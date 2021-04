SVE SE MIJENJA, A SVE OSTAJE ISTO: Na popularnost HDZ-a afere ne utječu, iako raste nezadovoljstvo Vladom; Slabi podrška Milanoviću

Crobarometar za travanj donosi nove promjene – predsjednik je ostao bez potpore većine, sve više građana misli da nemaju za koga glasati, a raste i nezadovoljstvo radom Vlade

Travanj je obilježila Mamićeva “borba” za pravnu državu, predsjednikove poruke o stanju u pravosuđu te cijepljenje koje je počelo na kapaljku. Dnevnik Nove TV donosi redovito mjesečno istraživanje Crobarometar koje najbolje odražava raspoloženje nacije.

HDZ najjači

HDZ je i dalje najjača stranka, sve afere i aferice jednostavno se odbiju od vodeće se stranke. Andrej Plenković može računati na potporu 29,3 posto birača i tako je već mjesecima.

Zato SDP ima gotovo upola manje. Mjesec završava na 15,1 posto. I tako već mjesecima. Nastavi li se taj trend te uz moguću pobjedu Tomislava Tomaševića na lokalnim izborima, SDP bi nakon gotovo tri desetljeća i službeno izgubio monopol na ljevici.

Možemo se stabilizirao na 3. mjestu s potporom od 8,7 posto, no to je zapravo njihova snaga samo u Zagrebu. MOST također stabilan na 4. mjestu s potporom od 7,7 posto i na kraju Domovinski pokret sa 6,6 posto.

Sve manje stranaka za koje bi glasovali, sve više apstinenata

Od ostalih stranaka najbliže izbornom pragu ovaj mjesec je Živi zid, stranka koja sada uživa potporu od 3,4 posto. Radnička fronta mogla bi računati na 1,7 posto, a Centar na 1,2 posto. Tu su još IDS s 1,1 posto te HSS i HSU s 1 posto potpore. Sve ostale stranke, od ljevice do desnice, ispod su jedan posto, a zajedno bi osvojili 6,4 posto. Tu se SDSS s 0,9 posto potpore, HNS s 0,8 posto, Suverenisti mogu računati na potporu od 0,4 posto i na kraju Reformisti su na 0,3 posto.

Raste broj apstinenata, onih koji nemaju koga zaokružiti, i njih je u travnju 16,8 posto. U prosincu je bilo samo 5 posto onih koji ne znaju za koga bi glasovali, a sada ih je više od 16 posto, što govori o eksploziji ove skupine građana.

Vlada bez potpore, a zemlja stabilno pesimistična

Raste nezadovoljstvo radom Vlade koju ne podupire 60 posto građana, a podupire njih 34 posto. Očekivano, većina HDZ-ovog biračkog tijela stoji iza odluka Banskih dvora.

Zemlja je stabilno pesimistična, da idemo u pogrešnom smjeru misli 70 posto građana, a njih 23 posto smatra suprotno, ne zna 7 posto.

Predsjednik gubi većinu za potporu

Više nema većine građana koji podupiru rad Zorana Milanovića. Predsjednik je dobio skupinu nezadovoljnika, njih 53 posto koji ne odobravaju njegov rad. Taj postotak raste već treći mjesec. Istodobno, 40 posto ispitanika odobrava rad predsjednika. Ne zna njih 7 posto.

Očekivano, najveću potporu Milanović ima među biračima SDP-a, slijede birači Možemo, MOST-a, a podupire ga i svaki četvrti HDZ-ov birač.

Tri institucije

Tri institucije izgubile su potporu. Tako najbolje i dalje prolazi Ured predsjednika s 2,66 ili “trojkom”, zatim Vlada s potporom od 2,43 ili “dvojkom” i na kraju Hrvatski sabor s ocjenom 2,14 ili “dvojkom”.

Napomena: Istraživanje je provela agencija Ipsos na 986 građana metodom osobnog razgovora od 1. do 20. travnja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.