SVAĐA KANDIDATA ZBOG FOTOGRAFIJE S VOJNIKOM RANJENIM U AFGANISTANU: ‘Protokol ga hvata u slici i koristi u svrhu njene kampanje’

Žestoka rasprava se na večerašnjoj predsjedničkoj debati između Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović povukla oko važne predsjedničke ovlasti – funkcije vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Na pitanje voditelja debate Mislava Togonala treba li Hrvatsku vojsku povući iz Afganistana, Zoran Milanović je kao iz topa rekao “Da, odmah!” te nastavio:

“Prije 16 godina sam sudjelovao kao pomoćnik ministra u odluci da se Hrvatska vojska pošalje u Afganistan zato da ne bi išla u Irak, jer je Busheva administracija to sanjala. Prošlo je 16 godina i vidite da ni Amerikanci nisu načisto što da rade; povlače se, ne povlače se. Hrvatska tamo ne smije biti pratilja starijeg brata”, konstatirao je Milanović.

Dodao je da je tako postupio kada je i zajedno s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem povlačio vojsku s Golanske visoravni. Optužio je predsjednicu da je to nazvala izdajom. Naglasio je kako je 100 lako naoružanih hrvatskih promatrača UN-a ondje napadnuto, razoružano i poniženo.

“Zadržati hrvatske vojnike kao glinene golubove u besmislenoj misiji u jednoj državi u kojoj bjesni građanski rat – to može samo gospođa Kitarović. Tri godine kasnije, umjesto da pusti to na miru, pred strancima kaže da je to izdaja. Znamo mi što je izdaja”, oštar je bio Milanović.

Izvoz oružja u Siriju

Predsjednica je odmah replicirala. Optužila je Milanovića da je kroz Saudijsku Arabiju i Jordan izvezao u Siriju oružje u vrijednosti od 1,26 milijardi kuna.

“Onda su krenuli članci o korištenju hrvatskog oružja u Siriji i onda ste se uspaničarili i povukli navrat-nanos Hrvatsku vojsku, a tad su mi svi zapovjednici rekli da je to bila živa sramota i da se njih nije ni konzultiralo”, odvratila je Kitarović.

Milanović ju je optužio da “opet citira strance”, umjesto da vjeruje hrvatskim interesima. Hrvatske je vojnike u toj misiji nazvao “hodajućim metama” te rekao kako je “sreća da su ih zaustavili bezveznjaci, pa se ništa nije dogodilo.” Osvrnuo se i na izvoz oružja.

“Izvoz oružja, o kojem vi pričate se dogodio znate u režiji koga? SAD-a, naše najveće saveznice i vaše omiljene države. To sam sve ja radio”, pjenio se Milanović.

Predsjednica je na pitanje treba li povući vojsku iz Afganistana, izrazila sućut obitelji Josipa Briškog, skupnika poginulog ovog ljeta u napadu u Afganistanu. Spomenula je kako je to jedini tragični slučaj, otkako Hrvatska vojska od 2003. sudjeluje u mirovnim misijama u Afganistanu.

“Hrvatska će postupiti kao odgovorna saveznica, jer ako ste vi članica NATO-a i očekujete da vas netko zaštiti, tako ćemo postupiti i u slučaju povlačenja vojske iz Afganistana. Moja je pretpostavka da će to početi prije nego kasnije. O tome ćemo svakako razgovarati s našim saveznicima. Naše su snage u osiguranim uvjetima, uglavnom na sjeveru, ali većinu ćemo snaga prebaciti na neke druge misije, kao što je Kosovo ili na istok Europe”, diplomatski je odgovorila predsjednica.

LIJEPA GESTA PREDSJEDNICE: Pridržavala vojnika stradalog u Afganistanu dok je palio svijeću na Ovčari

Razvlačenje vojnika ranjenog u Afganistanu

Milanović je također izrazio sućut obitelji Briški i ispričao kako mu je njegov ranjeni kolega pristupio prije nekoliko mjeseci.

“Razgovarali smo, slikali smo se i onda me je nakon 10 minuta razgovora zamolio da ne objavljujem fotografiju nigdje, jer je on još uvijek specijalac, čiji identitet se mora štititi. I dalje je kod nas u mobitelima. Pet dana kasnije, taj isti čovjek se pojavljuje na Ovčari. Protokol gospođe Kitarović ga hvata u slici i koristi u svrhu njene kampanje”, optužio je Milanović predsjednicu.

Predsjednica je rekla da to nije točno, te se još malo osvrnula na vojna djelovanja te na kraju istaknula kako je “vojnik čekao sat vremena na Ovčari i zamolio me da zajedno položimo vijenac i da zajedno moliom krunicu na grobu onih koji su izmasakrirani i poubijani na Ovčari. I to je jedina istina”, zaključila je predsjednica.

Milanović se nije dao smesti te je rekao kako je vojnik na isti način pristupio Milanoviću te ga zamolio da se ništa ne objavljuje, dok je predsjednica hladno odvratila kako nju ništa nije odvratio.

MILANOVIĆ KRITIZIRAO KOLINDU I NJENU POMOĆ STRADALOM VOJNIKU: ‘Koja moralna hijena stoji iza ovog bijednog čina?’

MORH ODGOVORIO NA MILANOVIĆEVE PROZIVKE: ‘Ozlijeđeni vojnik je sam htio doći u Vukovar. Identitet nije službeno komuniciran’