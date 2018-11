SVE JE LAKŠE DOBITI GOTOVINSKI KREDIT U BANCI: Ljudi ih dižu za sve i svašta – od automobila do jeftinih nekretnina

Konkurencija na tržištu kreditiranja je sve oštrija te su reklame o brzim gotovinskim kreditima odobrenim u pet minuta ili pola sata sve češće. U nekim slučajevima ne treba ni ići do banke kako bi se dobio kredit, dovoljno je ispuniti formular online

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić najavio je da će ubuduće malo pomnije pratiti trend ubrzanog rasta gotovinskih kredita. U bankama je sve lakše dobiti takav kredit.

Od iduće godine očekuje se rast kreditne aktivnosti banaka, “više prema stanovništvu nego prema sektoru poduzeća”, a Vujčića brine vrlo visok rast gotovinskih kredita relativno duge ročnosti koji nisu osigurani, prenosi Jutarnji.

Vujčić: Još ćemo vidjeti trebamo li reagirati

“To je nešto čemu ćemo posvetiti više pozornosti i analize, da vidimo treba li tu reagirati”, rekao je Vujčić koji je otkrio kako se, ako bude potrebno, mogu očekivati mjere koje bi bankama otežale odobravanje gotovinskih kredita, primjerica ograničavanjem roka na koji se krediti odobravaju.

Na godišnjoj razini, rast gotovinskih kredita dosegao je 11 posto. Građani danas mogu od banke dobiti iznose do 300.000 kuna na rok od deset godina, a pojedine banke nude i rok otplate od 12 godina, a pritom ne traže nikakve kolaterali. Baš naprotiv, konkurencija na tržištu kreditiranja je sve oštrija te su reklame o brzim gotovinskim kreditima odobrenim u pet minuta ili pola sata sve češće. U nekim slučajevima ne treba ni ići do banke kako bi se dobio kredit, dovoljno je ispuniti formular online.

Vujčić smatra da razlog brzog odobravanja gotovinskih kredita leži u tome što su banke počele koristiti algoritme umjetne inteligencije za određivanje kreditne vrijednosti klijenta na temelju financijskih podataka o njemu.

Ipak, HNB će ocijeniti koliko dobro sagledavaju rizike, kako ne bi došli “u situaciju impulzivnog uzimanja kredita”, piše Jutarnji.

Ipak, danas je ukupan rast kredita i dalje skroman pa će HNB trebati pažljivo donijeti odluku o tome bi li njihovo miješanje u ovu situaciju bilo gušenje jedinog kredita za kojim vlada iole veća potražnja.

Gotovinski krediti su jeftiniji nego prije

Gotovinski krediti danas nisu skupi kao što su nekad bili pa se građanima ne da ulaziti u kredite koji su možda jeftiniji, no zahtijevaju nešto više papirologije, piše Jutarnji.

Usporedna ponuda banaka pokazuje da se efektivne kamatne stope na gotovinske kredite, uz promjenjivu kamatnu stopu, kreću od 6,17 posto (Karlovačka banka, Banka Kovanica) do 8,92 posto (Partner banka). Oni uz fiksnu kamatnu stopu mogu se dobiti od 6,64 posto (Splitska banka) do 8,76 posto (Primorska banka), a kombinirana kamatna stopa kreće se od 7,02 posto (HPB) do 7,36 posto (Istarska kreditna banaka).

Ni sami bankari ne znaju za što sve građani danas koriste gotovinski kredit, no neformalno se čuju brojni razlozi: kupnja automobila, opremanje stana, kupnja manjih stanova ili jeftinih kuća u Slavoniji. Gotovinski krediti od 2010. su porasli za 13,2 milijarde kuna, uz osjetno ubrzanje tijekom 2017. godine.