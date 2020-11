‘SVAKA MINUTA NAM ZNAČI’; Ogorčeni ugostitelji pripremaju tužbu protiv Stožera: ‘Neka rade što god hoće, ja više nemam strpljenja’

Ugostitelji najavljuju kolektivnu tužbu protiv mjera Stožera: ‘Država nikako ne obeštećuje poslodavce, a čitavo vrijeme trenira strogoću na nama, ugostiteljima’

Nove epidemiološke mjere o kojima se razgovara odnose se na ograničavanje broja ljudi na društvenim okupljanjima, oblike obveznog rada od doma, kao i uvođenje smjenskog rada gdje je to moguće. Nove mjere odnosit će se i na radno vrijeme ugostiteljskih objekata, pa ugostitelji u očaju planiraju i kolektivnu tužbu, javlja 24sata.

“Garantiram vam da takve mjere neće uroditi plodom, govorimo o gotovo dva milijuna ljudi od 15 do 50 godina, ljudi se neće prestat družiti kada se kafići zatvore. Ali neka rade što god hoće, ja više nemam strpljenja… Država nikako ne obeštećuje poslodavce, a čitavo vrijeme trenira strogoću na nama, ugostiteljima”, rekao je za 24sata predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak.

Medak je otkrio da Udruga ugostitelja priprema kolektivnu tužbu protiv mjera Nacionalnog stožera. “Oni su izabrani i imaju legitimitet, a mi imamo Ustav i zakone koji su na našoj strani”, dodaje.

Zatvoriti sve?

Ugostitelji su ogorčeni jer im svaka minuta posla znači koju kunu više. “Vidim da je epidemiološka situacija iz dana u dan sve gora, ali i nama je financijsko stanje iz mjeseca u mjesec sve gore. Za studeni se bojim da ćemo imati pad i do 80 posto. Hladno je vrijeme i ljudi ne žele biti u zatvorenim prostorima zbog straha od zaraze. No, nama svaki sat znači koja kuna više, a to što ćemo kraće raditi imat ćemo samo još više problema, a još manji promet”, rekao je za 24sata Marin Levaj, vlasnik popularnog MOJO bara u Martićevoj ulici.

Levaj misli kako bi se onda svi ugostiteljski objekti trebali zatvoriti, jer smatra da je bolje ne raditi nego raditi polovično.

“Moramo plaćati najam, plaće radnicima, dobavljače… A novca nema jer nitko ne izlazi, ljudi su u strahu i kafići su prazni. Ako se uvede lockdown, onda barem država financira plaće za naše radnike, za najam se možemo dogovoriti s najmodavcem i manji je mjesečni trošak, nego ovako. Ovo je sve jedan bezizlazni začarani krug, a minus je sve veći”, kaže.

“Možda bi bilo bolje da smo bili zatvoreni sad u studenome pa da barem za blagdane u prosincu, ako se sve smiri, probamo nešto odraditi. Trebali su na vrijeme reagirati, no taj vlak smo već propustili. Sada možemo jedino čekati proljeće i nadati se da ćemo do tada nekako izgurati sve ovo”, smatra vlasnik MOJO bara.

