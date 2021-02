‘SVE JE TRULO’: Politički analitičar tvrdi da bismo imali već poneku ostavku zbog cijepljenja prije reda da smo uređena država

‘Da smo zemlja uređenog sustava danas bismo poput Perua doživjeli barem poneku ostavku’

Ivica Relković, politički analitičar i savjetnik stranke Centar, komentirao je za N1 aktualnu temu cijepljenja preko reda, rekavši kako bi barem netko dao ostavku zbog toga da smo uređena država.

“Znate li kako funkcionira slučaj? On mora biti slučaj, izdvojena situacija, jedna ili dvije koje možemo naći u Hrvatskoj da možemo govoriti da se nešto dogodilo slučajno… Nećemo se više uspoređivati s Njemačkom, da smo zemlja uređenog sustava danas bismo poput Perua doživjeli barem poneku ostavku ministara ili nekoga od ljudi koji su u ovom slučaju ključni.

Ovdje od novinarske hajke nema niti slova ‘H’ jer iz tog istog sustava izlaze informacije tko se sve i na koji način zatekao negdje, baš u pravom trenutku, kad su negdje jedna ili dvije doze ostale viška. To ne možemo niti vi niti ja saznati, a da ne dođe iz sustava. To govori da je sustav duboko u sebi podijeljen i jednim dijelom razočaran, zato i imamo zviždače”, rekao je Relković.

Doze ne bi propale

Relković kaže da se iz činjenice da se govori o tako velikom broju ljudi koji su odlučili da cjepivo pripada njima, vidi da nismo uredili nikakve protokole. “Ako kažete da će se danas cijepiti zdravstveni radnici bolnice Rebro i ostanu dvije doze viška, one odmah mogu otići u drugu bolnicu. Da smo napravili redoslijed, ne bismo imali viška. Mogli smo doći do toga da nijedna doza neće propasti. Ne bi one propale, one su bile namijenjene da se ovo događa”, smatra politički analitičar.

“Mi kao svjetsko društvo ozbiljno govorimo o covid putovnicama… Ovo nije samo pitanje jednog slučaja koji se sada događa u Hrvatskoj. Govorimo o situacijama u kojima ćemo itekako znati što se događa s našim životima i na razne načine će se zaustavljati pandemije”, govori Relković.

Podsjetio je da postoji puno ljudi i s težim dijagnozama od onih koji su se “eto, pojavili slučajno” pa se cijepili protiv koronavirusa. “Neke rečenice koje čujemo na Stožeru i od osoba koje se pokušavaju opravdati pokazuju koliko je sve trulo”, zaključio je Relković za N1.

