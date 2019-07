SUTRA POSKUPLJUJE GORIVO, I TO DRASTIČNO? Raste cijena svim vrstama goriva, evo što je najavljeno

Nakon što je prije dva tjedna poskupilo gorivo, čini se kako bi ono opet trebalo poskupjeti i to već od sutra

Naime, stranica cijenegoriva.info javlja kako bi cijene svih goriva trebala porasti. Iako će točna cijena za svaku pojedinu vrstu goriva biti poznata sutra, otkrivene su već i prve okvirne informacije. Cijenegoriva javlja da će spremnik od 50 litara benzina poskupjeti za 11 i pol kuna, a 50 litara dizela bi moglo biti skuplje za 6,50 kuna. I cijena autoplina će narasti, pa bi tako 50 litara LPG-a moglo poskupjeti za pet kuna.

Cijene po litri

Ako to usporedimo sa sadašnjim cijenama, onda bi litra benzina s cijene od 9,95 do 10,31 kuna, ovisno o benzinskoj postaji, mogla porasti za 23 lipe, odnosno na 10,18 do 10,54 kune. Dizeli će s 9,40 do 9,73 kune po litri poskupjeti na 9,53 do 9,86 kuna. LPG će skočiti s dosadašnjih 4,35 do 4,65 kuna po litri na 4,45, odnosno najviše 4,75 kuna po litri.