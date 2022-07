Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković gostovao je u RTL Danas gdje je govorio o Pelješkom mostuj. Butković je ranije kazao da su ga frustrirala kašnjenja, žalbe i blokade te da se o tome može napisati knjiga.

"Bilo je puno toga, puno izazova kod gradnje Pelješkog mosta. Posljednjih 6 godina su sve ključne odluke donijete, od financiranja do natječaja koji su išli u nekoliko faza. Žalbeni postupci frustriraju. Najviše su me frustrirale žalbe pojedinih tvrtki koje su bile besmislene, to je zakon o javnoj nabavi dopustio. Krenuli smo u izmjene zakona pa ćemo zlouporabe žalbenih postupaka pokušati izbjegnuti", kazao je.

Materijal nabavljen prije krize

Rekao je da je bilo objektivnih razloga zašto se Pelješki most nije počeo graditi ranije. "Kriza je došla 2009., tada Hrvatska nije mogla graditi jer smo imali drugih problema. Ulaskom u EU se otvorila mogućnost, tu priliku smo iskoristili. Došli smo do kraja, u utorak je veliki dan i otvaramo Pelješki most".

Dodao je da je sva sreća da se most gradio prije ove krize. "Materijal je nabavljen prije. Da je sada natječaj išao ovih 2 milijarde kuna koliko je koštao bi bilo vjerojatno preko 5 milijardi kuna jer je došlo do tržištu do poremećaja. Što se tiče pristupnih cesta, određenih povećanja će biti. Stvar je do naručitelja, izvođača radova i procedure koji je Vlada omogućila", kazao je.

Na otvorenju će biti i predsjednik Zoran Milanović. "Nismo se čuli, nismo imali kontakt te vrste. Poslali smo pozive, Škorić iz Hrvatskih cesta i ja svim uzvanicima pa tkao i predsjedniku", kazao je.

"Predsjednik je po meni posljednjih nekoliko dana kada je riječ o Pelješkom mostu davao izjave koje ne stoje. Pustimo što me hvalio. Kad govorimo o Pelješkom mostu, to je nadstranački projekt, nije ni HDZ-ovi ni SDP-ov. Najvažnije odluke su donijete u posljednjih 6 godina kolika je ova Vlada na čelu Hrvatske", kazao je Butković.

Komentirao je i pobunu dio ljudi u Stonu i Orebiću zbog gužvi za koje kažu da se neće moći izbjeći. "Moramo završiti dio pristupnih cesta do kraja godine, obilaznicu Stona 7 kilometara čime će Ston biti rasterećen. Što se tiče Orebića i problema luke, to je veliki problem bio do sada. Pripremamo projekt izmještanja luke pa obilaznice Orebića. Kad govorimo o luci i obilaznici ćemo taj projekt izgraditi", rekao je ministar Oleg Butković.