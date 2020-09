ČETIRI PONUDE: Dvije zemlje nam nude nove avione, a dvije polovne; Norveška odustala, Grčka i Italija nisu imale dovoljno vremena

Švedska je Hrvatskoj ponudila novi avion Gripen C/D model, Sjedinjene Američke Države nude novi F-16 blok 70, Francuska nudi polovni model aviona Rafal, a Izrael polovni model F-16, blok 30

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka–Petešić izrazio je u srijedu zadovoljstvo pristiglim ponudama za kupnju višenamjenskom borbenog aviona, nakon što su u Ministarstvu obrane (MORH) zaprimljene ponude od Švedske, SAD-a, Francuske i Izraela.

“To su vrlo kvalitetne ponude, na tragu onoga što smo zacrtali kao ciljeve, da to budu avioni četvrte generacije, da budu kompatibilni s NATO standardima i da su to zapadne tehnologije. To je ono što smo dobili i od zbog toga smo zadovoljni”, izjavio je Frka-Petešić novinarima pred MORH-om.

VLADI SU SE JAVILE ČETIRI DRŽAVE: Švedska Hrvatskoj nudi potpuno nove Gripene; Pogledajte tko je sve dostavio svoju ponudu

Hrvatska je zaprimila dvije ponude za nove avione i dvije za rabljene avione. Norveška, koja je najavila sudjelovanje u postupku, odustala je od ponude jer nije mogla ispuniti postavljene kriterije, a Grčka i Italija nisu mogle odgovoriti na ponude u zadanim rokovima, kazao je Frka-Petešić.

Načelnik Glavnog stožera opisao proceduru

Načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske admiral Robert Hranj izvijestio je kako je Švedska Hrvatskoj ponudila novi avion Gripen C/D model, Sjedinjene Američke Države nude novi F-16 blok 70, Francuska nudi polovni model aviona Rafal, a Izrael polovni model F-16, blok 30.

Frka-Petešić istaknuo je kako izraelska ponuda jamči da bi američka strana bila uključena na samom početku cijele procedure i na taj način bismo osigurali tripartitni ugovor između triju vlada.

Zaprimanjem ponuda za nabavu višenamjenskog borbenog zrakoplova završila je faza dostave ponuda i započeo proces evaluacije, koji će trajati do kraja 2020. godine.

Govoreći o detaljima postupka evaluacije ponuda, Hranj je rekao kako to podrazumijeva intenzivnu interakciju sa svim ponuditeljima, nakon čega će se od njih zatražiti završnu i najbolju ponudu.

“Nakon što primimo najbolje ponude idemo u procjene svake ponude po utvrđenoj metodologiji, što će trajati mjesec dana. Mi smo zacrtali točan datum, koji je samo za nas obvezujući, 12. prosinac. Nakon toga se izrađuje studija izvodljivosti i, po dogovorenoj proceduri, predstavit ćemo naš prijedlog saborskom Odboru za obranu i Vijeću za obranu, a završni prijedlog uz stajališta ta dva tijela ide na Vladu”, kaže Hranj.