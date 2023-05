'Iznijeli su iz učionice odojka, ja sam bio u šoku, nisam znao što napraviti, još je trajala nastava", rekao je za RTL prof. Zoran Lovrić kojeg je njegov 4.B iz Srednje strukovne škole Velika Gorica, iznenadio odojkom na ražnju, prenosi Danas.hr

Naprtili su ražanj na ramena i ležerno se uz pjesmu ušetali u školu. A onda su prošli hodnicima do svog razreda i unijeli pečenog odojka. Profesori koji su ih sreli nisu mu odali iznenađenje nego su mu samo rekli da ode do svog razreda. Razrednik je toliko omiljen da ga zovu "Zoki Legenda", ali i on za svoje učenike ima samo riječi hvale.

"Bio sam bez teksta, suze su krenule! Ušli smo u razred na 15 minuta, zamolio sam ih ipak da ne radimo nered po školi. Pa smo iznijeli odojka do parka i počastili se", smije se razrednik. Dečki su počastili i umirovljenike i radnike čistoće koji su naišli, i sve počistili za sobom.

"Oni su ekipa, braća, družba! Posebni su to dečki s velikim srcem, jako se daju jedan za drugoga, baš kako sam ih četiri godine učio. Mislim da sam nešto napravio, ti mladići znaju što su vrijednosti, pripremao sam ih da će doći dan kad će izaći iz sigurnog zaleđa roditeljskog doma, da će ući u realan sektor, svijet rada koji je grublji. Da onda trebaju biti podrška jedan drugom, a to se uči dok su mladi", govori ovaj profesor koji ne skriva ponos na svoj razred.