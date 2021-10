Suradnja Banskih dvora i Pantovčaka nužna je za funkcioniranje države na različitim razinama, pa i za odabir veleposlanika što je u slijepoj ulici već godinu dana iako se moraju dogovoriti oko 38 diplomatskih pozicija diljem svijeta.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u RTL-u Danas rekao je kako nepotrebno traje blokada redovite rotacije i kako njega veleposlanici stalno pitaju o ovom problemu.

"Razgovarao sam s predsjednikom Milanovićem još u New Yorku, a dogovorio sam se i s gospodinom Orsatom Miljenićem da ćemo se čuti, no onda me on nazvao i rekao da suspendira svaki razgovor zbog slučaja Burčul. Pitao sam da se to razdvoji, međutim nije bilo suglasnosti za to", izjavio je Grlić Radman.

No koliko je poznato, problem nije samo u sukobu s ministrom obrane, nego i u različitim kadrovima.

Dok bi Predsjednik u diplomatskom zboru želio bivšeg ministra unutarnjih poslova iz svoje Vlade Ranka Ostojića kao veleposlanika u Kataru te Mihael Zmajlović, Andrej Plenković bi u Francusku poslao Miru Kovača, a u SAD-Vladimira Drobnjaka. Niti je Predsjednik zadovoljan premijerovim kandidatima, niti obrnuto. Plenković nije zadovoljan ni Ivom Goldsteion kojeg Milanović želi u Grčkoj, iako je Goldstein već bio na dosta važnijem mjestu; u Francuskoj.

'Rekli smo mu da ono nisu ni diplomacija ni Hrvatska'

Upravo se na Goldsteina osvrnuo Radman.

Grlić Radman prepričao je da kada je u New Yorku razgovarao s Milanovićem rekao je predsjedniku RH da se ne mogu prihvatiti njegova 3 kandidata jer nisu diplomacija ''niti su Hrvatska'', komentirao je ministar vanjskih poslova. Kazao je kako jedan kandidat dok je bio veleposlanik u svojoj sobi držao Titovu sliku ili bistu i pisao protiv prvog hrvatskog predsjednika.

''To je apsurdno. Kako može netko tko je protiv utemljiteta predstavljati tu državu?'', zapitao se Grlić Radman.

'Želi zbrinuti partijske drugare'

"Čini mi se da predsjednik Milanović želi zbrinuti bivše partijske drugare koji nisu ni diplomacija i nemaju uopće kvalifikacije i ne mogu se mjeriti s kandidatima koje smo mi predložili i Davor Ivo Stier i Miro Kovač stasali su u ministarstvu vanjskih poslova'', kaže Grlić Radman.

Na opasku kako su i Stier i Kovač članovi stranke, samo HDZ-a, Grlić Radman kaže kako su se oni usprkost tome dokazali.