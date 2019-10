SVE MIRIŠE NA IZBORE? Ako HNS izađe, Plenković ovisi o Bandićevim ‘žetončićima’ i bivšim SDP-ovcima. E, neće ići…

‘HDZ će imati potrebnu većinu i bez HNS-a, no ako ne podrže proračun, više ne bi imalo nikakvog smisla godinu dana održavati minimalnu većinu. Mi smo spremni raspisati izbore’, kaže izvor iz HDZ-a

Iz HNS-a, koalicijskog partnera HDZ-a u Vladi RH, poručili su da neće popustiti po pitanju povećanja plaća, odnosno koeficijenata učitelja te da bez toga neće podržati prijedlog državnog proračuna za iduću godinu. Ako se to dogodi, vladajuća većina u Saboru ostala bi bez četvero HNS-ovih zastupnika i nastavila još više ovisiti o zastupnicima iz Kluba Milana Bandića te dvojici nezavisnih zastupnika koji su dio HNS-ova kluba, Tomislavu Sauchi i Mariju Habeku, koji su bivši članovi SDP-a.

“HDZ će imati potrebnu većinu i bez HNS-a, no ako ne podrže proračun, više ne bi imalo nikakvog smisla godinu dana održavati minimalnu većinu. Mi smo spremni raspisati izbore”, kazao je za Novi list neimenovani izvor iz HDZ-a.

HDZ i HNS imaju dva i pol tjedna za dogovor

Čašu HDZ-ovog strpljenja prelijeva i činjenica da ministrica obrazovanja Blaženka Divjak u prijedlog proračuna Ministarstva zanosti i obrazovanja za 2020. godinu nije ukalkulirala sredstva za povećanje koeficijenata za prosvjetare, osim onih 6,12 posto koje je premijer Andrej Plenković ionako najavio za sve javne službe.

“Za reformu pravosuđa, tablete i ostalo, osigurali su milijardu kuna, a za plaće 300 milijuna koji su ionako već ukalkulirani u cjeloviti proračun za sve javne službe. Da je u svoj proračun i sama uvrstila te plaće, dalo bi se razgovarati, ovako će to ići veoma teško, jer miriše na ucjenu” kazali su jučer u vladajućoj većini.

HDZ-u i HNS-u ostala su dakle još dva i pol tjedna da se pokušaju dogovoriti i usuglasiti stavove oko koeficijenata i plaća učitelja i profesora jer je 15. studenoga krajnji zakonski rok u kojemu Vlada mora Saboru uputiti prijedlog proračuna. U suprotnome, mogući su i izvanredni izbori.

Plenkoviću bi odgovarali prijevremeni izbori

U trenutačnom odnosu snaga u Saboru HDZ s HNS-om ima 82 zastuonika, a minimum za održavanje vlasti je 77. Ako većinu napusti četvero HNS-ovih zastupnika, parlamentarna većina ostaje na ‘tijesnih’ 78. U tom slučaju ovist će o bivšim SDP-ovcima – Sauchi, koji će se držati odluke vrha HNS-a, i Habeku. koji ne želi unaprijed ništa govoriti, dok se pregovori ne nastave. Zasad nije poznato ni kako bi se u tom slučaju postavio Darinko Dumbović iz stranke Reformisti Radimira Čačića. Čačić, naime, na predsjedničkim izborima podržava Zorana Milanovića, ali mu kao varaždinskom županu mnogi projekti ovise o Vladi.

Ako HNS napusti vladajuću koaliciju, a dvoje ministara iz te stranke – Divjak i Predrag Štromar – odu iz Vlade, Plenković bi tada morao popuniti njihova mjesta u resorima obrazovanja i graditeljstva. U tom slučaju, piše Novi list, Milan Bandić ne bi ulazio u Vladu sa svojim ljudima, jer to stalno ponavlja, ali bi mogao itekako ucjenjivati HDZ i Plenkovića svojim “projektima”. No, čini se da u HDZ-u to ne namjeravaju trpjeti te su spremni na nove izbore. To bi Plenkoviću kao šefu HDZ-a čak i odgovaralo, naime, u tom slučaju bi se prvo održali novi izbori za Sabor, a tek onda unutarstranački izbori, pa mu to daje sigurnost da bi na duže staze opstao na čelu stranke, ako izbore za Sabor ponovno dobije.

