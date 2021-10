Prema istraživanju Europske komisije svaki drugi Hrvat vjeruje u teoriju zavjere o virusima stvorenim u laboratorijima zbog kontrole, javlja Dnevnik Nove TV.

Onih koji su sigurni da je ovo laž u Hrvatskoj je 28 posto, dok 22 posto nije sigurno. Najviše u Europskoj uniji u to vjeruju Bugari i Ciprani, dok će se primjerice u Nizozemskoj i Danskoj puno teže pronaći nekoga tko bi se složio.

No, to nije sve. Prema istraživanju, 38 posto Hrvata smatra i da je već pronađen lijek za rak. Najviše u to vjeruju Ciprani i Grci, a najmanje Danci i Šveđani.

Na znanstvenike gledaju pozitivno

"To je jedan miks u sukusu jezgre kojega je nepovjerenje prije svega u političke institucije, začinjeno ja bih rekla s jedne strane, nemuštom, lošom i arogantnom komunikacijom političkih institucija i histeričnom, senzacionalističkom komunikacijom dijela medija. Kad vi ne vjerujete institucijama, onda naravno vjerujete alternativnim izvorima. Vjerujete onome što dolazi, prije svega u današnjem okruženju, s interneta", objašnjava Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti.

47 posto Hrvata misli da antibiotici osim bakterija ubijaju i viruse. Hrvate i najmanje zanimanju nova znanstvena otkrića, ali na znanstvenike većinom gledaju pozitivno.