SVAĐA U OTVORENOM OKO BLEIBURGA, ZAISKRILO IZMEĐU ŠEKSA I MATULE: ‘Našli ste mudru riječ, prepredenu, lukavu…’

‘Probajte diplomatski s Merkelicom objasniti da postoje različiti oblici ‘Sieg Heil’. Objasnite da je naš ‘Za dom spremni’ čist kao suza, osim što je malo zaprljan. Pa to je sramota’, rekao je Vilim Matula iz političke platforme ‘Možemo!’

“Unazad nekoliko godina su se političke prilike u Austriji i Koruškoj bitno mijenjale. Već prošle godine smo bili najoštrije upozoreni od koruških i crkvenih vlasti. Upozoreni smo da se komemoracija ne pretvori u komemoriranje NDH. Poduzeli smo sve moguće mjere te je bilo pet ili šest provokacija. Bile su to usijane lude glave ili su bili provokatori. To je bio temelj da zabrani održavanje mise od strane hrvatskog biskupa”, izjavio je u sinoćnjem ‘Otvorenom’ na HRT-u Vladimir Šeks, predsjednik Nadzornog odbora Počasnog bleiburškog voda.

U emisiji se govorilo o komemoraciji u Bleiburgu, ali i današnjem Danu oslobođenja Zagreba.

Šeks je dodao da će ove godine na Lojbaškom polju u Bleiburgu biti i hrvatski redari koji će imati zadaću ukloniti eventualna ustaška obilježja.

“Mogu biti istaknute samo hrvatska državna zastava, austrijska zastava i crkvene zastave. Nikakve druge, niti ratne zastave HV-a, niti zastava HOS-a niti političkih stranaka. Ako se ona pojavi, redari su dužni da se takva zastava makne”, izvijestio je Šeks.

Varaždinski biskup Josip Mrzljak, koji do danas ne zna sudbinu svoga oca koji je nestao u travnju 1945. godine, zapitao se gdje je bila hrvatska diplomacija nakon što je hrvatskim biskupima uskraćena mogućnost da ove godine vode misu na Lojbaškom polju.

“Malo je čudno da su napravili zabranu, ali svaki biskup ima pravo na svojem teritoriju znati tko ima misu”, kazao je Mrzljak.

‘Austrija na neki način dijeli moralne lekcije’

Mrzljaku je na to replicirao povjesničar Tvrtko Jakovina s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

“Svi mogu sada otići na stranice Počasnog bleiburškog voda i vidjet će na njima HOS-ovu zastavu i HOS-ova obilježja i sve zastave koje su tamo su zastave koje su zabranjene na Bleiburškom polju”, kazao je Jakovina dodavši da je to odgovor svima koji misle da je diplomacija mogla nešto napraviti s Austrijancima.

Jakovina je rekao da je u Drugom svjetskom ratu stradalo puno više Hrvata nego na Bleiburgu ili iza toga.

“O tome trebaju govoriti svi u crkvi, vlasti i politici, kada govorimo o stvarima od prije 74 godine. O ovome se priča već 30 godina. Mogao bih načelno pozdraviti da će se ove godine stanje nastojati smiriti. Šteta je učinjena Počasnom bleiburškom vodu, šteta je učinjena čitavoj manifestaciji i Hrvatima koji su dobili stigmu. To je odgovornost onih koji su imali vlasti, koji su u tome pisali i koji o tome govore”, rekao je Jakovina.

Povjesničar Ivo Lučić s Hrvatskog instituta za povijest ustvrdio je da Austrija na neki način “dijeli moralne lekcije”.

“Oni su itekako sudjelovali u Drugom svjetskom ratu, ali su nakon rata se potrudili uvjeriti da nemaju veze sa zločinima, da su bili nasilno pripojeni Reichu”, dodao je.

‘Objasnite da je Za dom spremni čist kao suza’

Vilim Matula iz političke platforme ‘Možemo!’ kazao je da su za ovu situaciju najodgovorniji oni koji najdulje obnašaju vlast u Hrvatskoj. Matula je za Šeksa rekao da je bio “član Centralnog komiteta”.

“Bili smo na jednom sastanku gdje smo donijeli odluku da vama, uz sav rizik, kojeg smo bili svjesni, da vam damo mogućnost da na prvim tim izborima dobijete vlast i znali smo što bi tu moglo nastati, ali da bi to toliko daleko otišlo do čega ste vi uspjeli odvest Hrvatsku. Sva trojica upotrebljavate tu famoznu riječ “neki provokatori”. Našli ste mudru riječ, prepredenu, lukavu da su to provokatori – jer to prema javnosti znači “tko su ti provokatori”. Da se 10. travnja na rivi u Splitu slavi… Naravno da treba komemorirati žrtve. Probajte diplomatski s Merkelicom objasniti da postoje različiti oblici “Sieg Heil”. Objasnite da je naš “za dom spremni” čist kao suza, osim što je malo zaprljan. Pa to je sramota”, rekao je Vilim Matula iz političke platforme “Možemo!”.

Matuli je replicirao Lučić rekavši da s antifašističke pozicije pokušava reći da su svi ostali fašisti.

“Slično je govorio i Ratko Mladić. To je preprovidno. Ako je nacionalizam po definiciji utočište svih hulja, treba se zapitati što je ova vrsta antifašizma koji vi zastupate”, kazao je Lučić.

Šeks Matuli: Nije kriv HDZ nego vaš mentalitet

Šeks je također reagirao na Matuline tvrdnje rekavši da “HDZ nije uzrok podjela”.

“Hrvati nisu ratovali 90-tih jedni protiv drugih. Pogrešno navodite da je HDZ uzrok ovih podjela. Desnica je pružila ruku hrvatskoj ljevici. Oni nikako nisu mogli iskreno prihvatiti da su bili teški zločini na križnim putevima. Vi ste odgovorni, ne vi osobno već taj mentalitet je odgovaran”, ustvrdio je Šeks.

Matula je kazao kako je 8. svibnja i Dan oslobođenje Zagreba bilo rezultat veličanstvene pobjede.

“Ono što je izgrađeno u 10 godina u Zagrebu nakon rata je herojsko čudo, a vi znate u što se pretvorila zemlja u 30 godina”, kazao je.

Na to je ponovno replicirao Šeks kazavši da se “suprotstavljenost i podjela mogu prevladati samo dijalogom”.

