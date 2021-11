Lijek koji se koristi uglavnom za životinjski svijet: krave i konje kada imaju parazite, a svinje kad imaju gliste - Ivermektin. U malim dozama može se koristiti za liječenje parazita kod ljudi. No, u pandemiji koronavirusa postao je jedan od najtraženijih lijekova koje ljudi traže od liječnika, a mnogi vjeruju da im Ivermektin pomaže kad dobiju koronavirus, a koriste ga i kako bi spriječili koronavirus.

Liječnici i veterinari su za RTL Direkt potvrdili da pacijenti traže spomenuti lijek, a HALMED je potvrdio da je porasla njegova potrošnja.

''Ja kada sam to čuo nisam mogao vjerovati i uopće nisam znao otkuda im ta poveznica'', rekao je za RTL Direkt Relja Beck, voditelj Laboratorija za parazitologiju na Veterinarskom institutu u Zagrebu.

''Mi ga dajemo često psima i zamorcima'', pojasnio je veterinar Bruno Ljolje. i anesteziologinja i članica izvršnog odbora Liječničke komore, Jadranka Pavičić Šarić potvrdila je da pacijenti znaju pitati za Ivermektin.

''Nažalost određeni dio pacijenata traži liječenje Ivermektinom zato što su se informirali na pogrešnom mjestu o načinu kako se liječi koronavirus'', rekla je Pavičić Šarić.

'Ljudi me traže recept, ali nisam im ga dao'

Činjenica je da postoji i Ivermektin za ljude, no on, naravno, nije onaj koji imaju veterinari. Na toj bočici jasno piše da je za goveda, ovce i svinje. Veterinari se, pak, posljednjih mjeseci umjesto sa životinjama, bave ljudima koji im uzaludno kucaju na vrata tražeći bočicu Ivermektina.

''Pitaju me ljudi koji znaju da sam veterinar, ali i ljudi koji dolaze u ambulantu, poslao sam ih doktoru, tražili su me recepte. Nisam im dao'', rekao je Ljolje.

Ideja o Ivermektinu kao čudesnom lijeku protiv korone javila je prošlog ljeta u Peruu i Brazilu, a liječnici su ga davali pacijentima.

Popularizaciji Ivermektina u liječenju koronavirusa pripomogla je i poznata voditeljica Fox Newsa, Laura Ingraham, kao i popularni podcast voditelj Jo Rogan. Američka agencija za lijekove ubrzo je nakon toga poručila ljudima jasno da nisu ni konji, ni krave te da prestani s konzumacijom Ivermektina.

'Postoje određene indicije, ali...'

''Postoje određene indicije da sprječava širenje fly virusa i umnažanje njihove. Ali fly virusi i korona nemaju ništa zajedničko. I sad kad to netko poveže u neku priču onda imate dozvoljen lijek od Američke agencije, učinkovitost protiv nekih virusa nigdje i učinkovitost koja se dala 50 posto veća doza koja se dala invitro na stanicama. I kad se sve to složi onda svi viču 'jeee, evo ga to radi i idemo svi na Ivermektin'. Ako djeluje, evo imaju sad lavovi u zoološkom, neka ga onda njima daju'', poručio je Beck.

Veterinar Ljolje pojasnio je da se Ivermektin u injekcijama daje životinjama, najčešće zečevima i zamorcima te da se "zna za što se on točno koristi".

Ipak, Ivermektin za ljude u tableti može se koristiti ukoliko ste čovjek i imate parazitsku zarazu crvima. Također, postoje i pripravci Ivermektina koji su odobreni za liječenje kožnih bolesti.

HALMED potvrdio rast potrošnje

''Ivermektin u Hrvatskoj nije odobren u Hrvatskoj ni za liječenje covida-19 ni drugih bolesti. On se u slučaju potrebe nabavlja u postupkom izvanrednog unosa koji se pokreće tako da liječnik napiše recept i onda veleprodaja upućuje zahtjev HALMEDU koji onda odobrava unos iz drugih članica u kojima je odobren'', pojasnila je Ivana Šipić, glasnogovornica HALMED-a.

Potrošnja Ivermektina raste: 2018. godine radilo se o 28 kutija, godinu kasnije 52, prošle godine 76 kutija, a podataka za ovu godinu još nema.

Iako je Ivermektin u malim količinama siguran za ljude, treba biti oprezan jer veće doze mogu biti itekako opasne. ''To je ono stvarno nevjerojatno zazivanje Ivermektina kao pouzdanog lijeka i lijeka za ljude, bojim se da će zbog dezinformacija doći do smrti. Ivermektin je prvenstveno napravljen da se daje životinjama od 500-800 kg'', poručio je Beck.