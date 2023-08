Samo u kolovozu u prosjeku je bilo 26 intervencija policije svakog dana zbog nasilja u obitelji.

"Nismo svjesni problema svih oblika nasilja nad žena i toga nisu svjesni ni u državi čija je to odgovornost, a to smo poručili i u današnjim akcijama", rekla je za RTL Direkt psihologinja koja se više od 10 godina bavi žrtvama obiteljskog nasilja, Senka Sekulić, prenosi Danas.hr.

Osim tragičnih brojki, koliko država štiti žene žrtve zlostavljanja, najjezivije ilustrira neumjesni komentar suca. "Kao što jedan sudac rekao jednoj od mojih klijentica, uz čiju dozvolu ovo prenosim, a to da je "ona malo mirnijeg temperamenta, a počinitelj nasilja malo ipak temperamentniji pa je ona krivo shvatila njegove šamare kao zlostavljanje.", zgraža se Sekulić.

Država otežava put žrtvi na svakom koraku

No to su tek koje su došle do suda - država otežava put žrtvi na svakom koraku.

"Mi nemamo novce da se osigura 20 skloništa za žrtve seksualnog nasilja što je propozicija Istanbulske konvencije za državu naše veličine. Mi nemamo obiteljska mjesta u skloništima, kao ni nacionalno broj za žene žrtve nasilja nego imamo nacionalni pozivni centar koji se bavi svim žrtvama svih kaznenih djela", kaže i nastavlja:

"To su životna pitanja i da u slučaju prijave nasilje, osim što im se direktno ugrožava život, mijenja se čitava struktura života - počinje biti upitan krov nad glavom, financijska mogućnost da se brine za sebe i djecu. To su procesi koji dugo traju i nažalost su vrlo često prekršajni, što dovodi u životnu opasnost nju i djecu. Kad su kazneni, onda traju predugo, to su životi koji se gube - nje i djece. Žene govore i da se boje, da dugi niz godina čekaju s prijavom i to velikim dijelom zbog straha. Teško je to nositi na leđima bez podrške", upozorava.

Zato se današnjim prosvjedom i tražilo da se femicid artikulira kao posebno kazneno djelo u zakonodavstvu Hrvatske kako bi se shvatilo da je to specifična vrsta ubojstva na štetu žene samo zato što je ona žena.

Kad se prekrši zabrana prilaska, za zatvor je prekasno

"Državna tajnica danas je rekla da se donosi Nacionalni plan i to u svibnju 2024. To je predaleko. Plan je neadekvatana zakonska forma jer se donosi na razini Vlade, a ne u Saboru i ne održava sistemski pristup rješavanja problema femicida te svih drugih oblika rodno uvjetovanog nasilja. Također, problem koji je navela državna tajnica, je taj da su promjene koje se očekuju u zakonu te da će se nakon kršenja zaštitne mjere određivati istražni zatvor. Nakon kršenja zaštitne mjere približavanja često više nema potrebe za istražnim zatvorom jer ubojica ubije ženu pa sebe. To smo već vidjeli. To je neadekvatno i to nismo tražile", tvrdi.

Cijeli svijet se danas zgraža zbog postupka šefa španjolskog nogometnog saveza koji je u usta poljubio bez pristanka nogometašicu...

"To nije za zgražanje nego za kazneno procesuiranje. Za zgražanje je njegova reakcija u kojoj je rekao da je on pogriješio. On nije pogriješio, u Hrvatskoj se takvo djelo kazneno definira kao kazneno djelo protiv spolne slobode i išlo bi pod bludne radnje. On je rekao da se to desilo spontano i slučajno. Nije istina, to se desilo zato što je ona bila žena", zaključuje Sekulić.

