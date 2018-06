SUTRA NOVI PROSVJED NA CESTAMA: Organizatori najavljuju potpuni kolaps prometa, spremna i policija

Građanska inicijativa za sutra najavljuje novi prosvjed, a policija najavljuje da je spremna.

Nakon relativno neuspjelog prosvjeda protiv poskupljenja goriva 15. lipnja, Građanska inicijativa za sutra najavljuje novi prosvjed. Ovoga puta su produljili trajanje prosvjeda i tu u vrijeme najvećih gužvi, a sigurni su i kako će odaziv biti puno veći.

“Ono što imamo unutar grupe što nam se ljudi javljaju, barem tri četiri puta više vozila nego što je bilo u petak. A i termin je bolji, odnosno frekventniji, ajmo to reći. Sat vremena duži i kvalitetniji termin koji bi trebao biti”, rekao je Damir Kristijan Rogina iz građanske inicijative Stop rastu cijena goriva.

Obzirom na to da nekima još od prošlog puta upravo stižu kazne zbog nepropisnog parkiranja, odnosno zaustavljanja, za očekivati je da će ih biti još.

Kazne onima koji ugrožavaju promet

“Policija će pratiti stanje na prometnicama kao što ih i uvijek prati, te će adekvatno tome, ukoliko dođe do nekakvih zastoja, osigurati zaobilazne pravce, ukoliko će to biti moguće”, ističe glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Marina Mandić, dodajući kako je tijekom prošle akcije podijenjeno osam prekršajnih prijava zbog nepropisnog parkiranja. “Podnijet će se još određene prijave za koje smo utvrdili prekršaje”, rekla je. Za RTL je dodala i kako će policija kažnjavati samo one koji ugrožavaju promet.

U jednome su suglasni

Policija apelira na prosvjednike da propuštaju intervetne službe, a na to pozivaju i organizatori.

“Svatko odgovara za sebe. Pametno to odraditi, i ono što je najbitnije, bez nasilja, bez psovki, bez agresive i pustiti vozila hitne pomoći, vatrogasaca i policije da imaju prednost”, upozorava Rogina. Zaključio je kako će paralizirati promet, ali “bit će to manji kaos od onoga kakav je inače u državi”