Dolar je u odnosu na kunu u posljednjih mjesec dana, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, ojačao 1,7 posto. Time je gotovo dosegeo iznos od sedam kuna za dolar. Ipak, ne treba se čuditi s obzirom na to da je to samo nastavak sada već duljeg trenda jačanja dolara prema kuni. Takav trend na godišnjoj razini ima stopu rasta od 11 posto. Bivši ministar financija Boris Lalovac pojašnjava za Jutarnji da je to zapravo i dio aktualnog jačanja dolara u odnosu na euro.

"Hrvatska je imala puno više razloga strahovati za jačanje dolara u vrijeme kada je svoj javni dug emitirala u dolarima, odnosno izdavala dolarske obveznice. Danas smo, kada govorimo o javnom dugu, ali i u cjelini, visoko eurizirana ekonomija, mislim da više ni nemamo dolarskih obveznica u otplati", govori Lalovac.

Tvrdi da na jačanje dolara u odnosu na kunu treba sagledavati, prije svega, kao dio globalne pojačane potražnje za dolarom koja se prenijela i u nas.

"Gledajući jučerašnje ili podatke o kupovnom, prodajnom i srednjem tečaju dolara prema kuni od subote, ne vidim tu ništa dramatično jer, primjerice, imali smo za vrijeme prethodne krize s koronom srednji tečaj kune prema dolaru na razinama koje su sada", rekao je i dodao kako u krizama špekulantski kapital bježi prema jakim valutama te da se to zbog rata u Ukrajini događa i sada.

Kada je riječ o pojačanim izvorima potražnje za dolarom u Hrvatskoj, Lalovac navodi kako se može raditi o kupnji energenata na inozemnom tržištu, gdje je euro posljednjih godina istisnuo dolar. Podsjeća i da Narodna banka brani tečaj kune u odnosu na euro, a stabilnost eura zadaća je Europske središnje banke.

"Narodna banka nema nikakve alate za djelovanje na tečaj kune prema dolaru niti ima potrebe za tim", zaključuje Boris Lalovac.

Podsjetimo, središnji tečaj kune prema dolaru, prema tečajnici HNB-a za 22. travnja, 6,99 kuna za dolar, prodajni je prebacio sedam kuna, a kupovni je 6,79 kuna za dolar. Prema podacima Bloomberga, potkraj prošlog tjedna kretanja na svjetskim burzama valuta pokazala su tečaj dolara u odnosu na euro od 1,08 dolara za euro.

Taj je odnos valuta, prije ruske invazije na Ukrajinu, bio 1,12 dolara za euro. Kako prenosi Jutarnji, analitičari Raiffeisen Banke procjenjuju da se jačanje dolara prema euru koncem prošlog tjedna može pripisati promjenama monetarne politike američkih Federalnih rezervi. Tvrde i kako odnos kune i eura potkraj prošlog tjedna ocjenjuje da između dvaju valuta nije bilo velikih oscilacija te je tržište zatvoreno na razinama od oko 7,5 kuna za euro.

Podsjetimo, euro je koncem prošlog tjedna oslabio u odnosu na dolar na najnižu razinu u posljednje dvije godine. Posljednja tri tjedna dolar neprekidno jača u odnosu na šest najjačih svjetskih valuta, a od početka godina taj rast iznosi 5,7 posto.