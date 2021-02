JEDNA ZEMLJA VEĆ IZLAZI IZ TREĆEG LOCKDOWNA: Zbog dogovora s Pfizerom, već su procijepili 40 posto populacije

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 424 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminule su 22 osobe. U Hrvatsku je stigla prva pošiljka sa 16.800 doza cjepiva AstraZenece, a cijepljenje njime počinje od ponedjeljka. U svijetu je od početka pandemije koronavirusom bilo zaraženo više od 105 milijuna ljudi, a umrlo je 2,3 milijuna

U Hrvatskoj su u subotu zabilježena 424 slučaja zaraze, a umrle su 22 osobe

U ponedjeljak počinje cijepljenje građana cjepivom AstraZenece

Epidemiologinja Iva Pem Novosel: Cijepljenje svih građana moguće na proljeće

Šef Nacionalnog stožera Davor Božinović: Idemo u smjeru popuštanja mjera’

JAR privremeno prekida cijepljenje cjepivom AstraZenecea

22:19 – Južna Afrika prekida privremeno korištenje cjepiva AstraZenece u protiv covida-19 pošto su podaci pokazali da ono pruža minimalnu zaštitu u slučaju južnoafričke varijante koronavirusa.

Ministar zdravstva Zweli Mkhize rekao je u nedjelju da će vlada pričekati savjete znanstvenika o tome kako nastaviti nakon razočaravajućih rezultata u ispitivanjima koja je provelo Sveučilište Witwatersrand. Studija tog južnoafričkog sveučilišta i sveučilišta Oxford pokazala je da cjepivo ima bitno smanjenu učinkovitost protiv blagog oblika južnoafričke varijante bolesti.

Vlada je kanila AstraZenecinim cjepivom imunizirati zdravstvene radnike pošto je u ponedjeljak primila milijun doza koje je proizveo Serum Institute of India. Umjesto toga, vlada će ponuditi cjepiva proizvođača Johnson & Johnson te Pfizer idućih tjedana dok stručnjaci budu procjenjivali na koji način se može koristiti AstraZenecino. “Od idućeg tjedna u četiri sljedeća tjedna očekujemo da će zdravstvene radnike cijepiti proizvodom J&J i Pfizer”, rekao je ministar Mkhize. Dodao je da će se s cjepivom AstraZenece “pričekati dok znanstvenici ne pruže jasne upute što moramo činiti”.

Među varijantama koronavirusa koje trenutno najviše zabrinjavaju znanstvenike su tzv. britanska, južnoafrička i brazilska varijanta, koje se, čini se, šire mnogo brže od drugih.

Južnoafrička Republika, službeno najteže pogođena virusom na kontinentu s više od 1,5 milijuna slučajeva i više od 46.000 umrlih. Te prve doze bile su namijenjene za 1,2 milijuna zdravstvenih radnika.

Afganistan primio prvu pošiljku cjepiva, pola milijuna doza iz Indije

19:24 – Afganistan je u nedjelju primio pola milijuna doza AstraZenecina cjepiva iz Indije, što je prva pošiljka cjepiva protiv covida-19 pristigla u tu zemlju teško stradalu u epidemiji 2020. “Primili smo 500.000 doza cjepiva za pacijente oboljele od covida-19 koje nam je poslala indijska vlada”, rekao je privremeni afganistanski ministar zdravstva Wahid Majrooh u kabulskoj zračnoj luci, gdje je nazočio preuzimanju cjepiva.

Cjepivo englesko-švedske tvrtke AstraZenece i sveučilišta Oxford proizvodi indijski Serum Institute, najveći proizvođač cjepiva u svijetu. Taj institut ubrzanim ritmom proizvodi milijune doza AstraZenecina cjepiva za Indiju, susjedne zemlje i velik dio zemalja u razvoju.

Prvi će cjepivo primiti zdravstveni radnici i starije osobe s kroničnim bolestima, rekao je ministar. Afganistanska vlada planira procijepiti 60 posto stanovništva i surađuje sa Svjetskom bankom i s Europskom unijom radi nabavke dodatnih doza, istaknuo je ministar.

Novi koronavirus ušao je u Afganistan u veljači 2020. kada su se tisuće migranata vratile iz Irana, tada najteže pogođenog epidemijom u regiji. U mjesecima nakon toga, Afganistan, već opustošen višedesetljetnim ratom, teško je stradao od covida, osobito Kabul.

U studiji ministarstva zdravstva iz kolovoza 2020. ocijenjeno je da je koronavirusom zaraženo 10 milijuna ljudi, što je gotovo trećina stanovništva. Službeni podatci govore o 55.300 potvrđenih slučajeva zaraze i o 2400 umrlih. Ova zemlja s 32 milijuna stanovnika ima ograničene mogućnosti testiranja na virus, ali zadnjih mjeseci utvrđen je pad broja zaraženih.

Mađarska odobrila rusko cjepivo Sputnjik V

19:22 – Mađarska je odobrila Sputnjik V, rusko cjepivo protiv covida-19, objavio je u nedjelju ministar za ljudske resurse Miklos Kasler. Mađarski Centar za javno zdravlje odobrio je cjepivo, obznanio je Kasler na Facebooku, a odobrenje je već u petak najavio premijer Viktor Orban.

Time je Mađarska prvi put odobrila cjepivo koje još nije odobreno na razini Europske unije. Postupak izdavanje dozvole mađarske vlasti počele su i za cjepivo kinesko proizvođača Sinopharm. Mađarske zdravstvene vlasti imuniziraju stanovništvo cjepivima koja su već odobrena na razini Europske unije, prozivođača Pfizer/BioNTech, Moderne te AstraZenece.

Kurz bi ruska i kineska cjepiva proizvodio u Austriji

18:07 – Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u nedjelju da želi da se ruska i kineska cjepiva protiv koronavirusa proizvode i u Austriji. “Uvjet za proizvodnju je izdavanje dozvole za ova cjepiva i u Europskoj uniji. Tada bi Austrija sigurno pokušala proizvodne kapacitete kod austrijskih tvrtki dati na raspolaganje za proizvodnju ruskih ili kineskih cjepiva”, rekao je Kurz u razgovoru za nedjeljno izdanje dnevnika Die Welt.

Kurz je objasnio kako je u ovom trenutku najvažnije u najkraćem mogućem roku osigurati što je više moguće sigurnog cjepiva.

Austrijski kancelar je rekao da on sam ne bi imao ništa protiv da se cijepi ruskim ili kineskim cjepivom. “Kod cjepiva se prije svega radi o učinkovitosti, sigurnosti i dostupnost a ne o geopolitičkim borbama”, rekao je Kurz. Europskoj agenciji za lijekove (EMA) predbacio je sporost i prebirokratski pristup kad je u pitanju proces izdavanja dozvole za cjepiva. “Taj proces je izvan EU-a puno brži”, ocijenio je.

Demokršćanski političar smatra da će popuštanje epidemiološke situacije nastupiti na ljeto ali da će sljedeći mjeseci biti teški. Austrija od ponedjeljka popušta stroge mjere i dopustit će rad frizerima, muzejima i maloprodaji. Vlasti u Bavarskoj, koja graniči s Austrijom, kritizirale su popuštanje strahujući da bi to moglo ugroziti trenutni pad broja novozaraženih u Njemačkoj.

Stranka umirovljenika: Ne cijepite starije građane cjepivom AstraZeneca

16:22 – Stranka umirovljenika pozvala je u nedjelju Vladu i Nacionalni stožer civilne zaštite da cjepivo AstraZeneca ne koristi za cijepljenje starijih građana te da se obrate na druge adrese u nabavi cjepiva za koja je potvrđena klinička učinkovitost veća od 90 posto.

Europska agencija za lijekove odobrila je uporabu Oxford/AstraZeneca cjepiva uz niz ograda o njegovoj učinkovitosti osobito za stariju populaciju stanovništva pa je tako znatan broj vlada europskih država donijelo odluku kako neće cijepiti stariju i umirovljeničku populaciju tim cjepivom, navode u priopćenju.

Kod donošenja takvih Odluka EU zemlje rukovodile su se činjenicom kako je tijekom kliničkih ispitivanja učinkovitosti cjepiva na uzorku od 24.000 osoba između 18 i 55 godina utvrđena uspješnost na razini od 60 posto. Zbog te je činjenice, Europska agencija za lijekove (EMA) utvrdila da nema dovoljno relevantnih podataka za zaključak da bi cjepivo bilo uspješno kod populacije starije od 55 godina, stoji u priopćenju.

Upozoravaju i na slične zaključke instituta Robert Koch koji je preporučio to cjepivo samo za mlađe od 65 godina te dodatno i najnovijem priznanju proizvođača kako je ograničena zaštita cjepiva prema južnoafričkom soju virusa.

Slijedom tih zaključaka apeliramo na naše institucije, Stožer civilne zaštite i Vladu RH da ozbiljno razmotre znanstvene primjedbe na cjepivo AstraZeneca, kao što su to učinile i druge važne europske države, te na sličan način tretiraju to cjepivo i ne koristite ga za cijepljenje naših starijih građana mimo utvrđenih zaključaka Europske zdravstvene agencije, poziva u priopćenju Stranka umirovljenika.

Predlažu i da se, s obzirom na to da je AstraZeneca prekršila ugovorne odredbe o isporuci svoga cjepiva, Hrvatska kao i sve više zemalja EU obrati na druge adrese u nabavi cjepiva za koja je potvrđena klinička učinkovitost i više od 90 posto.

Izrael izlazi iz trećeg lockdowna

14:45 – Izrael u nedjelju postupno izlazi iz trećeg zatvaranja od početka pandemije covida-19, zahvaljujući masovnoj kampanji cijepljenja stanovništva.

U nedjelju ujutro u Jeruzalemu su ponovno otvorene trgovine čiji rad nije nužan za egzistenciju.

Od sredine prosinca, zahvaljujući sporazumu s farmaceutskim divom Pfizerom o razmjeni medicinskih podataka o rezultatima cijepljenja, Izraelci su procijepili više od 3,4 milijuna stanovnika ili gotovo 40 posto populacije. Među njima je više od dva milijuna Izraelaca koji su dobili i drugu dozu.

No unatoč restriktivnim mjerama i kampanji procjepljivanja, siječanj je u Izraelu bio najsmrtonosniji mjesec od početka pandemije – zabilježeno je više od 1000 smrtnih slučajeva od posljedica covida-19.

Po najnovijem izvješću ministarstva zdravstva u toj zemlji s devet milijuna stanovnika, od početka epidemije službeno je registrirano više od 686.000 slučajeva zaraze koronavirusom i 5074 smrtna slučaja.

U Karlovačkoj županiji je 750 ljudi primilo obje doze cjepiva

14:20 – U Karlovačkoj je županiji ZJZ distribuirao do sada prema domovima zdravlja, domovima umirovljenika i bolnicama 2350 doza cjepiva protiv covida-19, oko 750 ljudi primilo je obje doze, njih 600 dobit će drugu dozu ovog tjedna, a veće procjepljivanje bit će krajem mjeseca i u ožujku.

Do sada je svo cjepivo bilo Pfizerovo, a u srijedu se očekuju prvih 300 doza Moderne Biotech i Astra Zeneca, rekao je to Hini ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo Branko Zoretić i ustvrdio da je “županija spremna i za masovnija cijepljenja, čim dođu veće količine cjepiva”.

Za sada se svojim liječnicima javilo za cijepljenje oko deset tisuća ljudi, formirano je deset mobilnih timova, administrativno i prostorno smo spremni za veći obuhvat procjepljivanja, čim dođu veće količine cjepiva, rekao je Zoretić.

U Krapinsko-zagorskoj županiji šest umrlih i 11 novozaraženih

13:34 – Šest osoba pozitivnih na covid-19 umrlo je u Krapinsko-zagorskoj županiji u posljednja 24 sata, a evidentirano je 11 novih slučajeva zaraze, priopćio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite. U istom razdoblju oporavilo se 16 osoba te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze 97, dok je u samoizolaciji 659 osoba. Na covid odjelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je 13 pacijenata, a u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana njih 35, od kojih su dvoje na respiratoru.

U Splitsko-dalmatinskoj 70 novozaraženih i dvojica umrlih

12:45 – Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije priopćio je da je od ukupno 618 obrađenih testova u protekla 24 sata 70 osoba pozitivno na Covid-infekciju. Od ukupnog broja novooboljelih 36 osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1424 osobe nalaze se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju nalazi se 97 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 7 osoba nalazi na respiratoru.

Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminule su dvije muške osobe stare 84 i 67 godina. Osobe su uz brojne komoribiditete bile pozitivne i na covid infekciju.

U Sloveniji puno manje zaraženih, slijedi ‘otključavanje’

12:32 – U Sloveniji je u zadnja 24 sata bilo 498 novozaraženih koronavirusom, što je drastičan pad u odnosu na stanje od prije tjedan dana, a bolji su i drugi podaci o stanju epidemije pa bi već početkom idućeg tjedna moglo doći do “otključavanja” granica općina i otvaranja većeg broja škola. U bolnicama je 931 covid pacijent, a dnevni prosjek zaraženih u proteklom tjednu je 1018, objavila je u nedjelju slovenska vlada. S 11 novih smrtnih slučajeva broj preminulih od posljedica Covida-19 u Sloveniji se povećao na 3623, prema podacima ministarstva zdravstva.

Ako se pozitivni trendovi nastave i prosjek dnevnih zaraza padne na manje od 1000, onda će Slovenija već početkom tjedna ući u tzv. “narančastu” fazu epidemije, uz znatnu relaksaciju restrikcija i protuepidemijskih mjera, najavljuju mediji.

U narančastoj fazi, prema vladinom “semaforu” kojim se planiraju mjere, među ostalim ukida se zabrana kretanja među općinama, osnovne škole se otvaraju za sve učenike, počinje nastava u školama za završne razrede srednjih škola, na fakultetima dopuštaju ispiti i seminari, a umjesto dosadašnjih šest osoba moglo bi se okupljati njih deset.

Dugotrajne mjere zatvaranja traju od listopada u Sloveniji.

U Požeško-slavonskoj županiji dvoje novozaraženih

12:29 – U Požeško-slavonskoj županiji u protekla 24 sata potvrđena su dva nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. U toj županiji trenutno je 70 oboljelih, od kojih je 11 osoba na bolničkom liječenju. Mjerom samoizolacije obuhvaćeno je 199 osoba.

Brodsko-posavska županija: 17 novozaraženih

12:00 – Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u zadnja 24 sata na području Brodsko-posavske županije evidentirano je 17 novih pozitivnih nalaza osoba zaraženih virusom SARS-CoV-2 (potvrđenih PCR uređajem). Broj zaraženih osoba prema prebivalištu (grad/općina): grad Nova Gradiška (7), općina Staro Petrovo Selo (4), grad Slavonski Brod (3) te općine Cernik, Okučani i Rešetari (po 1).

U zadnja 24 sata nije bilo preminulih osoba od COVID-19. Hospitalizirano je ukupno 55 osoba (3 osobe više nego prethodni dan) od čega u slavonskobrodskoj bolnici 41 osoba, a u novogradiškoj bolnici 14 osoba. Pet hospitaliziranih osoba je na respiratoru (isto kao i prethodni dan). Pod mjerom samoizolacije trenutno se na području Brodsko-posavske županije nalazi ukupno 565 osoba (16 osoba manje nego prethodni dan).

U Zagrebu 34 nova slučaja zaraze

11:59 – U Zagrebu su u posljednja 24 sata, prema podacima HZJZ-a, evidentirana 34 nova slučaja zaraze koronavirusom, a trenutačno je aktivno njih 382, izvijestio je u nedjelju Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) “Dr. Andrija Štampar”. U domovima za starije i nemoćne osobe na području Grada Zagreba i drugim ustanovama socijalne skrbi u protekla su 24 sata potvrđeni pozitivni nalazi četiri korisnika. Zbog pozitivnog nalaza na koronavirus kod jednog učenika osnovne škole, izrečena je mjera samoizolacije za 17 učenika. Broj potencijalno ozdravljenih i oporavljenih je 43.250, što je 50 osoba više nego jučer.

U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ-a obavljeno je 801 testiranje na koronavirus, a 26 nalaza bilo je pozitivno. Djelatnici Službe uspješno su kontaktirali 52 novooboljele osobe, a mjera samoizolacije izrečena je za 100 osoba. Od 52 obrađene pozitivne osobe, 18 je za sada negativne epidemiološke anamneze, a 28 osoba su kontakti covid pozitivnih osoba. Obrada za četiri osobe je još u tijeku. Jedna je osoba doputovala iz BiH, a jednu su obradili liječnici obiteljske medicine.

Dubrovačko-neretvanska županija: 11 novozaraženih

11:37 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježen je 11 novih slučajeva zaraze koronavirusom (tri utvrđena brzim antigenskim testom). Radi se o pet osoba iz Konavala, četiri iz Dubrovnika te po jednoj iz Blata i Stona. Ukupno je zaraženo pet osoba muškog spola i šest osoba ženskog spola, a njih osam ima utvrđenu epidemiološku vezu.

Izliječene su 24 osobe. U posljednja 24 sata obrađeno je 157 uzoraka, a od početka pandemije analizirano je ukupno 39 972 uzorka. U OB Dubrovnik hospitalizirano je 28 osoba pozitivnih na koronavirus. Jedan pacijent zahtijeva intenzivnu skrb i na invazivnoj je ventilaciji.

Dvoje novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji

11:35 – Na području Virovitičko-podravske županije u posljednja 24 sata testiran je 71 uzorak te su utvrđena dva nova slučaja zaraze koronavirusom, izvijestio je u nedjelju županijski Stožer civilne zaštite. U Općoj bolnici Virovitica na liječenju je 17 oboljelih, a u KBC Osijek iz Virovitičko-podravske županije jedan. Od početka epidemije na području županije zaraženo je 3419 osoba, a 100 je umrlo.

Zadarska županija: 13 novih slučajeva zaraze

11:30 – Na području Zadarske županije 13 je novih slučajeva zaraze koronavirusom. Osam osoba izolaciju provode na području Grada Zadra, dvije na području Općine Povljana te po jedna na područjima općina Pakoštane, Pašman i Sukošan. Tijekom jučerašnjeg dana testirano je 226 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 970 stanovnika. U ovome trenutku aktivno je 210 slučajeva zaraze.

U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 26 bolesnika, niti jedan nije na respiratoru. U Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru nema pacijenata oboljelih od koronavirusa. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske su evidentirali pet kršenja mjere samoizolacije.

Sisačko-moslavačka županija bez novozaraženih

11:29 – U Sisačko-moslavačkoj županiji u protekla 24 sata nije bilo novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19.

U Primorsko-goranskoj županiji 43 nova slučaja

11.28 – Na području Primorsko-goranske županije u nedjelju su potvrđena 43 nova slučaja zaraze koronavirusom, a ozdravilo je 27 osoba, doznaje se iz županijskog Stožera civilne zaštite. Aktivnih slučajeva bolesti je 544. Laboratorijski je testirano proteklog dana 656 uzoraka, a pozitivno je 6,6 posto. Od covida-19 se u Kliničkom bolničkom centru Rijeka liječi 25 pacijenata, a jedan je na respiratoru.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 13 novozaraženih i dvoje umrlih

11:26 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a dvije su osobe umrle, priopćili su u nedjelju iz županijskog Stožera civilne zaštite. Šest novozaraženih osoba s područja je grada Bjelovara, dvoje su s područja općine Nova Rača, a po jedna novozaražena osoba s područja je gradova Garešnica i Daruvar te općina Ivanska, Veliko Trojstvo i Rovišće. U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 38 pacijenta zaraženih koronavirusom, od kojih je dvoje na respiratoru, a 13 pacijenata je na opservaciji.

U samoizolaciji na području županije nalazi se 419 osoba. U posljednja 24 sata umrle su dvije osobe s koronavirusom, odnosno 125 osoba od početka pandemije s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Šibensko-kninska županija: Sedmero novozaraženih

11:25 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije sedam osoba je oboljelo od Covid-19 infekcije. Trenutno je 86 aktivnih slučajeva oboljenj, a u šibenskoj bolnici liječi se 16 osoba, od kojih je jedna osoba na respiratoru. U kninskoj bolnici liječi se 17 osoba. U posljednja 24 sata uzorkovano je 45 uzorka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Međimurska županija: 14 novozaraženih

11:23 – Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda PCR metodom testirano je 255 osoba od čega je evidentirano 14 pozitivnih slučajeva na virus COVID 19 u Međimurskoj županiji, što je 5,49 posto pozitivnih u odnosu na broj testiranja. U protekla 24 sata oporavilo se 19 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 192. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 38 820 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

Prema dnevnim informacijama Županijske bolnice Čakovec, ukupno je hospitalizirano 45 pacijenata pozitivnih na virus COVID 19. U protekla 24 sata hospitalizirano je 6 pacijenata. Na invazivnoj respiraciji nalazi se jedan covid pozitivan pacijent. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

U Ličko-senjskoj županiji šest novozaraženih osoba

11:22 – U Ličko-senjskoj županiji u posljednja 24 sata šest je novooboljelih osoba od COVID-19, a četiri osobe su izliječene. Četvero oboljelij je s područja Otočca, a dvoje s područja Gospića. Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 2880 osoba od čega je 61 aktivnih slučaja, 105 osoba je preminulo te je ukupno izliječeno 2714 osoba. Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi sedam osoba. U posljednja 24 sata testirano je 49 osoba.

276 novih slučajeva, 25 umrlih

10:45 – U posljednja 24 sata zabilježeno je 276 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2748. Među njima je 1142 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 107 pacijenata.

Preminulo je 25 osoba.

U Zagrebačkoj 39 novih slučajeva, 103 osobe ozdravile

10:15 – U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 39 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a ozdravile su 103 osobe, izvijestili su iz te Županije u nedjelju.

Najviše oboljelih, sedam, je u Velikoj Gorici. Samoizolacija je propisana učenicima dva razredna odjela. Trenutno je aktivno 480 slučajeva.

Od početka epidemije, na području Županije evidentirano je 19.350 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 18.806 osoba, a 64 osobe su umrle.

Karlovačka županija: Četvero novozaraženih, troje preminulih

9:56 – U Karlovačkoj županiji u posljednja 24 sata zabilježena su četiri nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV 2 (antigensko testiranje). Od 102 osobe s PCR testiranja nijednoj nije utvrđena zaraza. U bolnicama je hospitalizirano 29 covid-pozitivnih pacijenata (OB Ogulin-9, OB Karlovac -20). U posljednja 24 sata novoprimljene su 3 osobe (OB Karlovac), a otpuštena je 1 osoba (OB Karlovac). Na respiratoru se nalaze 2 COVID pozitivna pacijenta. U posljednja 24 sata su preminule 3 osobe (OB Karlovac).

U samoizolaciji se nalazi 265 osoba, prijavljena su dva kršenja mjere samoizolacije.

Koprivničko-križevačka županija: Dvoje novozaraženih, jedna osoba preminula

9:55 – Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije izvijestio je o potvrđena dva nova slučaja bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivno 108 slučajeva bolesti Covid-19, ozdravilo je 16 osoba, a na bolničkom se liječenju trenutno nalazi 37 osoba. U OB Koprivnica preminula je jedna osoba (1951. godište) koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge bolesti.

Osječko-baranjska županija: 13 novozaraženih, dvoje umrlih

9:33 – U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata na koronavirus je testirano 196 uzoraka od kojih je 13 bilo pozitivno. Tri novopozitivne osobe su iz Osijeka, a po jedna iz Antunovca, Belišća, Bizovca, Đakova, Erduta, Đurđenovca, Ernestinova, Gorjana, Magadenovca i Našica.

Na bolničkom liječenju nalaze se 83 osobe oboljele od COVID-19, i to 65 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je deset na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 18 pacijenata s tim oboljenjem. Preminule su dvije osobe u dobi od 81 i 87 godina.

Požeško-slavonska županija: Dvoje novozaraženih

9:33 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 70 slučajeva zaraze koronavirusom, 59 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 11 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 199 osoba, a ukupno su testirane 27804 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 158 uzoraka, od kojih su dva pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

U Istarskoj županiji jedna novozaražena osoba

8:54 – U protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 213 uzoraka briseva na Covid-19, a zaraza je potvrđena kod jedne osobe.

U Istarskoj županiji tijekom jučerašnjeg dana izliječeno je pet osoba pa je trenutno je 50 aktivnih Covid-pozitivnih osoba. Pod mjerama samoizolacije nalazi se 758 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 19 osoba, od toga su 4 osobe u respiracijskom centru.

Cjepivo AstraZenece manje učinkovito protiv južnoafričke varijante

8:35 – Britanski proizvođač lijekova AstraZeneca u subotu je objavio kako se čini da njegovo cjepivo protiv koronavirusa, razvijeno u suradnji sa Sveučilištem Oxford, pruža tek ograničenu zaštitu od južnoafričke varijante covida-19, na temelju prvih podataka kliničkog ispitivanja. Studija južnoafričkog sveučilišta Witwatersrand i sveučilišta Oxford pokazala je da cjepivo ima bitno smanjenu učinkovitost protiv blagog oblika južnoafričke varijante bolesti, prenio je list Financial Times.

Među varijantama koronavirusa koje trenutno najviše zabrinjavaju znanstvenike su tzv. britanska, južnoafrička i brazilska varijanta, koje se, čini se, šire mnogo brže od drugih.

“U prvoj i drugoj fazi ovom malog ispitivanja rani podaci pokazuju ograničenu učinkovitost protiv blage bolesti prije svega zbog južnoafričke varijante B.1.351”, kazao je glasnogovornik AstraZenece upitan o izvješću Financial Timesa.

Idućeg tjedna sve srednje škole u Zagrebu po modelu A

8:31 – Nastava će se u većini županija od 8. do 15. veljače odvijati kao i do sada – u učionicama za osnovnoškolce i učenike završnih razreda srednjih škola, a online za ostale srednjoškolce, osim u Zagrebu i Ličko-senjskoj županiji gdje se u škole vraćaju svi srednjoškolci. Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nastavu će u školi pratiti učenici svih zagrebačkih redovnih i umjetničkih osnovnih i srednjih škola, osim osnovne škole Centra Goljak te pet srednjih škola koje će rad i dalje organizirati po modelu B, odnosno dijelom u školi, dijelom na daljinu. Na području Ličko-senjske županije u ponedjeljak se na nastavu u škole vraćaju svi učenici srednjih škola, dok Međimurska i Primorsko-goranska županija to planiraju za 15. veljače.

Sadašnji model nastave po kojemu učenici osnovnih škola i završnih razreda srednjih škola nastavu prate u učionicama, a ostali srednjoškolci online i dalje će vrijediti na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Zadarske županije.

I na području Sisačko-moslavačke županiji po modelu C nastavljaju svi učenici prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola, dok završni razredi nastavljaju po modelu A. Na području Zagrebačke županije učenici škola oštećenih u potresu nastavu će i dalje pratiti na daljinu dok se škole ne obnove, odnosno dok se ne omoguće uvjeti za siguran boravak učenika i zaposlenika. U Istarskoj županiji učenici nastavu u školi prate učenici nižih razreda osnovnih i učenici završnih razreda srednjih škola, a online učenici viših razreda osnovnih i učenici od 1. do 3. razreda srednjih škola. Stručna praksa nastavlja se provoditi u redovnom obliku u školama, odnosno kod poslodavaca, dok učenici umjetničkih škola individualnu nastavu i dalje pohađaju u školi.

Epidemiologinja Novosel: Cijepljenje svih građana moguće na proljeće

8:25 – Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Iva Pem Novosel kazala je sinoć za Dnevnik N1 kada se može očekivati cijepljenje svih dobnih skupina protiv bolesti Covid-19. Kazala je i da čekanje na cjepivo ovisi o dinamici isporuke.

“Teško mi je reći kada će završiti cijepljenje, znamo koliko imamo ljudi starije dobio, no ne znamo koliko će ih se cijepiti. Ipak, svakodnevno raste broj onih koji se žele cijepiti. To je dobro i za zaštitu pojedinca, a i za zaštitu zajednice. Time ćemo brže doći do kolektivnog imuniteta”, kazala je epidemiologinja.

“Sada se cijepe osobe iznad 65 godina, potom slijede osobe s kroničnim bolestima, jer su svi članovi rizične skupine koje mogu dobiti teški oblik bolesti s komplikacijama. Potom, ako dinamika isporuke bude adekvatna, mogu se i drugi građani cijepiti početkom proljeća,” dodala je.

Prosvjed u Danskoj protiv strogih anti-covid mjera

8:20 – Šestotinjak osoba prosvjedovalo je u subotu navečer na ulicama Kopenhagena protiv mjera suzbijanja epidemije koronavirusa koje je uvela danska vlada, a posebno protiv uvođenja putovnice cijepljenja. Predvođeni skupinom aktivnom na Facebooku pod nazivom “Men in Black Danemark”, koja više od mjesec dana organizira okupljanja, prosvjednici su se okupili ispred parlamenta kako bi poduprli “slobodu izbora” i osudili “prisilu” i “diktaturu” pod strogim epidemiološkim mjerama koje se provode u Danskoj. Cilj okupljanja, na kojemu je bilo i djece, bio je prosvjed protiv ‘koronaputovnice’. Poput ostalih europskih zemalja, Danska će uvesti elektronsku potvrdu o cijepljenju protiv covida 19, kako bi onima koji je imaju omogućila putovanje te posjete sportskim i kulturnim događajima, a možda i restoranima.

“Men in Black” smatraju da uvođenje takve “putovnice” za sobom povlači obvezu cijepljenja, te samim time podrazumijeva ograničavanje slobode pojedinca. U Danskoj je cijepljenje preporučeno, ali nije obavezno. Prosvjednici, od kojih su neki nosili kapuljače, prošli su s bakljama središtem danskoga glavnoga grada skandirajući “Sad je dosta!” ili “Sloboda Danskoj”. Prosvjed, koji je bio najavljen, prošao je mirno i uz veliku prisutnost policije. Prije dva tjedna na sličnom je prosvjedu spaljena lutka s likom danske premijerke Mette Frederiksen, a dvojica muškaraca uhićena su zbog prijetnje premijerki. Premda na prosvjedima sudjeluje nekoliko stotina osoba, postoji strah od radikalizacije. U toj skandinavskoj zemlji s 5,8 milijuna stanovnika zatvorene su neesencijalne prodavaonice, barovi i restorani, a vlada je stroge epidemiološke mjere produžila do 28. veljače, no najavljeno je da bi se od ponedjeljka mogle otvoriti osnovne škole.

U Hrvatsku stiglo 16.800 doza cjepiva AstraZenece

jučer – U Hrvatsku je u subotu stiglo prvih 16.800 doza cjepiva AstraZenece koje će od ponedjeljka biti distribuirane diljem Hrvatske za cijepljenje građana, izvijestio je glasnogovornik Vlade RH Marko Milić putem twittera. Milić je uz poruke “Misli na druge” i “Cijepi se” izvijestio i da do kraja mjeseca očekujemo isporuku 150 tisuća doza cjepiva tog proizvođača. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u petak je rekao kako cijepljenje počinje idući tjedan i nema razloga donositi preporuku da to cjepivo nije djelotvorno za starije od 65.