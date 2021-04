‘SVE ME ISCRPLJUJE’; Ove Hrvatice su preboljele covid, ali problemi još uvijek nisu nestali: ‘Najgori mi je gubitak pamćenja…’

Posljedice Covida ostale su kod Željke jer i nakon tri mjeseca osjeća jak umor

Posljedice Covida još mjesecima osjećaju mnoge osobe koje su preboljele zarazu koronom. Njihove tegobe su različite pa tako neki osjećaju umor, imaju vrtoglavice i otežano disanje te glavobolje.

No, ni tu nije kraj jer kako i bolest drugačije utječe na svakoga, tako i kod post-Covid sindroma nema pravila, piše HRT. Ljudi s problemima nakon Covida odlaze po medicinsku pomoć u post-Covid ambulantu u KB Dubrava.

Željku Horvat je koronavirus pokosio. Bolest je za nju počela uobičajenim simptomima poput povišene temperature, bolova u zglobovima te kašljem. Uskoro je bolest dohvatila i njezinu mamu, brata i njegovu obitelj.

“Imale smo obje obostranu upalu plaću. Ja osim temperature se ne sjećam previše jer kako je mami svaki dan bilo lošije i zapravo sam se brinula da mami olakšam i da joj što bolje, nisam zapravo pratila sebe”, govori Željka za HRT.

Majka joj umrla prije tri mjeseca

Željkina majka je nakon 10 dana ustala i kada se činilo da će njezino stanje krenuti na bolje, hospitalizirana je. Nakon 13 dana žena je preminula.

“Strašno je kada nekog svog ostavite u bolnici ne možete do njega, ovisite o jednom satu u kojem možete nazvati i dobiti informacije što se događa. Ovisite o doktoru koji će vam dati informacije ili će vam reći, kako je meni rekla, da mama ima puno godina i da ne moram puno očekivati, što je jako ružno i mislim da ne spada u dijagnozu. Isto tako kao moram reći da mi je ostalo medicinsko osoblje izlazilo u susret s informacijama koje su njima bile dostupne”, ispričala je Željka.

Premda su prošla tri mjeseca od majčine smrti, kćer je i dalje neutješna te priznaje da ju muči što s majkom nije mogla biti u tim trenucima. “To je nešto što će me proganjati do zadnjeg dana života”, iskreno će Željka.

Od post-Covid sindroma najviše ju smeta gubitak pamćenja

“Postoji razlika u danima. U danu kada se ja osjećam dobro, pokosim travu u dvorištu, jednostavno poslije toga pet dana ne mogu doći k sebi. To mi je jednostavno toliko iscrpljujući posao. Ne mogu reći koliko imam snage i u kakav kućanski posao bi se mogla upustiti, a da se ne iscrpim. Nekada je i pranje suđa, dva tanjura i dvije vilice, veliki napor. Kako imam poremećaj štitnjače vjerujem da su mi se nakon korone i ti simptomi pojačali pa je tu i nesanica, ispadanje kose, nervoza, suha koža…

Mislim da ni doktori ne znaju na što sve virus utječe. Gubitak pamćenja i koncentracije jest ono što mi najviše smeta. Gubitak kratkotrajnog pamćenja i danas mi se događa, odradim neku radnju nesvjesna da sam je odradila. Primjerice, krenem uključiti vešmašinu, dođem do nje i odem uvjerena da se roba pere, kad ja dođem tamo i vidim da mašina nije uključena”, otkriva Željka Horvat.

‘Nakon par koraka uspušem se kao da osvajam Velebit’

I druga Željka ima slične simptome iako je mlada i u dobroj kondiciji. Šest mjeseci nakon što je preboljela Covid, Željka Šabarić osjeća se kao stranac u svom tijelu, a simptomi su bili uobičajeni.

“Od visoke temperature koja je trajala tjedna, boli u zglobovima, enormni umor, nisam mogla od sobe do zahoda, a da nisam zastala nekoliko puta, glavobolje koje su trajale dva mjeseca. U međuvremenu sam dva puta dobila kožnu alergiju, urinoinfekciju, jednom riječju, COVID je napao moj cijeli imuno sustav”, veli Željka Šabarić za HRT.

Nakon što se vratila na posao, problemi za Željku nisu prestali.

“Nakon što bih napravila nekoliko koraka, uspuhala bih se kao da osvajam Velebit. Svi su me uvjeravali da je to normalno, svima nam je teško disati kroz masku. Svatko najbolje zna sebe i svoje tijelo. Nakon nekoliko tjedana shvatila da tu nešto ne štima i otišla privatnom doktoru da bi ispalo da je problem u sitnim dišnim putevima koji u začepljeni i gdje se ne odvija normalna izmjena plinova. Prvo su za to uslijedili lijekovi, a kako se stanje samo mrvicu poboljšalo, krenuli su dalje s pretragama da bi na kraju ispalo da imam astmu”, prepričava Željka.

Riječ o tipičnim post Covid simptomima. Dva mjeseca nakon bolesti samo 12 posto pacijenata nema nikakve simptome, pokazali su rezultati talijanske studije. Također, u studiji stoji da se svaki drugi čovjek, koji je prebolio Covid, žali na više od tri simptoma.

Zato je u studenom 2020. u KB Dubrava otvorena ambulanta koja se bavi post Covid pacijentima. Iako su u početku očekivali da će u ambulantu dolaziti samo pacijenti s teškim oblikom Covida koji su završili na respiratoru, ubrzo se pokazalo da velik broj ljudi ima tegobe, čak i oni sa srednje teškim oblikom bolesti, piše HRT.

