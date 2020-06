SVAĐA NA SUČELJAVANJU; Vrkljan: ‘Ovo je pokazatelj koalicije HDZ-a i SDP-a; Ostojić: ‘E, moj Škoro’

Tijekom debate o problemima u zdravstvenom sustavu najviše je rasprave potakla tema neplaćenih prekovremenih zdravstvenim djelatnicima

Uživo na DNEVNIK.hr-u održana je osma debata. Tema je bila zdravstvo, a sučelili su se Maja Grba-Bujević (HDZ), Rajko Ostojić (Restart), Milan Vrkljan (Domovinski pokret) i Marina Budimir (Most).

Jesmo li se opustili? Više se baš ne pridržavamo mjera

Grba-Bujević: Dobro smo odgovorili na prvi val, građani su naučili osnovne stvari, ali sad smo se malo opustili. Na nama je da govorimo da se moramo pridržavati mjera.

Ostojić: Nemam dojam da smo se opustili, bolnice funkcioniraju dobro. Moja klinika ima 700 ljudi, nije imala nijednog pozitivnog. Možda u nekim dijelovima Hrvatske jesu. Građani su pobijedili infekciju, imali smo super ljude, medicinske sestre i liječnike.

Budimir: Zahvaljujem Stožeru i građanima jer su se pridržavali. Opravdano smo se opustili. Liječnici i drugo medicinsko osoblje nisu bili adekvatno plaćeni.

Vrkljan: Treba odati priznanje ministru Berošu i profesorici Markotić jer su dobor odradili posao, ali kad se politika umiješala napravljene su pogreške. Sad smo se opustili, ali nema razloga da se ne opustimo.

U slučaju drugog vala bi li zaključavanje bilo rješenje ili bi trebalo biti labavije?

Ostojić: Treba labavije, sad ima dovoljno maski i zaštitnih sredstava. Budimo iskreni, prije nije bilo dovoljno.

Vrkljan: Imamo veliko iskustvo kako se trebamo ponašati, ne trebamo ponavljati pogreške i u Areni otvarati bolnicu.

Budimir: Vidjelo se da je podjela nefunkcionalna.

Grba-Bujević: Hrvatska je jako brzo nabavila potrebnu opremu. Za drugi val smo se pripremili, predvidjeli smo tri senarija: lagani, srednji i teški. Mi smo apsolutno za prvi scenarij. U prvom valu bila je mogućnost da umre sedam tisuća ljudi.

Dom umirovljenika u Splitu. Je li baš virus kriv što je petina ljudi umrla od koronavirusa?

Vrkljan: Lokalna sredina se nije organizirala. Postoji odgovornost lokalne zajednice.

Budimir: U takvim ustanovama trebaju biti strože mjere.

Ostojić: To je čuvena izjava ministra. na sreću povukao je izjavu, šteta što danas nije tu da se ispriča. Ante Sanader štiti ravnatelja.

Grba-Bujević: Upute su na vrijeme poslane domovima, trudili smo se da se pridržavaju mjera. Ne bih ja govorila tko je kriv. Inspekcija je bila.

Ostojić: Ispada da nitko nije kriv. Ne tražimo krivca, tražimo odgovornu osobu, nitko ne treba visjeti.

Prekovremeni sati nisu plaćani i pregovorima se suspendiraju povećanja za ovu godinu

Budimir: To nije u redu. Moraju se iznaći sredstva, ti su ljudi podnijeli veliki teret.

Vrkljan: Nije zdravstveni sustav socijalna kategorija, ovo je dogovoreno i mora se provesti. Ostojić sad napada Beroša koji nije ovdje. Na stranici Ministarstva još uvijek stoji strategija napisana 2012. i ništa nije provedeno. Autori su pod navodnicima ugledni HDZ-ovi i SDP-ovi kadrovi.

Ostojić: To pokazuje da ne razumijete politiku. To je ključan dokument.

Grba-Bujević: Za vrijeme administracije HDZ-a došlo je do povećanja plaća zdravstvenim radnicima za gotovo 20 posto. Problem prekovremenih sati potječe iz vremena kad je ministar bio Ostojić. Prekovremeni će biti plaćeni.

Budimir: Krive odluke za vrijeme Ostojića nastavljene su za vrijeme HDZ-a.

Vrkljan: SDP i HDZ osam godina liječnike povlače po sudovima da se dobiju ono što su zaradilli. Bolnice imaju stotine presuda u korist liječnika.

Ostojić: Kolega Vrkljan je dugogodišnji član HDZ-a, a član je dva upravna vijeća. Znate koje su vaše zadaće ili ste tamo samo da uzmete koju pinku? Svaki prekovremeni sat se mora platiti.

Vrkljan: Ostojić je začetnik toga da se ne isplaćuju prekovremeni. Izašao sam iz HDZ-a jer nisam bio zadovoljan.

Ostojić: Vrkljan odlučuje kome se daje kome ne. Član ste upravnog vijeća…

Vrkljan: Ne mogu to napraviti…

Ostojić: Ili ste vi samo žeton na Škorinoj listi.

Grba-Bujević: Velike su ovlasti upravnog vijeća. Ima pravo nazvati ravnatelja da isplati.

Vrkljan: Evo ovo je pokazatelj da imamo koaliciju SDP-a i HDZ-a.

Ostojić: E, moj Škoro.

Budimir: Ministarstvo mora dati prijedlog vladi, ne može upravno vijeće tiskati novac.

Je li prihvatljivo da liječnik ujutro radi u bolnici, a poslijepodne privatno?

Vrkljan: To je odgovornost ravnatelja.

Grba-Bujević: Ako na svom poslu obavlja sve što treba, ne vidim razloga zašto ne bi radio popodne.

Ostojić: Ne možete istovremeno navijati i za Dinamo i za Hajduk. Mi ćemo otvoriti vrata bolnica popodne i vikendima kako bi se smanjile liste čekanja i prekovremeno će se odmah platiti.

Budimir: Smiju raditi i jedno i drugo, ali je važno da za vrijeme svog radnog vremena moraju maksimalno iskoristiti kapacitete bolnica.

Što mislite o doktorima koji se pozivaju na prigovor savjesti u bolnici, a rade to privatno?

Budimir: To je čudno. Ne znam za takav slučaj, žao mi je ako ih ima.

Vrkljan: To je za osudu. Dvije ideologije se svađaju ima li žena pravo na abortus, a ne zanima ih žena. Domovinski pokret će napraviti takav sustav da nijedna žena iz materijalnih razloga ne ide na abortus.

Grba-Bujević: Sigurna sam da je to manjina među našim liječnicima, a ako to rade onda to govori o njihovu moralu.

Ostojić: To je nevjerojatno.

Kako biste regulirali pitanje pobačaja?

Ostojić: Postupit ćemo po odluci Ustavnog suda, to je temeljno pravo žena.

Budimir: Ustav je rekao kad počinje život.

Vrkljan: To je lijevo i desno ideološko pitanje, a nema veze s majkom i obitelji. Ne mogu podržavati opciju koja poziva majke na slobodu da na takav način regulira obitelj.

Ostojić: Podsjeća me na Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. Kad sam donosio zakon napadali su me da otvaram Aushwitz. Čuli smo da bi neki zabranili pobačaj i silovanim ženama.

Vrkljan: Žene to rade iz socijalnih razloga, a što ste vi napravili osim otvorili klinike i rekli radite abortuse svaki dan.

Grba-Bujević: Ustavni sud je svoje rekao. Povjerenstvo radi intenzivno sedam i pol mjeseci na donošenju tog zakona. Moj osobni stav da postoje situacije u kojima se mora dopustiti pobačaj.

Ostojić: Bolje da se rade u bolnicama nego u hotelima ili inozemstvu.

Bi li država trebala dijeliti kontracepciju djevojčicama?

Budimir: Važna je edukacija. To je dvosjekli mač, tu su hormoni.

Vrkljan: To je još jedno pitanje ideologije. Može li 25 tisuća žena dobiti istu tableticu.

Grba-Bujević: Edukacija, edukacija, preventiva, preventiva.

Ostojić: Živimo u 21. stoljeću, prepuni smo informacija. Pitanje je trebaju li djevojčice kod dr. Googlea ili da mi liječnici uđemo u škole. Treba ih naučiti da postoji kontracepcija i država im to treba omogućiti. Pa neće se peći vol u Dubravi kako to radi Domovinski pokret.

Vrkljan: Ja sam protiv toga da se mladima daju lijekovi bez indikacija.

Ostojić: Naravno da će proći obradu. Neće se dijeliti.

Treba li specijalizirati određene bolnice? Treba li svako mjesto imati sve odjele?

Ostojić: Naravno, treba nam master plan. Treba napraviti centre izvrsnosti.

Grba-Bujević: Treba nastaviti s funkcionalnom integracijom bolnica. Treba uložiti u modernizaciju bolnica.

Vrkljan: Napravit ćemo regionalne centre. U Dubrovniku nemamo dijabetologa u bolnici, da je to funkcionalno povezano bilo bi riješeno.

Budimir: Ne treba na malom prostoru puno bolnica. Moraju se napraviti rezovi, inače ćemo se svi utopiti. Spore promjene su nedopustive.

Vrkljan: Imamo liste čekanja jer sustav nije uređen, a ne jer nemamo opreme.

Ostojić: Liste čekanja su ključni problemi naših građana. To je rak rana.

Grba-Bujević: Treba ulagati i u ljude. Most je imao zamjenika ministra koji je imao priliku urediti neke stvari, pa nije.

Vrkljan: Liste čekanja su nastale 2012.

Ostojić: Pet godina SDP nema veze s Ministarstvom zdravstva, a Vrkljan vodi dvije bolnice.

Ako nam nedostaje liječnika, otkud ih uvoziti? Hoće li nas liječiti Srbi, Makedonci i Crnogorci?

Grba-Bujević: Treba posegnuti za ljudima koji odgovaraju izobrazbi, a problem može biti jezik.

Budimir: Prvo bih našim liječnicima ponudila bolje uvjete da bi se vratili. Svi mogu obavljati taj posao.

Vrkljan: Naravno da je realno da će nas liječiti liječnici iz regije.

Ostojić: Svaki treći liječnik u Americi završio je medicinu izvan Amerike. Kamo sreće da omogućimo našim liječnicima da se vrate u Hravtsku.

Je li boca viskija i bombonijera mito kad se da doktoru?

Vrkljan: To je tradicija u hrvatskom narodu, još od vračeva, pa do liječnika. Nije poželjno, ali je realnost.

Budimir: Ja to ne volim i ne prihvaćam, liječnici rade svoj posao i za to su plaćeni. Ne treba donositi poklon liječnicima. Najveći poklon mi je bio kad su mi pacijenti očistili auto od snijega.

Grba-Bujević: Nema potrebe da nam itko išta daje.

Ostojić: Moji pacijenti znaju da ja to ne volim, ako nešto dobijem to ostane na odjelu.

Kako komentirate teorije da je 5G mreža dovela do korone?

Ostojić: Neka promijene temu.

Grba-Bujević: To nije istina.

Vrkljan: Previše smo išli u školu da bismo u to vjerovali.

Budimir: To nije točno, ali držanje mobitela i mikrovalna su štetniji od 5G i 4G mreže.

Biste li vi htjeli biti ministar?

Grba-Bujević: Ne baš. Imamo krasnog ministra Vilija Beroša.

Vrkljan: Kako stranka odluči.

Budimir: Pristala bih.

Ostojić: Već sam bio, imamo široku klupu tko sve može biti ministar ili ministrica.