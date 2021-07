Miroslav Škoro u utorak je iznenada podnio ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, stranke koju je osnovao prije godinu i pol dana. Učinio je to bez ikakve ranije najave, na Facebooku, dodavši da napušta i sve stranačke funkcije. No, ostat će u Saboru i obnašati neku počasnu funkciju.

Tako je čovjek, čije ime u svom punom nazivu nosi Domovinski pokret, od lidera stranke postao izopćenik vlastitih ambicija o okupljanju desnice. Kao dokaz tomu, Index je prikupio nekolicinu Škorinih izjava u kojima se prikazuje kao neustrašivi vođa. Naravno, sve ih je izrekao prije svog "bijega".

"Pitanje koje me muči još od predsjedničkih izbora je treba li Hrvatskoj još jedna politička stranka. Mogu reći da nam ne trebaju dodatne podjele i svađe, treba nam zajedništvo. Ovo nije zemlja za kakvu su se branitelji borili i u kakvoj bi htjela živjeti naša djeca. Mi smo država nastala na krvi, suzama i muci Domovinskog rata, u kojoj život počinje začećem, a svako dijete ima oca i majku", reče Škoro potkraj veljače prošle godine, kada je sam predstavio svoju stranku. Tada je bilo jasno da je riječ o indiidualiziranom projektu s oštrom retorikom koja je bila usmjerena desnom i konzervativnom biračkom tijelu.

'Ja vas neću ostaviti'

No, sve je započelo još i ranije, u prosincu 2019. Tada je na predsjedničkim izborima tijesno izgubio priliku za ulazak u drugi krug od Kolinde Grabar Kitarović. Tada je izjavio nešto krucijalno važno u kontekstu njegova sadašnjeg poteza: "Ja vas neću ostaviti!"

No, gotovo dvije godine poslije, Škoro je ostavio stranku, a čini se i politiku. Naime, za DP se od početka govorilo da ga vode drugi ljudi, poput Marija Radića, koji je sad i formalno preuzeo ulogu čelnika stranke kao Škorin zamjenik. Stoga je upitno koliko je Škoro zaista bio na čelu stranke, iako ga se u javnosti predstavljalo kao narodnog vođu i čovjeka koji će okupiti desnicu. I on sam je zaslužan za takav imidž, izjavama o tome kako će spasiti Hrvatsku.

"Domovinski pokret je jedina brana da se Hrvatska nakon 5. srpnja ni u kojem smislu više ne crveni – neće se zacrveniti jer nećemo dopustiti da SDP dođe na vlast, ali neće se crveniti ni zbog toga što će zemlju voditi dalje oni koji su narod prevarili u nekoliko navrata. Domovinski pokret drugačije radi i nastupa te pokreće demokratske procese koji će omogućiti da 5. srpnja stane na kraj duopolu SDP-a i HDZ-a", izjavio je Škoro prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.

"Želim zahvaliti svima onima koji su kroz nekoliko tjedana uspjeli napraviti snažan pokret koji neće biti treća opcija, nego prva i jedina opcija", poručio je u istoj kampanji.

Pozivao se na narod

No, često se u svojim izjavama pozivao na narod, želeći ostaviti dojam da Hrvati stoje iza njega. Jednom je rekao da je u koaliciji s hrvatskim narodom, a kada su ga pitali o predizbornom sučeljavanju poručio je: "Nemojte se vi bojati. Ja neću biti sam, tamo će biti hrvatski narod."

Često se predstavljao i kao zaštitnik Domovinskog rata. "Domovinskom pokretu Domovinski rat je svetinja. Zato pozdravljamo presudu po kojoj pozdrav ‘Za dom spremni’ u pjesmi Bojna Čavoglave, simbolu Domovinskog rata, nije prekršaj. Nikada ne smijemo zaboraviti tko je zaslužan za našu slobodu, kao ni tko je odgovoran za našu patnju i kakve simbole je nosio", pisao je na Facebooku Škoro, koji je, prve ratne godine, inače, proveo u Kanadi.

No, možda najradikalniji ispad imao je prema sadašnjem zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću s kojim je na svibanjskim lokalnim izborima ušao u drugi krug.

"Uvjeren sam da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma i pameti da u argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To nije samo zeleno i lijevo, to je ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao", rekao je Škoro tonom čovjeka koji je spreman boriti se.

No, ništa od njegovih izjava nije prošlo. Izgubio je troje izbore za redom, pa sada odlazi s čela Domovinskog pokreta. Njegova posljednja politička bitka također nije urodila plodom. Naime, žestoko se protivio Zakonu o civilnim žrtvama, koji je na kraju izglasan dvotrećinskom većinom u Saboru. Istovremeno su njegovu stranku potresale sumnje u moguće koalicije s HDZ-om na lokalnoj razini, na što se gotovo nije ni osvrtao.

"Imamo zakon o civilnim žrtvama rata koji moramo progurati, moramo ljudima otkriti što to je. Imamo trgovinu čistu. Postoji trgovina da se ljudima koji su u Domovinskom ratu granatirali hrvatske građane i gradove, da im se osigura mirovina tako što će dobiti određena prava Zakonom o civilnim žrtvama rata. Morali bi prije svega imati registar tih ljudi da bi mogli reći tko je civil, tko nije. Ja ne znam tko je granatirao hrvatske građane i gradove. Čini mi se samo Slobodan Milošević, eventualno Ratko Mladić", rekao je Škoro, koji je išao toliko daleko da je čak i USKOK-ovu akciju u kojoj su uhićeni Bandićevi suradnici nazvao skretanjem pažnje sa Zakona o civilnim žrtvama.

Pjevanje Bandiću i adventska kućica

No, otkrilo se da je pjevao Bandiću u restoranu uhićenog "kralja Adventa" Denisa Mohenskog, od kojeg je uzeo adventsku kućicu u Zagrebu. Pravdao se da ne zna ni kome je pjevao prošli tjedan.

Jučer je, pak, naveo da su razlozi za odlazak iz stranke "posve osobni", no kasnije tijekom dana imao je nekoliko medijskih istupa u kojima je precizirao kako odlazi zbog obitelji.

"Logičan je slijed. Ljudi moraju znati da je ovo posljedica slijeda događaja koji je u zadnje dvije i pol godine u jednoj čudnoj kombinaciji politike i medija provukao i moju obitelj i mene kroz odvratno blato. S druge strane je spoznaja da bi, prema nekim mojim indicijama, to sve skupa vodilo pitaj Boga gdje. Ne želim provlačiti svoju obitelj kroz blato, oni to nisu zaslužili", rekao je Škoro za N1, a potom za HRT izjavio:

"U principu mantra je nekakva da, eto, ja sam gubitnik, ja sam čovjek koji je ustvari razlog zašto se napada taj Domovinski pokret i ti ljudi. Onda sam nakon jednog razgovora sa svojom obitelji zaključio da je možda najbolje da se nastavim baviti politikom, ostanem u saboru, ali da se maknem s mjesta predsjednika DP-a".

Tako je narodni spasitelj od ekstremne ljevice otišao zbog toga što su mu ružno govorili o obitelji. Barem je to tako objasnio, kriveći za sve politiku i medije. No, u Saboru se nalazi i njegova sestra, Vesna Vučemilović, koja se valjda slobodnom voljom bavi politikom.