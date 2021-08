Već je uvriježeno da nakon blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza, ljeto kreće svom smiraju, padu temperatura, ali i cijena brojnog povrća i voća koje se nalazi u svom vrhuncu.

No, ove godine zbog dugotrajne suše cijene povrća na tržnicama ne padaju. Štoviše, rastu.

Krumpiru bi tako koncem ljeta cijena trebala biti oko 4 kune, u prodaji na veliko između 2 i 3 kune. No, i nakon Velike Gospe ta namirnica na đakovačkoj tržnici drži cijenu od 5 do 6 kuna, piše Glas Slavonije.

Krumpir presitan ili ga nema

U Međimurju, inače jednom od najvećih bazena u proizvodnji tog povrća zbog velike suše proizvođači će ove jeseni ubrati i do 60 posto manje krumpira.

Slavonci i Baranjci se pak žale da im je krumpir u rovićima proklijao te da je presitan ili ga uopće nema.

Vlasnica OPG-a Škorvaga, Blaženka Škorvaga iz Punitovaca, za klijavost krumpira krivi rani krumpir koji je dobio vlagu, a potom nastavio svoj normalan proces. "Sazrio je i u idućoj fazi počeo klijati, trebalo ga je izvaditi na vrijeme, a to je deset dana nakon sušenja cime”, smatra Škorvaga.

Paprika i rajčica na vrhuncu sezone

Na vrhuncu sezone su paprika i rajčica, a ni njihove cijene ne padaju.

"Paprika bi u ovo vrijeme trebala biti 5 - 6, a drži cijenu od 8 do 10 kuna, dok rajčica za kuhanje ide od 3 kune, pa i 5, no i za potonju cijenu ljudi će izdvojiti jer je taj paradajz lijep, čist, nema se što izdvajati i čistiti za kuhanje. Rajčica na kile je 8 kuna, to je plastenička roba, a realno bi cijena tom povrću sada trebala biti 5-6 kuna. No već dvije godine cijena mu se u ovo vrijeme zadržava na 8 kuna jer ga sve manje ljudi sadi", pojasnila je Škorvaga razloge visokih cijena.

Kako dalje navodi, za uzgoj krastavca za kiseljenje povrtlar treba biti pravi profesionalac, s obzirom da je isti podložan plemenjači i bakteriozama. Cijena konzumnom krastavcu je 8 kuna, dok je onom za kiseljenje 15. Zelena salata pak slabo ide, s obzirom na sezonu paprike, rajčice i krastavaca. Komad zelene salate iznosi 5 kuna, dok tako kilogram možete pronaći za oko 20 kuna.

Cjenovni kralj - zeleni grah

Uz mahune kojima je kilogram ove sezone išao i do 30 kuna, ovosezonski cjenovni kralj je i zeleni grah. Kako govori Škorvaga, njegova cijena ide i do 40, pa čak i 50 kuna.

“Ne znam mu podrijetlo, no to je ekstremna cijena jer bi inače trebala biti 25 - 30 kuna. Cijena bijelom grahu je 35 kuna”, ističe OPG-ovka.

Svoju cijenu drži i kupus, za kilogram 8 kuna, no njega baš i nema, a i ono što ima je dosta loše. "Ljudi žele kupus mekanoga lista, no on ne podnosi sunce. Ne žele kupus tvrdih listova”, govori Škorvaga. No, bez obzira na svoju cijenu, govori Škorvaga, mahune idu bez problema te ih u dva udarna tržna dana u Đakovu proda i do 50 kilograma.

Osim povrća, svoju cijenu drži i voće. Breskve bi u ovo doba trebale biti od 6 do 8 kuna, no ove godine cijena im je od 10 do 12 kuna. Marelice su od 14 do 30 kuna, a šljive pet.

Skuplji je i kukuruz šećerac - lani je cijena vila do 2 kune za komad, a ove godine komad šećerca možete kupiti za do 2,5 kune.

Porast cijena na trgovačkim policama

A cijene rastu i na trgovačkim policama, a najvidljivije je po ulju. Cijene pojedinih brendiranih proizvođača dosežu i 17 kuna.

Predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača svinja Hrvatske, Goran Jančo za Glas Slavonije rekao je kako rast cijena ulja zasad nije utjecao i na cijenu svinjske masti, koja u njegovom mesnom boutiqueu iznosi oko 10 kuna po kilogramu. No, ističe kako se trenutno ne osjeća rast potražnje za svinjskom mašću.

"U prvom valu to vjerojatno neće biti jer imamo paradoks da tijekom niza godina kada cijene stočne hrane rastu - cijena stoke pada i zbog toga u ponudi imamo žive svinje koje su u ovom trenutku dosta jeftine, pa mast kao jedan od produkata zadržava tu cijenu. Za sada nije slučaj da se ljudi zbog poskupljenja ulja okreću njoj, pa ne reagira ni njezina cijena", pojasnio je Jančo.

U njegovoj se mesnici tako za 50 kuna, koliko stoji i kilogram zelenog graha, može kupiti kilogram junetine bez kosti (plećka, but,...), a s kostima je još jeftinije, piše Glas Slavonije.