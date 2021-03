SVE NELOGIČNOSTI VIRUSA; Šprajc: ‘Pale su u vodu teorije o sezonalnosti, ali i o imunitetu krda’; Nela Sršen: ‘Puno stvari pada u vodu…’

U Lombardiji nema imuniteta krda, u procijepljenoj Srbiji brojevi rastu, na brazilskih plus 27 virus divlja…: ‘Sve to skupa nas dovodi do činjenice da je neminovna situacija novog lockdowna’, navodi Nela Sršen iz Padove

Cjepivo je postalo i glavna tema međunarodne politike, ali više od svega brine što epidemija i dalje ne posustaje neovisno ima li ili nema cjepiva. Srbija je ruskim i kineskim cijepivom procijepljena više od 20 posto a broj zaraženih ponovo raste, kao i u BiH koja uopće nije procijepljena. Pale su u vodu i teorije o sezonalnosti virusa koji upravo žari i pali južnom Amerikom, a ondje sigurno sad nije zima a na primjeru Lombardije padaju u vodu teorije o imunitetu krda, kazao je Zoran Šprajc, urednik i voditelj RTL-a Direkt.

Nastavlja da od 100.000 ljudi koliko je do danas umrlo u Italiji, u Lombardiji je umrlo više od 30.000 ljudi, što je više nego u oba svjetska rata zajedno, a da usprkos visokoj zaraženosti ondje epidemija ni danas ne posustaje i Lombardija je i dalje u crvenoj zoni iz koje se bez propusnice ne može ni ući ni izaći, a djeca već godinu dana ne idu školu.

“A Austrija prvi puta izolira čitav jedan grad. Od srijede nitko neće moći izaći iz Bečkog Novog Mjesta bez PCR testa, a karantenu će nadzirati 300 vojnika”, navodi Šprajc.

Intenzivni odjeli bolnica na sjeveru Italije ponovno su puni. Godinu dana nakon što je Lombardija bila koronom najpogođenija regija svijeta, razmahao se treći val i to uglavnom onaj britanski, zarazniji soj. U zemlji se dnevno zarazi preko 20 tisuća ljudi, umire ih 350. Kako potvrđuje naša liječnica u Padovi, od imuniteta krda nema ni I.

Nela Sršen: Neminovna je situacija novog lockdowna

”Puno stvari pada u vodu. Vidjeli smo na početku, došli smo do zaključka da je virus bio elektivan prema starijim osobama, onima s više komorbiditeta itd., sad smo došli na ove nove varijante gdje smo shvatili da je virus možda zarazniji, ne opasniji, i da posebno cilja mlađu dob. Sve to skupa nas dovodi do činjenice da je neminovna situacija novog lockdowna”, rekla je za RTL Direkt Nela Sršen iz Sveučilišne bolnice u Padovi.

Srbija među vodećima u procijepljenosti, a sve više zaraženih

S gotovo četvrtinom procijepljenog stanovništva, Srbija je među vodećima u svijetu, ali imaju sve više zaraženih.

”Ovo je očekivano, ne pridržavajući se mjera, slijedi neka kazna”, kazao je Miki Antić iz Beograda.

Vlast odluku odgađa, ali epidemiolozi traže potpuni lockdown barem na dva tjedna. ”Izgleda da je jedini izlaz koji svi vide da prestane medicinski dio Kriznog stožera da funkcionira. To je potpuno besmisleno”, rekao je glavni epidemiolog u Srbiji Predrag Kon.

Još je gore u BiH

Još je gore u BiH. Činilo se da je situacija dobra, ali sada brojke rastu iz dana u dan. U Federaciji tek formiraju komisiju koja će naručiti cjepiva, a mjere se razlikuju od entiteta do županija. Sarajevo opet ide u lockdown, ali samo za vikend.

”Ne možemo spriječiti mlade da idu u istočno Sarajevo ili na koncert u Kiseljak, ili u Visoko ili u Mostar”, kazao je Edin Forto, premijer Kantona Sarajeva.

Sarajevski ugostitelji zato se bune jer neće dobiti naknadu, a gosti će ići ondje gdje kafići normalno rade.

”Mi tražimo da nas skroz zatvore, da proglase izvanredno stanje i da nam sve plate što mi smo u minusu. Ništa drugo”, rekao je Amar Trbović iz Udruženja sarajevskih ugostitelja.

Austrija zatvara cijeli grad

Cijeli jedan grad prvi put zatvara Austrija. Od sutra nitko neće moći izaći iz Bečkog Novog Mjesta, grada veličine Karlovca, kaže nam zaposlenica tamošnje bolnice.

”Nisu se još odredili hoće li to činiti vojska ili policija, ali planirano je da nasumično, dakle slučajnim odabirom, rade kontrole. Svi pri izlasku iz grada moraju imati antigenski test, ne stariji od 48 sati, PCR test može biti star do 72 sata”, rekla je Aida Mandžuka iz Bečkog Novog Mjesta u Austriji.

U Brazilu je +28, a virus se širi

Najgoru fazu epidemije proživljava i Brazil, čiji je zdravstveni sustav na koljenima. S više od četvrt milijuna umrlih na drugom su mjestu nakon SAD-a, a posljednjih dana padaju rekordi u dnevno zaraženima. Predsjednika mnogi smatraju drugim virusom.

”Prestanite dizati galamu i cviliti! Koliko ćete još nastavljati plakati zbog toga? Moramo se suočiti s problemom”, izjavio je predsjednik Brazila Jair Bolsonaro.

Očito je da u pitanje dolazi i sezonalnost virusa, jer se na brazilskih plus 28 virus i dalje nesmiljeno širi.

Do ljeta bi se svašta moglo promijeniti

”Zemlje Južne Amerike i juga Afrike nisu imale potpuni nestanak virusa tijekom njihovog ljeta, što znači da je vjerojatno taj sezonalni učinak snažno izražen u uvjetima niske, odnosno dobro kontrolirane epidemije. Ljeto trebamo shvatiti kao razdoblje u kojem ćemo imati manji opseg mjera, kao i priliku za cijepljenje, kako bismo što spremniji dočekali jesen”, rekao je član znanstvenog savjeta Vlade Ozren Polašek.

Čak i uz sve preboljele, pa i sve više cijepljenih, situacija u susjedstvu pokazuje da bi se do ljeta svašta moglo promijeniti, navodi se u prilogu RTL Direkta.