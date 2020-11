‘SVE OVO ZVUČI KATASTROFIČNO…’; Još jedna županija traži uvođenje strožih mjera: U crkvi 4 ‘kvadrata’ po vjerniku, nastava online…

Sljedećih nekoliko dana će biti ključno i ako njih prevladamo uspješno, onda možda izbjegnemo Gradski vrt. Sreća je da imamo vrsne infektologe, kao i druge djelatnike KBC-a, koji to uspijevaju zbrinuti. KBC Osijek još uvijek uspijeva zbrinuti i sva druga hitna stanja, no približava se svojoj gornjoj granici mogućnosti, upozorio je dr. Šego

Zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek dr. sc. Krunoslav Šego naveo je da KBC provodi antigenske testove u svom radu te da su se pokazali osobito korisnima u trijaži.

”Stanje u KBC-u se svakodnevno pogoršava, sve je više hospitaliziranih bolesnika i bolesnika s teškom kliničkom slikom, kao i preminulih. Jučer je preminulo osam osoba od kojih su šest s područja OBŽ, a danas sedam (pet iz OBŽ). Situacija je sve ozbiljnija i bez bolnice u Našicama, KBC ne bi mogao sam zbrinuti sve bolesnike. Znam da ovo zvuči dosta katastrofično, pa sve građane molim da se situacija shvati ozbiljno. Sljedećih nekoliko dana će biti ključno i ako njih prevladamo uspješno, onda možda izbjegnemo Gradski vrt. Sreća je da imamo vrsne infektologe, kao i druge djelatnike KBC-a, koji to uspijevaju zbrinuti. KBC Osijek još uvijek uspijeva zbrinuti i sva druga hitna stanja, no približava se svojoj gornjoj granici mogućnosti”, upozorio je dr. Šego, javlja RTL.

OVO SU RIGOROZNE NOVE MJERE: Ograničavanje okupljanja na 25 ljudi, na svadbama maksimalno 15, ugostitelji mogu raditi do 22 sata…

U HRVATSKOJ 2958 NOVOZARAŽENIH, PREMINULO 57 LJUDI: Božinović objavio nove strože mjere i otkrio što je jedino jamstvo uspjeha

Na području Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata na koronavirus je testirano ukupno 360 uzoraka od kojih je 166 bilo pozitivno.

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije jučer je predložio Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske donošenje Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje te županije.

Predložili su da se donese preporuka da na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama može biti prisutno najviše 50 osoba, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, da se na vjerskim obredima u zatvorenom prostoru također broj vjernika ograniči sukladno veličini prostora, odnosno da za svaku osobu mora biti osigurano najmanje četiri kvadratna metra površine, javlja RTL.

ČAČIĆ ZATVORIO SVE U ŽUPANIJI OSIM – VJERSKIH OBJEKATA: ‘Mislim da kasnimo…’; Komentirao je i Kolonu sjećanja

Nadalje, preporučaju da jedinice lokalne samouprave obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu za sve vrste okupljanja, a što se tiče škola, preporuka je da se se organizacija nastave u osnovnim i srednjim školama provede tako da se za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda nastava održava u školskim ustanovama (model A), za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda da se nastava održava dva tjedna u školskim ustanovama, a dva tjedna na daljinu (model B), te da se za učenike srednjih škola nastava održava isključivo na daljinu (model C) izuzev praktične nastave koja će se održavati u školskim ustanovama.

Nacionalni stožer danas je objavio nove, strože protuepidemijske mjere kako bi se suzbilo širenje epidemije. Stožer je donio i odluku kojom se uvode posebne mjere za Varaždinsku i Osječko-baranjsku županiju te Grad Daruvar. Te odluke stupaju danas na snagu.

DONIJELI DRASTIČNE MJERE ZA JEDNU ŽUPANIJU: Zabrana svih događanja i okupljanja, zatvaraju sve ugostiteljske objekte…

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.