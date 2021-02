SUVERENISTI PRIKUPLJAJU POTPISE ZA ZABRANU POBAČAJA: ‘To je naša bitka svih bitaka da se zaštiti život i prihvate činjenice’

MI suverensiti smo za znanstevni pristup, za argumentiranu raspravu pa ako netko ima dilemu kada počinje život, idemo sučeliti stavove na znanstveni način i zaštititi život od začeća, poručio je Zekanović

Klub zastupnika Hrvatskih suverenista započeo je s prikupljanjem zastupničkih potpisa za njihov prijedlog zakona o zaštiti života kako bi ga mogli uputiti u saborsku proceduru, izvijestio je u utorak predsjednik Kluba Hrvoje Zekanović.

Zekanović je podsjetio, na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru, kako u prošlom sazivu nisu uspjeli s tom inicijativom, jer su od potrebnih 30 prikupili samo sedam potpisa. No, vjeruje da će ovaj put biti uspješniji, jer sada, na samom početku imaju već sedam potpisa, a vjeruju kako će ih u srijedu imati puno više kada započne plenarno zasjedanje.

Pozivajući zastupnike da podrže njihovu inicijativu, podsjetio je kako je prema odluci Ustavnog suda iz 2017. ključno pitanje o kojem treba odlučiti Hrvatski sabor u zakonskom obliku – “kada počinje život?” Za znanstvenike o tome nema dileme, život treba šititi od njegovog začetka i Sabor zakonski mora regulirati znanstvenu činjenicu, smatra Zekanović.

Suprostavljena su, rekao je, dva svijeta – jedan koji se poziva na znanost, proliferi, koji žele štititi život pd negova začeća i drugi koji isključivo gleda sebe, hedonističkog svjetonazora koji će bez obzora na znanstvene činjenice pokušati raditi ono što ih je volja.

‘Svako ljudsko biće ima pravo na život’

MI suverensiti smo za znanstevni pristup, za argumentiranu raspravu pa ako netko ima dilemu kada počinje život, idemo sučeliti stavove na znanstveni način i zaštititi život od začeća, poručio je Zekanović.

Naveo je kako u odluci Ustavnog suda iz 2017., stoji kako nema nikakvog razloga za prekid trudnoće zdravog ploda na zahtjev zdrave trudnice. Dodao je kako je Ustavni sud suprotstavio ustavnu odredbu o pravu na život s tezom, koja nema jednaku ustavnu težinu, a to je pravo na privatnost.

To je bitka svih bitaka da se zaštiti život, odnosno da se prihvate znanstvene činjenice, kaže Zekanović.

Na pitanje je li za zabranu pobačaja u bilo kojem slučaju, Zekanović je odgovorio da svatko ljudsko biće ima pravo na život koji započinje začećem i štiti se do začeća do prirodne smrti. Ima samo jedan izuzetak u situaciji kada je ugrožen život majke i tada treba procijeniti što učiniti i to je iznimno rijetko, dodao je.

Upitan o stavu Ustavnog suda da se razina stečenih prava ne može smanjivati, Zekanović je odgovorio kako je Ustavni sud rekao kako je u Ustavu zajamčeno pravo na život i da je to osnovno pravo na kojem sve počinje. Mi samo trebamo potvrditi znanstvenu činjenicu da život počinje začećem, naglasio je Zekanović.

Što sa žrtavama silovanja?

Na pitanje treba li se zabrana pobačaja odnositi i na žrtve silovanja, Zekanović je rekao kako pobornici prava na abortus postavljaju ekstremne slučajeve, kao oporba zdravom razumu i znanosti. Sučelimo znanstvene činjenice, a ne govorimo o nekakvim kuriozitetima kojih gotovo da i nema, dodao je.

Odgovarajući na upit na kojem temelju gradi optimizam da će inicijativa ovaj puta biti uspješna, Zekanović je rekao kako je prošli puta zakonski prijedlog podnio sam, jer nije imao klub, a danas ga čine četiri zastupnika.

Očekujem potporu kolega iz Domovinskog pokreta i Mosta od kojih su nam već neki dali potporu, kao i iz ostalih stranaka, HDZ-a i SDP-a i svih ostalih koji prihvaćaju tu znanstvenu činjenicu, rekao je Zekanović.

Poručio je kako je to nadstranačko i nadsvjetonazorsko pitanje te da je oduzimanje života nekome tko nema pravo glasa u majčinoj utrobi u 21. stoljeću neprihvatjivo.