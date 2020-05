SVAKI DAN ČEKANJA UMANJUJE MOGUĆNOST DA POSTANU RODITELJI: Stotine Hrvatica čeka termine za oplodnju; jesu li ih zaboravili?

Stotine žena čeka termine za medicinski potpomognutu oplodnju nakon što su svi postupci odgođeni zbog krize uzorkovane širenjem koronavirusa

Bolnice i domovi zdravlja otvorili su vrata pacijentima, ali ne i stotinama žena koje čekaju na postupak medicinski potpomognute oplodnje. Zbog pandemije koronavirusa svi su postupci odgođeni, a svaki dan čekanja mnogima od njih umanjuje mogućnost da postanu roditelji, javlja RTL. Jesu li ih zaboravili, kad će i na koji način krenuti njihovi postupci?

Iza Stele Čiček iz Svetog Ivana Zeline je šest godina pokušaja i osam propalih postupaka potpomognute oplodnje. Zadnji se dogodio netom prije koronakrize. “Išla sam na postupak, prošli smo ga, nije uspio, odmah sam bila na konzultacijama za drugi sljedeći postupak i trebali smo krenuti na postupak i došla je ova situacija i odbili su nas i da moramo čekati da ni oni ne znaju kad će se to otvoriti”, izjavila je Stela.

S istom pričom javila se i Lea iz Našica. “Ja sam trebala ići na fet, to je transfer smrznutih embrija, bili smo u postupku, međutim u svemu tome se dogodio i potres, potres se dogodio u nedjelju ja sam u utorak trebala ići na transfer, međutim dogodila se i ta cijela situacija i sa propusnicama”, rekla je Lea Završki iz Našica.

Pregledi i konzultacije kod privatnika

Bolnice i privatne klinike su se otvorile, ali žene kojima je potpomognuta oplodnja jedini način da postanu majke još nemaju odgovor kad će i one doći na red. Jedino što su dosad uspjele obaviti su pregled i konzultacije kod privatnika koji također ne znaju što bi im rekli.

“Da, čekam, da se jednostavno javim sljedeći ciklus mada mi ne mogu obećati da ću krenuti u postupak i da pratim situaciju u medijima jer oni mi ne mogu ništa reći”, poručila je Stela. “Ja sljedeći ponedjeljak idem na prvi ultrazvuk i krećemo dalje”, izjavila je Lea.

Čeka se izdavanje dozvole

Ali kad će to dalje biti, ne znaju ni u Stožeru. “Ja sam pred par dana razgovarao s profesorom Šimunićem oni su napravili jedan vrlo detaljan i vrlo dobar okvir za provođenje in vitro fertilizacije u Hrvatskoj što se tiče epidemiološkog okvira mi smo odmah to, to je bilo jako dobro napisano mi smo odmah to odobrili”, izjavio je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sad se čeka Ministarstvo zdravstva da izda dozvolu za početak. “Trenutno ne znam kod koga je taj predmet ali sam siguran da će se to vrlo brzo pustiti i da će se sa time krenuti. Nema nikakvih problema epidemiološki da se sa tim krene”, poručio je Capak.

“Definitivno će ostati trajne posljedice, ja znam cure koje piju nekakve dodatke za kvalitetu jajnih stanica i ostalo koje se moraju piti točno tri mjeseca kako bi bio što bolji uspjeh međutim sad je ta tri mjeseca palo u vodu”, rekla je Lea. “Svaki mjesec meni je jako bitan. I svaki mjesec se nama šanse za biološkim djetetom smanjuju”, poručila je Stela.

Međutim, RTL iz Ministarstva neslužbeno doznaje da dozvola kreće do kraja tjedna.

