stranom za izradu i distribuciju svih početnih paketa euro kovanica za potrošače i početnih paketa euro kovanica za poslovne subjekte.

"Govorimo o količini od oko 1,2 milijuna paketa za potrošače i o količini od oko 200 tisuća paketa za poslovne subjekte", kazali su iz HNB-a na upit Net.hr-a.

Transparentno uvođenje eura

Inače, da bi uvođenje eura bilo što transparentnije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uspostavilo je takozvani Etički kodeks, mehanizam koji, kako navode, će doprinijeti stvaranju sigurnog okruženja za potrošače te omogućiti pouzdano i transparentno uvođenje eura u Republici Hrvatskoj. Iz ministarstva su nam kazali kako je do sada Etičkom kodeksu pristupilo 860 poslovnih subjekata, a ukupan broj zatraženih naljepnica je 13.728.

“S obzirom na to da je pristupanje Etičkom kodeksu krenulo tek prije mjesec dana, broj poslovnih subjekata koji su mu pristupili je zadovoljavajuć. Očekuje se da će poslovni subjekti i dalje pristupati Etičkom kodeksu jer je to moguće sve do 31. prosinca 2023.godine”, kazali su iz ministarstva za Net.hr. Dodali su i kako su građani već započeli s unošenjem pohvala i pritužbi pristupnicima Etičkog kodeksa.