SVE HLADNIJA JUTRA, OČEKUJTE MRAZ, ALI I MAGLU: Jesen je pred vratima, a Vakula najavljuje dodatno pogoršanje vremena

Nakon promjene vremena sredinom tjedna najprije u sjevernijim krajevima Hrvatske, tijekom četvrtka i u južnijima – atmosfera će do nedjelje opet biti prilično stabilna pa će prevladavati sunčano, često i vedro, ali osjetno svježije nego početkom tjedna. Pritom će sve do subotnjega prijepodnevna bura ponegdje onemogućavati normalan promet, osobito podno Velebita, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Dodaje kako će se na kopnu blizina jeseni primjećivati po mjestimičnoj jutarnjoj magli, a pri tlu gdjegod i po slabom mrazu, posebice u gorskom području.

Već u nedjelju, prognozira Vakula, slijedi jugo, s njim i naoblačenje, do večeri već ponegdje na sjevernom Jadranu možda i kiša, a u još vjetrovitiji i oblačniji ponedjeljak vrlo će vjerojatno biti i izraženijih pljuskova i grmljavine, najprije na sjevernom dijelu Jadrana, zatim i drugdje. To će biti uvod u topliji tjedan od ovoga, ali u većini Hrvatske vjerojatno i kišovitiji.

Najviša temperatura 17 i 18 °C

“U petak će u istočnoj Hrvatskoj biti sunčano, čak i vedro, ujutro uz mogućnost mjestimične magle, uglavnom u Posavini. Jutarnja svježina ne bi smjela iznenaditi, a nadam se ni pri tlu ponegdje moguć slab mraz. Najviša poslijepodnevna temperatura bit će uglavnom 17 i 18 °C. Podjednaka i u središnjoj Hrvatskoj, uz također sunčano vrijeme, gdjekad čak i vedro, ujutro samo ponegdje s kratkotrajnom maglom. Naravno, i svježinom, uz koju je mjestimice pri tlu moguć i slab mraz. Mraz je pri tlu najvjerojatniji u Gorskome kotaru i Lici, po čijim kotlinama može biti i kratkotrajne magle”, prognoza je Zorana Vakule.

Na sjevernom Jadranu će promet i dalje biti otežan zbog bure, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16 °C, u unutrašnjosti Istre od 7 do 10 °C, a u gorju od 1 do 6 °C. Najviša poslijepodnevna od 20 do 24 °C, u gorju 14 do 16 °C.

Pretežno vedro i vjetrovito bit će i u unutrašnjosti Dalmacije, a i na srednjem i južnom Jadranu, uz umjereno valovito, na otvorenome i valovito more. Temperatura zraka ujutro od 12 do 17 °C, u unutrašnjosti i samo oko 9 °C, a poslijepodne 21 do 25 °C.

I za vikend većinom stabilno pa nova promjena…

“I u subotu će diljem Hrvatske biti stabilno – sunčano, većinom čak vedro, ali u kopnenom području relativno svježe, osobito ujutro, kada je osim mjestimične magle pri tlu moguć i slab mraz, i to ne samo u gorju. Podjednako jutro bit će i u danju topliju nedjelju, tijekom koje će dolaziti sve više oblaka – ponajviše u unutrašnjosti Istre, gdje do večeri već može pasti i malo kiše. Od ponedjeljka vjerojatno u većini unutrašnjosti promjenljivo oblačno, uz toplija jutra, ali i čestu kišu”, navodi Vakula.

Na Jadranu će još i u subotu ujutro ponegdje puhati jaka bura, osobito podno Velebita. U nedjelju slijedi slabo do umjereno jugo, s njim i naoblačenje, do večeri već ponegdje i kiša, a u još vjetroviti i oblačniji ponedjeljak i izraženiji pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom dijelu, zatim i drugdje.

“U nastavku novoga tjedna vjerojatno će biti promjenljivo i relativno toplo, ali manje vjetrovito nego u ponedjeljak”, zaključuje Vakula za HRT.