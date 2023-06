Svakoj petoj obitelji u Hrvatskoj prijeti siromaštvo. Upozorenje Hrvatske banke otkriva da gotovo 300 tisuća obitelji na hranu, režije i otplatu dugova troši većinu kućnog budžeta.

Nikola Marković iz Zagreba govori kako je život daleko od bajke za njegovu obitelj. Svaki mjesec suočavaju se s novom financijskom pustolovinom, jer više od 80 posto njihovih mjesečnih prihoda odlazi na hranu, režije i kredit. Posebno veliki udio otpada na hranu.

"I to duplo više. Sve ono što smo prije godinu dana plaćali nekih 100 eura, danas je to 200 eura. Nije to neka mala razlika, to je velika razlika. Sve se poduplalo", govori za RTL Danas Marković iz Zagreba.

Promjenjiva kamatna stopa

Osim toga, suočavaju se i s gotovinskim kreditom od 25 tisuća eura. Strahuju svaki mjesec zbog promjenjive kamatne stope.

"Činjenica da svaki euro koji izađe više iz budžeta to je negdje manje, negdje će se osjetiti, na nečemu će se morati reflektirat", kaže Marković.

Najnovija analiza Hrvatske narodne banke potvrđuje da je lista građana koji imaju problema s podmirenjem osnovnih životnih troškova sve duža.

S prosječnom plaćom je sve teže izgurati mjesec

"Došlo je do porasta udjela troškova hrane i režija u dohotku. I taj porast je bio najizraženiji kod kućanstava u nižim dohodovnim razredima. Njima su troškovi hrane i režija porasli s oko 80 posto dohotka na gotovo 90", govori Luka Sovulj iz direkcije za makrobonitetnu politiku i financijsku stabilnost HNB-a.

Takvih obitelji u zemlji je gotovo 300 tisuća. S prosječnom plaćom sve je teže izgurati mjesec, pa mnogi rade i dodane poslove, uglavnom na crno.

"Siva ekonomija još uvijek stvara dio prihoda. Tu su doznake, obiteljske pomoći, koje dolaze iz vani, i to je svojevrsni socijalni 'buffer' na kojima dobar dio našeg stanovništva uspijeva ipak zatvoriti kućne budžete", kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.

Situacija je već danas kritična

Srednji sloj polako nestaje, a procjenjuje se kako će više od 100 tisuća građana do kraja godine završiti u blokadi. Prostora za uštede više nema.

"Doći će do toga da će čovjek morati odlučiti hoće li pratiti režije ili kupiti banane svom djetetu. Ako se odluči uzeti voće svom djetetu i ne plati račun, nakon tri mjeseca dolazi do ovrhe", govori predsjednik Udruge blokirani Sarajko Baksa.

Samo bankama dugujemo gotovo 20 milijardi eura. Deset milijardi eura otpada na stambene kredite, a nešto više od 7 milijardi na gotovinske. 32 posto kredita je s promjenjivom kamatnom stopom.

Situacija je kritična već danas, jer gotovo 15 posto Hrvata ne može podmiriti svoje troškove, europski prosjek je upola manji.