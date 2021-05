STIŽU REZULTATI: Tomašević pomeo u Zagrebu, Jelena zasad u drugom krugu, prati je Škoro i HDZ; Puljak vodi u Splitu

Izbornu noć uživo pratite na Net.hr-u

Rezultati za Zagreb (Prebrojano: 4,95%)

Tomislav Tomašević (Možemo) osvaja 41,69%

Jelena Pavičić Vukičević – 15,70%

Miroslav Škoro (Domovinski pokret) – 11,34%

Davor Filipović (HDZ) – 10,07%

Joško Klisović (SDP) – 7,49%

Vesna Škare Ožbolt – 5,34%

Anka Mrak-Taritaš – 0,8%

Zvonimir Troskot – 3,74%

Davor Nađi – 1,97%

Željko Tokić – 0,28 %

Rezultati za Split (Prebrojano: 24,54%)

Ivica Puljak (Centar) – 28,77%

Vice Mihanović (HDZ) – 20,55%

Željko Kerum (HGS) – 14,05%

Ante Franić (SDP, HSU)- 8,32%

Branka Ramljak (Kandidatkinja grupe birača)- 7,17%

Rezultati za Rijeku (Prebrojano: 14,85%)

Zlatko Komadina: 39,70%

Gari Cappelli: 22,09%

Iva Rinčić: 13,55%

Marko Boras Mandić:

Prvi privremeni rezultati DIP-a za Zagreb

21:00 – Prema prvim službenim rezultatima DIP-a, T

Trenutak kada je Tomašević saznao rezultate

20:30 – Pogledajte trenutak kada je Tomislav Tomašević saznao prve rezultate izlaznih anketa u Zagrebu.

Kerum: ‘Ja samo pijem vino i rakiju’

20:26 – Željko Kerum, prema izlaznim anketama, osvaja 16,33 posto glasova birača. Teško da će ući u drugi krug. “Svi pišete ‘Kerum narkoman’. Koji narkoman? Ja samo pijem vino i rakiju. Di je Nevenka, dođi vamo”, rekao je Kerum sestri.

Hajdaš Dončić: ‘Mijenjat ćemo se’

20:25 – Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a komentirao je za N1 rezultate izlazne ankete lokalnih izbora koji pokazuju da Joško Klisović, njihov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, ne ulazi u drugi krug. “Čestitam Tomaševiću, shvatili smo poruku građana, mijenjat ćemo se”, dodao je.

Rezultati zaključnih izlaznih anketa za Osijek

20:09 – U Osijeku je u vodstvu i dalje Ivan Radić (HDZ) sa 39,89 posto glasova.

Berislav Mlinarević (Domovinski pokret) – 19,55%

Goran Kušec (SDP) – 17,22.

Rezultati zaključnih izlaznih anketa za Rijeku

20:08 – U Rijeci vodi Marko Filipović (SDP) s 28,67 posto glasova.

Davor Štimac (nezavisni) – 16,51%

Josip Ostrogović (HDZ) – 14,84%

Rezultati zaključnih izlaznih anketa za Split

20:04 – Prema rezultatima novih izlaznim anketama, u drugi krug u Splitu i dalje ulaze Ivica Puljak s 27,23 % i Vice Mihanović s 23,41%. Treći je Željko Kerum s 16,33%.

Ante Franić (SDP) – 6,45

Branka Ramljak – 5,9%.

Rezultati zaključnih izlaznih anketa za Zagreb

19:56 – Prema novim izlaznim anketana i dalje je u uvjerljivom vodstvu Tomislav Tomašević sa 48,18 posto, što je mali pad u odnosu na 48,61%

Jelena Pavičić Vukičević – 11,38%

Miroslav Škoro 11,23%

Davor Filipović – 10,24%

Joško Klisović – 6,13% – njemu je jedinom neznatno porastao postotak, s 6,1

Ostali kandidati nemaju šanse za ulazak u drugi krug.

Izlazne ankete za gradske skupštine

19:38 – Prema izlaznim anketama za Gradsku skupštinu u Zagrebu Možemo! osvaja 46 posto, odnosno, 24 mjesta u Skupštini. HDZ osvaja 11,7 posto ili šest mjesta. BM365 osvaja gotovo 10 posto što je pet mjesta. Domovinski pokret osvaja 9,8 posto odnosno 5 mjesta, a SDP sa 7,6 posto može računati na 4 mjesta. Most sa 5,7% – osvaja 3 mjesta.

U Splitu HDZ uzima 8 mjesta u Gradskom vijeću, kao i Puljkov Centar. Kerumov HGS osvaja 5 mjesta, a SDP 3 vijećnika. Splitski Možemo! osvaja 3 mjesta, baš kao i Most. Nezavisna lista Tomislava Mamića osvaja 1 mjesto.

U Rijeci SDP pobjeđuje u Gradskom vijeća sa 11 vijećnika. HDZ-u ide 6 mjesta, Nezavisnoj listi Štimac 4 vijećnika, a Most i Možemo! osvajaju 3 vijećnika. PGS i AM osvajaju 2 vijećnika.

U Osijeku je HDZ osvojio 15 mjesta, Domovinski pokret osvaja 6 mjesta, a SDP 5. Snaga SiB računa na 2 mjesta, baš kao i Možemo!. HNS osvaja 1 mjesto u Gradskom vijeću.

Iz stožera Miroslava Škore

19:31 – “Bit će jako uzbudljiva noć”, rekao je Stephen Nikola Bartulica koji smatra da će Škoro ući u drugi krug. “Vrlo smo sretni, dobro stojimo. Mi ćemo mirno sagledati situaciju do kraja. Domovinski pokret se potvrdio, možemo se nositi s najvećima”, rekao je.

Dario Žepina je rekao za HRT da su ovo očekivali “u principu” te je naglasio da su uvjereni da će ući u drugi krug i pobijediti.

Oduševljenje u stožeru Tomaševića

19:22 – U stožeru Tomislava Tomaševića zavladalo je oduševljenje nakon što su objavljeni rezulatati izlaznih anketa za Zagreba. Tomašević je osigurao porilično sigurnu prvu poziciju s 48,61% posto osvojenih glasova. Nakon objave rezultata prvih izlaznih anketa u stožeru je zavladalo slavlje a Tomašević je na upit novinara je li spreman biti gradonačelnik rekao: “Jesam!”

Sandra Benčić: “Mi smo očekivali jako dobre rezultate, ali bez obzira na to želim se zahvaliti svih građanima koji su izašli i koji su nam dali tako veliko povjerenje”, rekla je. “Rezultati su dosta blizu 50, pa pričekajmo, ako će biti drugog kruga. Nama je svejedno tko ulazi u drugi krug”, dodala je u razgovoru za Novu TV.

Zatvorena birališta, slijedi brojanje glasova

19:12 – U 19 sati zatvorena su birališta na lokalnim izborima u Hrvatskoj, na kojima je tri milijuna 660 tisuća hrvatskih birača u nedjelju odlučivalo o svojoj lokalnoj vlasti u iduće četiri godine. Kasno večeras trebali bi se znati sastavi 428 općinskih i 127 gradskih vijeća, 20 županijskih i skupštine Grada Zagreba. Trebalo bi se znati i tko je od općinskih načelnika, gradonačelnika i župana izabran već danas, a tko će morati u drugi izborni krug, 30. svibnja, na Dan državnosti. No, i prije brojanja glasova poznata su imena budućih gradonačelnika četiri grada – Pakraca, Skradina, Nina i Hrvatske Kostajnice, te načelnika 50-ak općina, jer oni, naime, nisu imali protukandidate.

Prve izborne rezultate Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavit će u 21 sat na svojoj mrežnoj stranici, a osvježavat će ih svakih 15 minuta, pa bi se oko ponoći trebali znati rezultati sa 90 posto biračkih mjesta. Precizne podatke o tome tko će morati u drugi krug izbora, DIP objavit će u ponedjeljak na konferenciji za novinare. Unatoč epidemiji koronavirusa i posljedicama koje je razorni potres iz prosinca ostavio na Banovinu, odaziv na izbore do 16,30 sati bio je nešto bolji nego prije četiri godine. Glasovalo je 35, 54 posto birača (milijun i 210 tisuća) u odnosu na 35, 15 posto 2017. godine. Hoće li ovogodišnji odaziv u konačnici premašiti onaj iz prvog kruga 2017. od 46, 9 posto, vidjet će se kasno večeras.

I bez epidemije i potresa, lokalni su izbori najzahtjevniji za provedbu. O tome govore podatci da se glasovalo na više od 6 500 biračka mjesta, od čega je 25 bilo u šatorima u Sisku, Petrinji, Donjim Kukuruzarima i Majuru, da se za naklonost birača natjecalo više od 38 tisuća kandidata, da je tiskano gotovo 14 milijuna glasačkih listića, te da ih je bilo 1. 232 vrste. Kroz biračke odbore i izborna povjerenstva, u provedbi izbora sudjelovalo je više od 72 tisuća osoba. „Nakon mobilizacije, to je najveća akcija koja se u Hrvatskoj može provesti“, rekao je Đuro Sessa, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva za HRT. Lokalne izbore motrilo je više od 10.500 promatrača, a stajat će više od 100 milijuna kuna.

Izlazne ankete za Osijek

19:07 – U Osijeku je u vodstvu Ivan Radić (HDZ) sa 41,45 posto glasova.

Berislav Mlinarević (Domovinski pokret) – 19,25%

Goran Kušec (SDP) – 16,62%

Izlazne ankete za Rijeku

19:05 – U Rijeci vodi Marko Filipović (SDP) s 29,89%

Davor Štimac (nezavisni) – 16,25 posto

Josip Ostrogović (HDZ) – 14,98.

Izlazne ankete za Split

19:04 – U Splitu je u vodstvu Ivica Puljak (Centar) s 27,41 posto glasova.

Vice Mihanović (HDZ) – 23,41%

Željko Kerum – 16,12 %

Izlazne ankete za Zagreb

19:00 – Stigle su izlazne ankete za Zagreb.

Tomislav Tomašević (Možemo) – 48,61%

Jelena Pavičić Vukičević – 11,49%

Miroslav Škoro (Domovinski pokret) – 11,35%

Davor Filipović (HDZ) – 10.29%

Joško Klisović (SDP) – 6.1%

Vesna Škare Ožbolt – 3,60%

Anka Mrak-Taritaš – 0,63%

Davor Nađi – 1,99%

Zvonimir Troskot – 3,52%

DIP objavio odaziv birača do 16:30, glasalo 35,54 posto

17:05 – Na lokalne izbore do nedjelje poslijepodne izašlo je nešto više birača nego prije četiri godine, unatoč pandemiji koronavirusa, ali i posljedicama koje je razorni potres iz prosinca ostavio na Banovini. Do 16,30 sati glasovalo je 35,54 posto birača, dok je prije četiri godine to učinilo njih 35,15 posto, objavilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP). To je 22 tisuće birača više nego 2017., rekao je glasnogovornik i član DIP-a Slaven Hojski za Hrvatski radio. Od tri milijuna i 660 tisuća onih s pravom glasa, svoje je biračko pravo iskoristilo milijun i 210 tisuća birača.

Među županijama, najbolja izlaznost je u Ličko-senjskoj županiji (47,2 posto), a najlošija u Osječko-baranjskoj županiji (33,46 posto). U glavnom gradu, Zagrebu, glasovalo je 34 posto, malo manje nego prije četiri godine kada je glasovalo 34,24 posto birača. Slična je izlaznost u Splitu (33,7 posto), a manja u Osijeku (28,7 posto) i Rijeci (28,2 posto). Dobra je izlaznost i na Baniji, tj. u Sisačko-moslavačkoj županiji – 37,4 posto. Tamo se glasuje i u 25 šatora.

Birači mogu glasovati do 19 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju i prestaje dvodnevna izborna šutnja za koje izborni sudionici ni na koji način nisu smjeli predstavljati ni sebe, ni svoje programe. Prve izborne rezultate DIP će objaviti u 21 sat, pa ih osvježavati svakih 15 minuta.

Muškarci se posvađali, jedan zadobio udarac

16.36 – Još jedan incident na izborima zabilježen je u Potravlju kod Sinja, oko 13 sati, ispred područne škole u kojoj se nalazi biračko mjesto.

Tamo su se dva muškarca verbalno sukobila, od kojih je jedan zadobio udarac, no nije zatražio liječničku pomoć. Djelatnici Policijske postaje Sinj provode kriminalističku istragu.

Želi glasovati i više od 2.200 osoba u izolaciji i samoizolaciji

16:02 – Želju za glasovati na nedjeljnim lokalnim izborima izrazilo je nešto više od 2. 200 osoba pozitivnih na koronavirus i onih u samoizolaciji. Naime, birači kojima je izrečena samoizolacija, kao i oni koji na biračko mjesto ne mogu doći zbog teže bolesti, nemoći ili invaliditeta, mogli su o tome obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije izbora ili birački odbor u nedjelju do 12 sati o svojoj želji.

Tu je želju izrazilo 870 birača pozitivnih na koronavirus i 1. 351 u samoizolaciji, kazao je u nedjelju poslijepodne Slaven Hojski, glasnogovornik i član Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Birač pozitivan na koronavirus, kojemu pred vrata kuće ili stana dolaze članovi biračkog odbora, glasuje ispred ulaza u stan, odnosno kuću uz pomoć osobe od povjerenja, ne smije imati neposredan kontakt sa članovima biračkog odbora.

Ipak, da bi mu se utvrdio identitet, takav birač je dužan članovima biračkog odbora na primjerenoj udaljenosti pokazati osobnu iskaznicu. Ispred kuće, odnosno stana, glasuju i osobe u samoizolaciji. Hrvatska ima iskustvo glasovanja zaraženih koronavirusom i onih u samoizolaciji, a prvi put glasovali su na izborima za Hrvatski sabor u srpnju prošle godine.

Unatoč sumnjama i strahovanjima, izbori se nisu pokazali kao širitelj zaraze koronavirusom.

Kandidat se potukao s bivšim stranačkim kolegama u Trilju, jedan završio na hitnoj

16.00 – Oko 12.15 sati u Zavod da hitnu medicinsku pomoć u Trilju došao je 48-godišnji muškarac s ozljedama. Kako se izjasnio fizički ga je napala njemu poznata osoba na triljskom mostu, a nešto ranije ga je druga osoba verbalno napala u Ulici Poljičke republike gdje se nalazi biračko mjesto.

Nakon pregleda u triljskom zavodu prevezen je u KBC Split na pružanje liječničke pomoći. Težina ozljede za sada nije poznata, prema prvim informacijama radi se o ozljedi lica, točnije oka, rekla Antonela Lolić, glasnogovornica splitske policije i potvrdila da su jednu osobu doveli u službene prostorije.

Prema informacijama kojima raspolaže Slobodna Dalmacija, riječ je o sukobu jednog nezavisnog kandidata s bivšim stranačkim kolegama. Njega stranka nije htjela predložiti za još jedan mandat pa je na izbore izašao samostalno, što je rezultiralo raskolom u biračkom tijelu, a kulminiralo fizičkim obračunom.

MUP: Ulazak u Hrvatsku ne odudara od prošle i pretprošle nedjelje

14.55 – Na izborni dan, od ponoći do podne, u Hrvatsku su, prema kategoriji neodgodivog osobnog razloga, ušla 892 hrvatskih državljana, što ne odudara od prosjeka u odnosu na prošlu i pretprošlu nedjelju, izvijestili su iz MUP-a.

U Hrvatsku su, prema podacima MUP-a, na izborni dan od ponoći do 12 sati ušla 892 hrvatska državljana, dok su u nedjelju, 2. svibnja u Hrvatsku do podne ušla 724 državljana, a u nedjelju, 9. svibnja njih 683.

U MUP-u kažu da čekanja na pojedinim graničnim prijelazima iz pravca Bosne i Hercegovine te Srbije nastaju zbog povratka putnika nakon produljenog blagdanskog vikenda u pojedinim EU državama, a pojačan je promet putnika i na izlazu iz Hrvatske na prijelazima sa Slovenijom.

S obzirom na upite o dolascima hrvatskih državljana s pravom glasa na lokalnim izborima, bez obzira iz koje države dolaze, MUP podsjeća da su u skladu s ranije postojećom Odukom o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske definirane iznimke kad su u pitanju neodgodivi osobni razlozi.

Napominju pritom da se osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga ne smiju zadržavati u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, a ako u tom roku ne napuste RH, na njih se primjenjuju epidemiološke mjere iz važeće Odluke.

MUP također naglašava da se na dan izbora ta Odluka kao i postojeći režim prelazaka granice nisu promijenili te da su se svi putnici prilikom boravka u Hrvatskoj, neovisno o kategoriji i državi iz koje dolaze, dužni pridržavati općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Incident na biračkom mjestu u Sisku, intervenirala i policija

14.30 – Na jednom biračkom mjestu u Sisku, u prostorijama Osnovne škole Viktorovac, nakratko je prekinut postupak glasovanja nakon što je jedan muškarac, kako kažu svjedoci, ondje došao s većim brojem glasačkih listića. Incident se dogodio u 12,12 sati, kada je biračkom mjestu pristupio jedan muškarac.

Budući da je narušavanjem javnog reda i mira izazvao incident, pozvana je i policija koja je ubrzo intervenirala.

Kako je za Hinu potvrdio glasnogovornik Policijske uprave sisačko-moslavačke Dario Kačmarčik, muškarac je doveden u prostorije policije na obavijesni razgovor, a glasanje je nastavljeno. U Gradskom izbornom povjerenstvu također su potvrdili dojavu o incidentu, ali o detaljima još nisu mogli govoriti. No, kako su rekli neki svjedoci, muškarac je došao s većim brojem glasačkih listića, što je izazvalo prijepore. Inače, kažu iz GIP-a, drugih dojava o nepravilnostima na biračkim mjestima, do 14 sati nije bilo.

Zagrebačko povjerenstvo zatražilo blokadu brojeva s kojih su poslani sporni SMS-ovi

14.00 – Zagrebačko Izborno povjerenstvo u nedjelju je, slijedom prijave jedne stranke, zatražilo od HAKOM-a da blokira brojeve telefona s kojih su u ime te stranke bile poslane SMS poruke u kojima se birače poziva da izađu na izbore. U gradskom izbornom povjerenstvu kažu da je to jedna ozbiljna pritužba birača i stranaka.

Njima je jedna politička opcija prijavila da su tijekom jutra zaprimili niz prijava birača da im sa četiri telefonska broja stiže poruka kojom se sugerira da glasaju za tu političku opciju, a Povjerenstvo je taj dopis proslijedilo HAKOM-u na daljnje postupanje, uz molbu da blokiraju četiri telefonska broja koja su navedena u prijavi.

U Povjerenstvu kažu da nisu imali drugih većih kršenja izbornih pravila i da izbori teku regularno.

No, na nekim mjestima uočeno je da su neki birači zaokruživali svoj izbor grafičkom olovkom zbog čega je povjerenstvo zatražilo da se glasuje kemijskom olovkom, dok su na nekim mjestima članovi biračkih odbora nosili zaštitnu masku ispod nosa.

Najveći odaziv u Donjem Gradu, a najmanji u Donjoj Dubravi

Ranije u nedjelju povjerenstvo je dobilo dva prigovora da se birače pitalo hoće li glasati samo za gradonačelnika zbog čega su pozvali biračke odbore da biračima, bez da ih prethodno pitaju, uruče sva četiri listića, bez pitanja žele li glasati za sve vrste izbora. To, kažu, nije bila masovna pojava, a razlog je u tome što su zagrebački izbori specifični s obzirom na to da se, uz lokalne izbore, održavaju i mjesni izbori na kojima se biraju članovi Vijeća gradskih četvrti i Mjesnih odbora.

U Zagrebu se do 11,30 sati na izbore odazvalo ukupno 15, 39 posto birača, što je neznatno manje nego na prvom krugu izbora 2017. kad je odaziv do 11,30 15,40 posto. Najveći odaziv po gradskim četvrtima zabilježen je u Donjem gradu i iznosi 17,27 posto, a najmanji od 13,17 posto u Donjoj Dubravi i u četvrti Pešćenica-Žitnjak gdje je glasovalo 13,72 posto birača.