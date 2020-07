SNALAZE SE KAKO ZNAJU I UMIJU: Mladencima se ne isplati raditi svadbe s manje gostiju u salama pa su dobili novu ideje za lokaciju

Izostanak svadbi za sobom je u gubitke povukao čitav niz djelatnosti, jer popis djelatnosti koje su ostale bez posla i zarade zbog odgađanja i otkazivanja svadbi ima bar dvadesetak stavki

Mladenci u Slavoniji zbog koronavirusa odgađaju, pa i otkazuju svadbena veselja, odlučujući se često samo za formalno vjenčanje. Naime, zbog straha od zaraze virusom dolazak na svadbe masovno otkazuju uzvanici, pa se brojnim mladencima ne isplati organizirati svečanosti za daleko manji broj gostiju nego što su planirali. A izostanak svadbi za sobom je u gubitke povukao čitav niz djelatnosti, piše Glas Slavonije.

Odustaju od svadbi jer im uzvanici otkazuju

Popis djelatnosti koje su ostale bez posla i zarade zbog odgađanja i otkazivanja svadbi dug je i ima bar 20 stavki. U problemu su iznajmljivači sala i vjenčanica, svirači, fotografi, frizeri, kozmetičari, kuhari, konobari, slastičari, catering, uzgajivači prasadi, janjadi, cvjećari, zlatarnice, trgovine odjeće i obuće, trgovine svadbenog asortimana, vlasnici razglasa i drugi. Računice govore da svatovi s do 300 gostiju koštaju i do 150.000 kuna.

“Svi kažu da će imati svadbe kada se smiri situacija i zato što im ih sada ne vrijedi organizirati, jer im otkazuju uzvanici”, kazala je za Glas Slavonije Blaženka Spajić, vlasnica hotela Blaža u Đakovu.

Sala njezinog hotela može primiti svatove do 350 osoba, a u zadnje vrijeme ondje je otkazano deset svadbenih veselja.

Izostanak svadbi bez angažmana već mjesecima ostavlja i fotografe.

“Naš fah jako je pogođen ovom situacijom, jer smo mi praktično sezonci, radimo od Uskrsa do listopada, plaće koje smo si zaradili preko ljeta su nam za zimu”, kaže đakovački snimatelj Roko Gurdon napominjući kako će zbog smanjenog obima posla čak 60 do 70 posto snimatelja i fotografa morati zatvoriti tvrtke.

Epidemiološke mjere ‘ubijaju’ sponatnost svadbenog veselja

Uvjeti za održavanje svadbenih slavlja u doba epidemije koronavirusa prilično su rigorozni. U zatvorenom prostoru može biti do 300 uzvanika, a na otvorenom do 500, s tim da u Vukovarsko-srijemskoj županiji, primjerice, do 4. kolovoza vrijedi mjera da na svadbi može biti samo najuža obitelj. Nadalje, osoblje sale mora imati maske i rukavice, na ulazu se svima mjeri temperatura, hrana mora biti poslužena svakome na posebnom tanjuru, a nadležnom Stožeru civilne zaštite svadba se mora najaviti 48 sati ranije te dostaviti popis svih uzvanika. Mnogima to “ubija” spontanost svadbenog veselja, a dio mladenaca odlučuje stoga organizirati svadbena veselja u svom dvorištu.

Posla više nema ni za cvjećare, kao što je bilo prije.

Đakovačka cvjećarka Ružica Lulić kaže kako od otvaranja radnje nakon prvog vala epidemije nije imala uobičajeni angažman ni u jednim svatovima. “Imala sam samo narudžbu za jedan vjenčani buket i kićenje mladenačkog stola, što je gotovo ništa jer inače cvijećem kitimo sale, kuću, djeveruše, automobile, dvorišta, ulaze i drugo Prihod nam je pao 70 posto, samo idu buketi za rođendane, krštenja, vijenci”, kaže za Glas Slavonije cvjećarka Ružica Lulić.

‘Svatova nema i promet nam je opao i do 50 posto’

U problemu su i uzgajivači prasadi i janjadi.

“Sve naše projekcije s početka godine pale su u vodu. Uzimanje prasaca i janjadi za svadbe i druga veselja značajan je ventil kojim se rješavamo tog dijela stoke, no od Uskrsa to je stalni problem. Mesom opskrbljujem više sala za svatove, no znaju smanjiti narudžbe u zadnji čas i do 40 posto”, kaže svinjogojac Goran Jančo.

I mnogi frizerski saloni “žive” od svadbi, a u zadnje vrijeme rokovnici za narudžbe su im prazni.

“U ova dva mjeseca inače živimo od svatova, jer svi bojenja i šišanja u tom vremenu ostavljaju za poslije dolaska s mora. No, svatova sada nema i promet nam je opao i do 50 posto zbog otkazivanja frizura za mladenke i svatove uopće”, kaže voditeljica đakovačke Sekcije frizera Martina Barić, dodajući kako je ranije u ovo vrijeme imala rezervirane termine sve do siječnja, dok sada narudžbe prima tek za dva vikenda unaprijed.

