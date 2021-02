SUTRA POČINJE CIJEPLJENJE U ORDINACIJAMA: Epidemiologinja otkrila kada bi se mogla cijepiti većina građana

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 424 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminule su 22 osobe. U Hrvatsku je stigla prva pošiljka sa 16.800 doza cjepiva AstraZenece, a cijepljenje njime počinje od ponedjeljka. U svijetu je od početka pandemije koronavirusom bilo zaraženo više od 105 milijuna ljudi, a umrlo je 2,3 milijuna

U Hrvatskoj su u subotu zabilježena 424 slučaja zaraze, a umrle su 22 osobe

U ponedjeljak počinje cijepljenje građana cjepivom AstraZenece

Epidemiologinja Iva Pem Novosel: Cijepljenje svih građana moguće na proljeće

Šef Nacionalnog stožera Davor Božinović: Idemo u smjeru popuštanja mjera’

U Istarskoj županiji jedna novozaražena osoba

8:54 – U protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 213 uzoraka briseva na Covid-19, a zaraza je potvrđena kod jedne osobe.

U Istarskoj županiji tijekom jučerašnjeg dana izliječeno je pet osoba pa je trenutno je 50 aktivnih Covid-pozitivnih osoba. Pod mjerama samoizolacije nalazi se 758 osoba. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 19 osoba, od toga su 4 osobe u respiracijskom centru.

Cjepivo AstraZenece manje učinkovito protiv južnoafričke varijante

8:35 – Britanski proizvođač lijekova AstraZeneca u subotu je objavio kako se čini da njegovo cjepivo protiv koronavirusa, razvijeno u suradnji sa Sveučilištem Oxford, pruža tek ograničenu zaštitu od južnoafričke varijante covida-19, na temelju prvih podataka kliničkog ispitivanja. Studija južnoafričkog sveučilišta Witwatersrand i sveučilišta Oxford pokazala je da cjepivo ima bitno smanjenu učinkovitost protiv blagog oblika južnoafričke varijante bolesti, prenio je list Financial Times.

Među varijantama koronavirusa koje trenutno najviše zabrinjavaju znanstvenike su tzv. britanska, južnoafrička i brazilska varijanta, koje se, čini se, šire mnogo brže od drugih.

“U prvoj i drugoj fazi ovom malog ispitivanja rani podaci pokazuju ograničenu učinkovitost protiv blage bolesti prije svega zbog južnoafričke varijante B.1.351”, kazao je glasnogovornik AstraZenece upitan o izvješću Financial Timesa.

Idućeg tjedna sve srednje škole u Zagrebu po modelu A

8:31 – Nastava će se u većini županija od 8. do 15. veljače odvijati kao i do sada – u učionicama za osnovnoškolce i učenike završnih razreda srednjih škola, a online za ostale srednjoškolce, osim u Zagrebu i Ličko-senjskoj županiji gdje se u škole vraćaju svi srednjoškolci. Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nastavu će u školi pratiti učenici svih zagrebačkih redovnih i umjetničkih osnovnih i srednjih škola, osim osnovne škole Centra Goljak te pet srednjih škola koje će rad i dalje organizirati po modelu B, odnosno dijelom u školi, dijelom na daljinu. Na području Ličko-senjske županije u ponedjeljak se na nastavu u škole vraćaju svi učenici srednjih škola, dok Međimurska i Primorsko-goranska županija to planiraju za 15. veljače.

Sadašnji model nastave po kojemu učenici osnovnih škola i završnih razreda srednjih škola nastavu prate u učionicama, a ostali srednjoškolci online i dalje će vrijediti na području Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Zadarske županije.

I na području Sisačko-moslavačke županiji po modelu C nastavljaju svi učenici prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola, dok završni razredi nastavljaju po modelu A. Na području Zagrebačke županije učenici škola oštećenih u potresu nastavu će i dalje pratiti na daljinu dok se škole ne obnove, odnosno dok se ne omoguće uvjeti za siguran boravak učenika i zaposlenika. U Istarskoj županiji učenici nastavu u školi prate učenici nižih razreda osnovnih i učenici završnih razreda srednjih škola, a online učenici viših razreda osnovnih i učenici od 1. do 3. razreda srednjih škola. Stručna praksa nastavlja se provoditi u redovnom obliku u školama, odnosno kod poslodavaca, dok učenici umjetničkih škola individualnu nastavu i dalje pohađaju u školi.

Epidemiologinja Novosel: Cijepljenje svih građana moguće na proljeće

8:25 – Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Iva Pem Novosel kazala je sinoć za Dnevnik N1 kada se može očekivati cijepljenje svih dobnih skupina protiv bolesti Covid-19. Kazala je i da čekanje na cjepivo ovisi o dinamici isporuke.

“Teško mi je reći kada će završiti cijepljenje, znamo koliko imamo ljudi starije dobio, no ne znamo koliko će ih se cijepiti. Ipak, svakodnevno raste broj onih koji se žele cijepiti. To je dobro i za zaštitu pojedinca, a i za zaštitu zajednice. Time ćemo brže doći do kolektivnog imuniteta”, kazala je epidemiologinja.

“Sada se cijepe osobe iznad 65 godina, potom slijede osobe s kroničnim bolestima, jer su svi članovi rizične skupine koje mogu dobiti teški oblik bolesti s komplikacijama. Potom, ako dinamika isporuke bude adekvatna, mogu se i drugi građani cijepiti početkom proljeća,” dodala je.

Prosvjed u Danskoj protiv strogih anti-covid mjera

8:20 – Šestotinjak osoba prosvjedovalo je u subotu navečer na ulicama Kopenhagena protiv mjera suzbijanja epidemije koronavirusa koje je uvela danska vlada, a posebno protiv uvođenja putovnice cijepljenja. Predvođeni skupinom aktivnom na Facebooku pod nazivom “Men in Black Danemark”, koja više od mjesec dana organizira okupljanja, prosvjednici su se okupili ispred parlamenta kako bi poduprli “slobodu izbora” i osudili “prisilu” i “diktaturu” pod strogim epidemiološkim mjerama koje se provode u Danskoj. Cilj okupljanja, na kojemu je bilo i djece, bio je prosvjed protiv ‘koronaputovnice’. Poput ostalih europskih zemalja, Danska će uvesti elektronsku potvrdu o cijepljenju protiv covida 19, kako bi onima koji je imaju omogućila putovanje te posjete sportskim i kulturnim događajima, a možda i restoranima.

“Men in Black” smatraju da uvođenje takve “putovnice” za sobom povlači obvezu cijepljenja, te samim time podrazumijeva ograničavanje slobode pojedinca. U Danskoj je cijepljenje preporučeno, ali nije obavezno. Prosvjednici, od kojih su neki nosili kapuljače, prošli su s bakljama središtem danskoga glavnoga grada skandirajući “Sad je dosta!” ili “Sloboda Danskoj”. Prosvjed, koji je bio najavljen, prošao je mirno i uz veliku prisutnost policije. Prije dva tjedna na sličnom je prosvjedu spaljena lutka s likom danske premijerke Mette Frederiksen, a dvojica muškaraca uhićena su zbog prijetnje premijerki. Premda na prosvjedima sudjeluje nekoliko stotina osoba, postoji strah od radikalizacije. U toj skandinavskoj zemlji s 5,8 milijuna stanovnika zatvorene su neesencijalne prodavaonice, barovi i restorani, a vlada je stroge epidemiološke mjere produžila do 28. veljače, no najavljeno je da bi se od ponedjeljka mogle otvoriti osnovne škole.

U Hrvatsku stiglo 16.800 doza cjepiva AstraZenece

jučer – U Hrvatsku je u subotu stiglo prvih 16.800 doza cjepiva AstraZenece koje će od ponedjeljka biti distribuirane diljem Hrvatske za cijepljenje građana, izvijestio je glasnogovornik Vlade RH Marko Milić putem twittera. Milić je uz poruke “Misli na druge” i “Cijepi se” izvijestio i da do kraja mjeseca očekujemo isporuku 150 tisuća doza cjepiva tog proizvođača. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u petak je rekao kako cijepljenje počinje idući tjedan i nema razloga donositi preporuku da to cjepivo nije djelotvorno za starije od 65.