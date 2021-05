SVE JE SPREMNO ZA COVID PUTOVNICE, A SPREMAJU SE I JOŠ NEKE PROMJENE: ‘Neće kraj svakog restorana ili kluba stajati inspektor, ali…’

Hrvatska se žuri od 1. lipnja uvesti covid putovnice kako bi započela turističku sezonu, a najavljene su i stroge kazne

Hrvatska je prva članica Europske unije koja je uspješno obavila testiranje sustava covid-putovnica. Stručnjaci Agencije za komercijalnu djelatnost, koja je zadužena za izradu tehničkog rješenja, obavili su testiranje kompatibilnosti sustava sa središnjim europskim pristupnikom (EU Gateway), čime je potvrđena funkcionalnost i interoperabilnost domaćeg sustava. Uz to, testiranje je potvrdilo da su sve ključne komponente spremne i funkcionalne te da bi se covid putovnice zaista mogle početi izdavati od prvog lipnja, poručio je u četvrtak šef Nacionalnog stožera, Davor Božinović.

AKD je razvio i mobilnu aplikaciju za verificiranje potvrda iz drugih država članica. Nju će preko Google Playa i App Storea moći aktivirati svaki građanin, ali i sve institucije i tvrtke koje će tako provjeravati je li osoba zaista cijepljena, preboljela zarazu i ima li važeći negativan test. Aplikacija će biti besplatna, pa s time u vodu padaju najave ugostitelja kako će zbog provjera potvrda morati poskupjeti svoje usluge, piše Jutarnji.

Registri procijepljenih, oporavljenih i testiranih

Covid-putovnica će se, pak, moći preuzeti u sustavu e-Građani ili u uredima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Trenutno se radi na automatskoj dodjeli potvrde onima koji zadovoljavaju uvjete, no za funkcioniranje cjelokupnog sustava covid-putovnica treba imati sređene registre procijepljenih, preboljelih ili, pak, onih građana koji imaju negativan test u zadnjih 48 sati.

Neslužbeno se doznaje kako je taj registar formiran u Centralnom informacijskom sustavu RH (CEZIH). Otamo će se povlačiti svi podaci bitni za izdavanje covid-putovnica, a izvori tvrde da se podaci o cijepljenim ili preboljelim osobama unose u realnom vremenu. Da sustav postoji, mogli su se uvjeriti korisnici sustava e-Građani koji su u pretinac “Zdravstvo” dobili informaciju o cijepljenju ili isteku samoizolacije.

“Primjerice, ja sam izdala uputnicu za testiranje, s testnog mjesta u CEZIH-u stiže nalaz, dakle to je odmah vidljivo u kartonu pacijenta. Ta osoba, ako je test pozitivan, zavedena je i da je preboljela bolest”, objašnjava liječnica obiteljske medicine, Vikica Krolo te navodi da je ista priča i s cijepljenima.

Prijedlog koji još nije dobio službenu potvrdu jest da se covid putovnice izdaju za testirane osobe na najviše 48 sati, a da se za cijepljene i preboljele građane izdaju na 180 dana. Dotad bi struka trebala dati odgovor koliko dugo traje cjepivo, a ako bude potrebna i treća doza, covid putovnica bit će ponovno izdana.

Otvaranje turističke sezone

Hrvatska s covid putovnicama želi početi već 1. lipnja, kako bi se uskladila s drugim članicama EU, ali i trećim zemljama, kako bi mogla krenuti u turističku sezonu. Naime, covid putovnica neće služiti samo za prelazak granice, već i za ulazak u zatvorene prostore koji su sad pod ključem zbog epidemioloških restrikcija, poput dijelova restorana, klubova, teretana, a bit će potrebna i za svadbe.

Ugostitelji će na terasama moći poslužiti one koji nemaju covid putovnice. No, niti sva zbivanja na otvorenom neće biti slobodna bez te potvrde, iako još nije poznato na koja će se to događanja odnositi. Što se tiče kontrola, vršit će ih Civilna zaštita, Državni inspektorat i policija, a umjesto upozorenja dijelit će kazne.

“Naravno, neće kraj svakog restorana ili kluba stajati inspektor, ali kontrole će biti česte i vrlo ozbiljne”, govori izvor upoznat s novim mjerama.

