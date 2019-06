SVANUO ‘DAN IZ PAKLA’, OGLASIO SE CRVENI METEOALARM! Jedan dio zemlje u velikoj je opasnosti. Večer donosi drastičnu promjenu, evo gdje

Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje Zagreba i veći dio središnje Hrvatske, a vrhunac toplinskog vala očekuje se danas između 14 i 17 sati

Danas se očekuje vrhunac ovog toplinskog vala, a kriteriji za crveno upozorenje ispunjeni su za šire područje Zagreba i središnju Hrvatsku. Zbog iznimno vrućeg dana koji je pred nama velika je opasnost za zdravlje i na područjima Karlovca, Siska te u Zagori i primorju.

Osim upozorenja na vrućinu, u sjeverozapadnoj i istočnoj Hrvatskoj izdana su i ona za moguće nevrijeme s obilnim izljevima kiše, čestom grmljavinom i olujnim udarima vjetra, prognoza je RTL-ove meteorologinje Dunje Mazzocco Drvar.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za veći dio središnje Hrvatske.

NEZAPAMĆENI TOPLINSKI VAL STIŽE U EUROPU: ‘Pakao dolazi’; U Hrvatskoj će temperature ići i do 40°C, poznato je i kada

Vrhunac toplinskog vala danas između 14 i 17

Vrhunac toplinskog vala i najviše temperature bilježit ćemo danas između 14 i 17 sati kada će temperature u središnjoj Hrvatskoj dosegnuti 36 stupnjeva Celzijevih, lokalno i do 38. No, ističe Matzzocco Drvar, slijedi i osvježenje koje bi moglo biti i olujno. Osvježenje će već u rano popodne zahvatiti sjeverozapadne, a kasnije popodne i navečer i središnje predjele kada se očekuju grmljavinski pljuskovi, a ponegdje čak i izraženije nevrijeme s tučom i snažnim sjeveroistočnim vjetrom.

Iznimno vruće bit će danas i u istočnoj Hrvatskoj, no dnevni će maksimumi ipak biti niži nego na zapadu, većinom od 33 do 36 stupnjeva. I ovdje su mogući grmljavinski pljuskovi, ali rjeđe, uglavnom u Podravini i Baranji. S pljuskovima stiže i pojačan sjeverozapadnjak i sjeverac. Na srednjem i južnom Jadranu bit će sunčano i vruće, a u zaobalju i dva-tri stupnja toplije. Samo će rijetko biti umjerenog maestrala.

Najtopliji gradovi Istre i Primorja bit će Pazin i Rijeka, dok će u Gorskom kotaru i Lici temperatura iznositi do 33 stupnja. Prevladavat će sunčano, a tek prema kraju dana i ovamo bi mogli stići pljuskovi iz središnje Hrvatske.

NEZAPAMĆENI TOPLINSKI VAL STIŽE U EUROPU: ‘Pakao dolazi’; U Hrvatskoj će temperature ići i do 40°C, poznato je i kada

Od sutra ugodnije i ‘normalnije’ ljeto

Od sutra bi vrijeme trebalo biti ugodnije, a temperature se vraćaju na uobičajene za ovo doba godine. No, ni to neće trajati dugo jer se početkom sljedećeg tjedna očekuje novo zatopljenje, ali najvjerojatnije tek jedan dan. Sutrašnji dan na moru će biti najneugodniji, a zatim slijedi ugodnije vrijeme. I ondje postoji mala mogućnost za nevrijeme s novim osvježenjem, no prave kiše nema na vidiku, kaže RTL-ova meteorologinja.

Valja podsjetiti na upozorenja zbog vrućine koja traje već veći dio lipnja pa neki možda misle da su se navikli na nju. Biometeorolozi upozoravaju da je upravo taj dugačak niz vrućih dana izuzetno iscrpljujuć, a još ih teže podnosimo kad se između nađu i tropske noći.