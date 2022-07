JOŠ SITNO ODBROJAVAMO! / Sve je spremno za veliko otvaranje: Rimac i Pulić odradili generalnu probu, pogledajte spektakularne prizore uoči velikog dana

Sustra se i službeno otvara Pelješki most, najvažniji infrastrukturni projekt u Hravtskoj koji će konačno povezati Hrvatsku. Ukupna duljina mosta je 2 404 metara, dakle gotovo 2 i pol kilometra, kao 24 nogometna igrališta. Most je širok nešto manje od 24 metra, a visina ide do 55 metara, što određuje maksimalnu visinu broda koji prolazi kroz 200 metara široki plovni put. Pod morem je zabijeno gotovo 150 pilota, a vizura Pelješkog mosta sastoji se od 6 niskih pilona i 5 centralnih. Visina ide gotovo do 100 metara - usporedbe radi, to je nešto manje od visine zagrebačke katedrale. Ukupno ispod i iznad vode utrošeno je oko 85 tisuća tona čelika i željeza, a uz betonsku konstukciju ukupno teži kao 30 Eiffelovih tornjeva.