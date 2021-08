Jesen na političkoj sceni u Hrvatskoj mogla bi biti burna. Osim ogromnih unutarstranačkih sukoba u SDP-u i Domovinskom pokretu, epidemija koronavirusa i obnova potresom pogođenih područja, pitanja su kojima će se u narednom razdoblju morati baviti oni koje su građani birali na izborima. Stoga je glasnogovornik Vlade, Marko Milić u HRT-ovoj emisiji Otvoreno, morao odgovoriti na pitanje hoće li neki ministri otići.

"Vlada je stabilna, naša većina je stabilna od drugog jutra nakon izbora", poručio je Milić, dodavši da ne zna otkud uopće ova tema u javnom prostoru.

Neočekivani rezultati cijepljenja

Zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin rekla je da kampanja za cijepljenje nije dala očekivane rezultate. Smatra da nije dobro vođena i da je Nacionalni stožer neuvjerljiv. I član predsjedništva SDP-a Mišo Krstičević bio je kritičan prema Vladinoj komunikaciji o cijepljenju.

No, najdalje je otišao Marin Miletić iz Mosta koji je ustvrdio da je cijepljenje protiv covida neučinkovito te da država treba osigurati cjepivo svakome, a ne ucjenjivati i prisiljavati građane. Milić mu je poručio da je cijepljeno 50,6 posto građana te ga optužio za antivaksersku kampanju. Imao je kritiku i za SDP.

"Vaš doprinos je nikakav, išli ste rušiti Vladu u najvećoj zdravstvenoj ugrozi, a nakon toga ste od birača doživjeli to što ste doživjeli na parlamentarnim izborima", poručio je Milić Krstičeviću.

Igor Peternel iz Domovinskog pokreta upozorio je na moguću diskriminaciju temeljem cijepljenosti. "Virus se ne bi trebalo koristiti kao paravan za redefinicije ljudskih sloboda, ljudskih prava i svega onoga što tu dolazi, a što vidimo da je zapravo trend u svijetu i događa se", rekao je Peternel.

Obnova je spora, a zakon 'kvalitetan'

Raukar Gamulin je upozorila da se protupotresna obnova ne odvija pravim tempom. Za to krivi nedovoljno dobar zakonski okvir i spore institucije. Stjepan Čuraj iz HNS-a uvjeren je da će europski novac, kojeg je država dobila za obnovu, sasvim sigurno biti iskorišten.

"Prije svega, kad gledamo koje su štete i koji je obujam onoga koliko će trebati uložiti, to nije dovoljan iznos sredstava. Nije zakon bio loš, nego se jednostavno pokazalo da su stvari koje su išle s dobrom namjerom prespore. To ne znači da je loš model, ali znači da može i treba brže", rekao je Čuraj, najavivši nove zakonske izmjene.

Krstičević je poručio da HDZ ima problema s formom, sadržajem i provedbom obnove, na što mu je MIlić poručio da je zakon kvalitetan, jer omogućuje transparentnu i održivu obnovu. Priznao je da su primijećena "uska grla" koja koče obnovu, poput dokazivanja prebivališta i boravišta, nepostojećih objekata i pitanja legalnosti te imovinsko-pravnih odnosa.

Miletić je rekao da će obnova trajati i nakon mandata ove Vlade, dodavši da je zakon loš pogotovo u pitanju obnove Zagreba. "Ljudi su iselili, iseljavaju iz Zagreba. Nama su u Rijeku došli živjeti neki Zagrepčani i rekli su: 'Čovječe, ne možemo mi čekati'", rekao je Miletić.

Sukobi u oporbenim strankama

Govoreći o sukobima unutar Domovinskog pokreta, Peternel je poručio da je to sve - predimenzionirano. "Tu se nije zapravo radilo ni o kakvom raskolu, nego o odlasku predsjednika stranke, njegove sestre i pretumbacijama koje su onda s tim povezane, a po meni i predimenzionirane. Domovinski pokret ide dalje, on nije nastao zbog jednog čovjeka, rekao je Peternel, a na opasku o Škorinom imenu u nazivu stranke, dodao je da je to "marketinški bilo dosta značajno".

Ni u SDP-u nije bolja situacija. Krstičević smatra sa je problem što su se ljudi vezali za pojedince, a ne za stranačku politiku. "SDP mora biti jasan i staložen oko toga da jasno prezentira svoje lijeve politike, ali prije toga ih unutar sebe treba definirati i onda će završiti sve priče oko frakcioniranja i ratova unutar stranke", zaključio je.