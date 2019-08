SUTRA POJEFTINJUJE GORIVO? Mogli biste uštediti više od 10 kuna po spremniku, cijena plina ostaje ista

Od sutra bi vozače mogle dočekati nove, nešto niže cijene goriva na benzinskim postajama

Nakon dva uzastopna poskupljenja goriva, ono bi od sutra trebalo pojeftiniti. Portal Cijenegoriva.info neslužbeno doznaje kako bi spremnik benzina trebao pojeftiniti za 17 kuna, a spremnik dizela bi trebao biti jeftiniji za 11,50 kuna.

To znači da bi litra benzina trebala koštati, ovisno o benzinskoj postaji, od 9,68 do 10,04 kuna. Cijena litre dizela trebala bi biti od 9,33 do 9,73 kuna.

Dobrih vijesti nema za one koji imaju vozila pogonjena plinom. Naime, cijena autoplina će ostati ista, od 4,14 do 4,44 kune.