SVAKI DAN 800 RADNIKA DOBIJE OTKAZ, A SVAKI TREĆI JE NA MINIMALCU: ‘Nemam posao, a računi stižu. Nitko ne pita od čega ćemo živjeti’

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, od 16. ožujka do jučer 11.915 ljudi ostalo je bez posla zbog krize izazvane epidemijom koronavirusa. Od toga je 3982 sobarica, konobara, i kuhara, 1478 trgovaca, 1340 radnika u prerađivačkoj industriji, 766 iz ostalih uslužnih djelatnosti te još 662 koji se bave obrazovanjem.

Povrh toga, 310.000 radnika završilo je na minimalcu, kaže se u prilogu RTL Direkta.

Trećina zaposlenih na minimalnoj plaći

Oko 60.000 tvrtki svojim je radnicima snizilo primanja na minimum. Dakle, imamo novih 360.000 radnika na minimalcu, a kada se njima doda 70.000 onih koji su minimalni dohodak u iznosu od 3250 kuna dobivali i dosad, ispada da je u Hrvatskoj trenutačno 430.000 radnika, odnosno trećina zaposlenih – na minimalcu.

Mnogobrojne tvrtke ostale su bez prihoda pa su poslodavci primorani zahvaliti svojim zaposlenicima i otpustiti ih.

“Mi smo privatna tvrtka, nema prihoda, nema otkuda za plaće i ja sam tamo kao novi zaposlenik bio prvi na udaru. Mi noviji smo dobili otkaze, a ovi stariji su svi dogovoreni na minimalac. Iz tvrtke su, ne mogu im ništa zamjeriti, mene odmah kontaktirali rekavši kako se nadaju da će se sve to smiriti kroz koji mjesec pa da nas onda žele nazad”, kazao je za RTL Eduard Petranović iz Zagreba, koji je bio voditelj u lancu dječjih igraonica.

‘Neka ova predstava završi više’

Sa sličnom pričom iz Splita se RTL-u javila Tea Modrić koja je donedavno radila kao odgojateljica u privatnom dječjem vrtiću.

“Neki zdravorazumski zaključak je da ću biti nezaposlena sve do početka iduće akademske godine, odnosno, do rujna. Govorimo o periodu od gotovo pola godine. Loša je stvar što se troškovi poput stanovanja, režija, hrane nastavljaju”, kazala je.

Takve priče stižu od ljudi i iz ostalih krajeva Hrvatske.

“Sutra idem potpisati otkaz. Sve nam pozatvarali, a nitko ne pita od čega ćemo živjeti. Neka ova predstava završi više, veliki neka povuku zastore da znamo na čemu smo”, požalio se jedan od nesretnih građana.

‘Ovo je jedna od najtežih godina’

S druge strane, teško je i onima koji otkaz moraju dati. Vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u Splitu, na burzu rada poslao je šezdesetak zaposlenika.

“Moji su radnici dobili poslovno uvjetovani otkaz kao tehnološki višak jer smo svi zajedno donijeli odluku da je to najbolje u cilju da spasimo nešto što smo jako dugo gradili, a to su naše tvrtke. Sve je u jednom trenu stalo i sve se otkazalo. Svi događaji, rezervacije koje smo imali otkazani su i prebačeni za 2021. i usudim se reći da je ovo jedna od najtežih godina za ugostiteljstvo i turizam uopće, puno teža od one 2008.”, ispričao je RTL-u Stipe Jeličić, vlasnik nekoliko ugostiteljskih objekata u Splitu.

Konobari i blagajnice na najjačem udaru krize

Najbrojniji su otkazi u ugostiteljstvu. Tamo je gotovo 4000 ljudi u samo dva tjedna ostalo bez posla. A nakon njih bez posla su najviše ostajale blagajnice – gotovo 1500 službeno, a neslužbeno i više.

“Informacije govore da se radi najčešće o radnicima koji su imali ugovore na određeno vrijeme i koji poslodavac nije produljio nakon nastupa roka njihova isteka. Danas je posebno teško u trgovini neprehrambenim proizvodima, radnici su kod kuće, a poslodavci ulažu velike napore da zadrže zaposlenost. U tom pitanju očekuju i pomoć Vlade kako bi po završetku ove krize mogli nastaviti s radom i ostati na tržištu u Hrvatskoj”, kazala je Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske.

