SVAĐA U OTVORENOM: ‘Vi ste eksponent trbuhozborstva jednog mračnog miljea, blizak Mamiću’

Tema večerašnjeg Otvorenog bila je vezana uz aferu lažiranja SMS prepiske u kojoj je kao prvooosumnjičeni završio Franjo Varga, potom, kao drugoosumnjičeni službeni ministrov vozač Blaž Curić, jer je, kako ga se sumnjiči, Vargi dojavio da je protiv njega otvorena istraga

Veljka Miljevića, odvjetnika Zdravka Mamića, voditelj Mislav Togonal pitao je je li njegov klijent naručio tu lažiranu prepisku. ‘Trebalo bi vam biti jasno da ja to ne smijem reći i kad bih znao’, rekao je Miljević.

On kaže i kako nije sretan s time što je Mamić s tim SMS-ovima izaša pred javnost. ‘Zdravko Mamić je to prikazao javno. On je meni par dana prije rekao jer je zaista do desetak dana, 15, prije objave te presude, bio milijun posto uvjeren da će biti oslobođen. Bio je uvjeravan od stotine ljudi iz tog miljea da će biti oslobođen. Najednom se stvar mijenja i do njega počinju dolaziti glasovi da neće biti oslobođen i on tu meni izlazi s tom dokumentacijom’, rekao je Miljević.

‘Htjeli su poljuljati državne institucije’

Glavni urednik Nacionala, Berislav Jelinić tvrdi kako sve ovo ukazuje na to da je uži vrh HDZ-a naručivao ovakva djelovanja ne bi poljuljao ključne državne institucije, a priče o unutarstranačkom obračunu u HDZ-u nazvao je manipulacijama.

‘Mamić u ovom slučaju, svjesno ili nesvjesno, znajući ili ne da se radi o falsifikatima, dovodi u pitanje funkcioniranje krunskih dragulja, državnih stupova, a to su – Vrhovni sud, Županijski sud, USKOK i DORH. Ako bi se radilo o tome da se tu radi o svjesnoj manipulaciji, onda se to naziva s dvije riječi: državni udar. A naročito ako su to prominentni ljudi HDZ-a u to vrijeme’, kazao je Jelinić.

‘Djelovanje na rubu državnog udara’

Predsjednik HHO-a, Ivan Zvonimir Čičak, voditelju je prigovorio kako je Jeliniću omogućio počinjenje kaznenog djela u emisiji jer je govorio o USKOK-ovom sudskom spisu o kojem se ne smije govoriti. Jelinić je Čičku uzvratio prozvavši ga ‘temeljito nekredibilnim čovjekom’ koji u emisiji nastupa kao ‘eksponent trbuhozborstva tog jednog mračnog miljea, blizak Mamiću’.

‘On je upravo potvrdio ono što sam rekao. Ta jedna skupina opasnih ljudi uz pomoć obavještajnog podzemlja radi zamjene teza u ovoj državi’, dodaje Jelinić.

Ponovio je svoju tezu o djelovanju na rubu državnog udara na što je reagirao Čičak. ‘Joj, dajte molim vas, nemojte pričati o državnom udaru’, rekao je Čičak Jeliniću na što je glavni urednik Nacionala pitao Čička koliko je novca HHO dobio od Dinama i Mamića.

‘Ja osobno nisam dobio nikakav novac, dobio je Odbor od Dinama i dobivao je od HNS-a i to je sve u našim izvještajima, nema tu velike tajne. Ukupni iznos godišnje je bio 400.000 kuna. Kakve veze ima Zdravko Mamić? Ja Mamića nisam spomenuo’, rekao je Čičak i Jelinića nazvao ‘jadnim i bijednim klevetnikom’.