SUTRA POČINJE PROCJEPLJIVANJE STARIJIH U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI: ‘Bit će organizirano na više punktova’

Ravnatej NZJZ-a Primorsko-goranske županije Vladimir Mićović gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o detaljima procjepljivanja starije populacije te županije.

“Raduje nas da sutra počinje procjepljivanje naše starije populacije. Na više punktova. Sve su dobne skupine u to uključene. Dogovorili smo sve detalje i jasno smo naglasili da se procijepe ti koji su najpotrebitiji, stariji od 60 godina. Vrlo je važno procijepiti i one ispod 60 godina”, rekao je Mićović.

Dodaje kako građani mogu biti apolutno mirni. “To je sigurno, registrirano i kvalitetno cjepivo”, kazao je.

Komentirao je i cijepljenje preko reda. “To se mora riješiti dobrom organizacijom. Znamo sve razloge, treba raditi na način da se to cjepivo pripremi za taj broj ljudi. Ako ostane neka količina cjepiva, postoji i treći punkt koji radi do kasnije, iskorištava se onda za one koji čekaju u redu”, kaže Mićović.

Kad se radi o starijim kroničnim bolesnicima, cijepili su, kaže, oko 800 građana. “Zadovoljni smo s brojem procijepljenjeih zdravstvenih djelatnika”, zaključio je Mićović.