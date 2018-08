SVE OSTAJE U FAMILIJI: Bivšem HDZ-ovom gradonačelniku i optuženiku sin i snaha uz Dom Perignon reklamiraju vilu izgrađenu poticajima

Kontroverzni dugogodišnji gradonačelnik Imotskog, Ante Đuzel, opet je ovih dana izazvao talasanje među sugrađanima koji nisu bili zadovoljni načinom na koji je vodio Imotski. U spotu za raskošnu vilu koja je izgrađena uz pomoć državnih poticaja i uz tvrdnje imotske oporbe da je za nju prepravljen gradski prostorni plan, ubacio je i vlastitog sina, te tako potaknuo nagađanje o porijeklu sve te ‘raskoši’

U veljači ove godine je objavljeno da je optužnica za lažiranje statusa vojnog invalida protiv dugogodišnjeg gradonačelnika Imotskog iz redova HDZ-a, Ante Đuzela, postala pravomoćna, ali odmah se počelo spekulirati da bi suđenje moglo završiti u – zastari. Đuzela se tereti da je u rujnu 1999. podnio zahtjev za ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida na temelju čak 12 krivotvorenih liječničkih nalaza. U optužnici se navodi da je tako oštetio državni proračun za 97 tisuća kuna.

Đuzel se branio da je zagubljena dokumentacija, a za dokazivanje je zvao brojne svjedoke, između ostalog i sadašnjeg ministra obrane Krstičevića, no on je na suđenju ustvrdio da se ne sjeća Đuzelova ranjavanja. To nije jedina Đuzelova pravosudna bitka: godinama mu se sudi za lažiranje putnih naloga iz 2005. i 2006. godine i oštećivanje gradskog proračuna za 37 tisuća kuna. Prvo je dobio oslobađajuću presudu, potom je ta presuda ukinuta te je osuđen za uvjetni zatvor, ali je i ta presuda ukinuta na višem sudu 2016. i čeka novi pravorijek.

KRIVOTVORIO 12 LIJEČNIČKIH UVJERENJA? Gradonačelnik Imotskog optužen zbog prijevare

Izgradnja vile i gradnja ceste do nje

Još dok je bio gradonačelnik, Ante Đuzel, je izazvao pozornost javnosti jer se vrlo intenzivno bavio i turizmom, a njegovi lokalni oporbeni oponenti su upozoravali da pri tome debelo koristi činjenicu da je istodobno gradonačelnik. 2016. godine s bratom je sagradio raskošnu vilu s bazenima, koja se iznajmljuje za 52 tisuće kuna tjedno, a tadašnji oporbeni vijećnik iz redova HSP-a, Ranko Topić, tvrdio je da je grad Imotski promijenio prostorni plan i potrošio 180 tisuća kuna iz proračuna.

Topić je tada ustvrdio da je “cesta asfaltirana samo do Đuzelove, a da ostatak nije, te da je uređena kompletna infrastruktura kako bi se objekt pustio u rad.” A za izgradnju vile obitelj Đuzel je tada uzela i 50 tisuća eura bespovratnih sredstava državnih poticaja za razvijanje turizma!

GRADONAČELNIKA IMOTSKOG PRIJAVILI ZBOG LAŽNE INVALIDNOSTI: ‘To su gluposti, još uvijek me boli ranjena noga’

Impresivan višemilijunski luksuzni objekt

Kao vojni invalid Ante Đuzel se našao i na listi Ministarstva branitelja za dodjelu “stambenih kredita za članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja te ratnih vojnih invalida.” No, u listopadu 2016. Nezavisna lista mladih za Imotski i Imotsku krajinu objavila je da “izražava zgroženost potezima imotskoga gradonačelnika Ante Đuzela.”

Objavljen je i svojevrsni proglas u kojem se prozvalo gradonačelnika “koji vlast obnaša već tri mandata i 12 godina”. Nezavisna lista mladih ga je prozvala zbog “nečinjenja za opće javno dobro i činjenja za vlastito, u kojem se prepolovio gradski proračun, a on biva sve bogatiji”. Te se problematizira “njegov impresivan višemilijunski luksuzni objekt od 5 zvjezdica i 500 kvadrata, sa stometarskih bazenom čiji najam stoji vrtoglavih 51.760 kuna tjedno”.

‘Zadnja pljuska oronulom gradu’

To je, naveli su, “zadnja pljuska ovom oronulom gradu i kraju koji samo tonu, mještanima koji jedva spajaju kraj sa krajem koji čame na burzi bez perspektive da će dobiti posao i iseljavaju se zato što ovdje ne mogu osigurati osnovnu egzistenciju”. Đuzel je nakon toga objavio da će se sam javiti Ministarstvu branitelja, jer su ga oni sami uvrstili zbog braniteljskog statusa i statusa invalida, i zatražiti da ga se skine s liste.

Đuzel se ipak više nije kandidirao na izborima, pobijedio je Ivan Budalić, mlađi predstavnik HDZ-a, no Đuzel se nije povukao iz stranačkog života, niti ga je HDZ “ispisao”.

Posve se posvetio turizmu i ni na koji način ne želi skrivati koliko je zaradio i da je tijekom godina kada je spretno kombinirao posao gradonačelnika i poduzetnika u turizmu – s povremenim odlascima na sud i suđenja – te je postao zvijezda imočanskih kuloara. Sinu Marku pripremio je raskošno vjenčanje u Dubrovniku, a kolika je popularnost mladog nasljednika obitelji Đuzel svjedoči i više od 11 tisuća pregleda video zapisa s njihova vjenčanja:

Obitelj Đuzel mladog je nasljednika Marka i njegovu sprugu Tamaru iskoristila i kao modele za reklamni spot za raskošnu vilu koja se ovih dana može iznajmiti za 7 tisuća eura tjedno:

Mladi ukočeni nasljednik toči Dom Perignon

Snaha obitelji Đuzel izlazi iz automobila u cipelama iz ovogodišnje Valentino kolekcije, nosi Gucci vrećice, valjda iz šopinga, a dočekuje je mlad i ipak poprilično ukočen nasljednik obitelji Đuzel, Marko, te toči Dom Perignon…

Ne moramo niti naglasiti da je to opet izazvalo negodovanje onih koji smatraju da bivši gradonačelnik Đuzel nije najbolje gospodario gradskim proračunom i propitivanje o sporosti pravosuđa ali i “porijeklu imovine”.