SVAKA SLIČNOST JE SLUČAJNA: Tomašević kaže da ga uspoređuju s Nicolasom Cageom: ‘Ali, ne osjećam se kao junak’

Škoro se danas usporedio s Clintom Eastwoodom, a Tomašević je rekao kako su mu rekli da nalikuje Nicolasu Cageu

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Tomislav Tomašević komentirao je lokalne izbore i proteklu kampanju. “Ovdje bi trebale biti komunalne teme u prvom planu. Što se tiče huškanja, ne mogu se sjetiti da je na bilo kojim izborima bilo takve kampanje. Agencija koju je unajmio Škoro još u prvom krugu je telefonom zvala građane, provodila lažnu anketu da bi blatila sve kandidate u prvom krugu osim Škore”, rekao je Tomašević za N1 te dodao da zbog toga Škoru nisu podržali drugi desni kandidati.

“Utvrđeno je da je tvrtka McElit plaćala oglase pune klevete i lažima o meni i mojoj obitelji. Vjerujem da će građani Zagreba reći ne tome u nedjelju”, rekao je. Demantirao je i Škorinu izjavu o tome da je novac koji su izborile udruge Tomašević sebi spremio u džep. “To je utuživo”, dodao je.

Osvrnuo se i na policijsku pratnju. Tomašević je rekao da institucije rade svoj posao te da je riječ o redovitim aktivnostima te da nije istinita informacija da 24 sata ima pratnju. “Nikakve ozbiljne prijetnje nisam imao”, rekao je, dodajući da se osjeća sigurno.

TOMAŠEVIĆ O PROČELNICIMA: ‘Neki su sami rekli da će dati otkaz’; Komentirao i nove Hasanbegovićeve prozivke: ‘Nije ljudima do fora’

‘Ništa ne ide preko noći’

Govoreći o zagrebačkim pročelnicima, Tomašević je rekao da postoji nekoliko njih s čijim radom je zadovoljan. “Imat ćemo sastanak sa svim pročelnicima, tražit ćemo izvješće, to će biti indikator za daljnju suradnju. Što se tiče ureda, 27 ih neće ostati, o tome ćemo razgovarati sa Skupštinom. Obećali smo to, na temelju toga smo dobili veliki mandat i namjeravamo to ostvariti”, rekao je.

“Ništa ne ide preko noći. Imamo prve poteze koji bi povukli, ali ne želimo ići pred rudo. Imamo još drugi krug i pozivam birače da pobijedimo korupcijsku hobotnicu”, poručio je gradonačelnički kandidat.

‘O pravnim koracima nakon izbora’

Za kraj je komentirao hoće li tužiti Škoru. “O pravnim koracima ćemo nakon izbora”, istaknuo je.

Škoro se usporedio s Clintom Eastwoodom, a Tomašević je rekao kako su mu rekli da nalikuje Nicolasu Cageu. “Kažu da sličim Nicolasu Cageu, ali ne osjećam se kao junak nego želim riješiti probleme u gradu”, zaključio je.

ŠKORO SE OSJEĆA KAO U FILMU: ‘Kada Clint Eastwood sam uđe u onu birtiju; Njih povezuje novac bez motike’