SUTRA JE NORIJADA, OČEKUJTE BLOKADE U PROMETU: Policija objavila koje će trase biti zatvorene, ali i obilazne pravce

Sutra se obilježava se završetak školovanja završnih razreda srednjih škola, a u Zagrebu je organiziran Dan zagrebačkih maturanata

Iz policijske uprave zagrebačke poručuju kako “okupljanje oko 5.000 maturanata počinje na Trgu bana Josipa Jelačića već od 10 sati, a povorka kreće od 12 sati ulicama grada prema Bundeku”.

Kretanje velike povorke pješaka gradskim ulicama je predviđeno od 12 do 13 sati sljedećom trasom: Trg bana Josipa Jelačića – Praška – Zrinjevac – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva – Miramarska – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice – Most slobode – Ulica Damira Tomljanovića Gavrana – ulazak u park Bundek.

Promet zatvoren

Policija upozorava kako će prije i za vrijeme prolaska kolone s maturantima promet u ovim ulicama biti u potpunosti zatvoren, a na prilaznim pravcima otežan. Tramvajski će promet, pak, će od 11.30 sati do 12.30 sati biti obustavljen preko Trga bana Josipa Jelačića i odvijat će se obilazno prema organizaciji ZET-a. Autobusni promet s terminala Pothodnik će od 12 sati do 13 sati biti preusmjeren na ulicu grada Vukovara i aveniju Marina Držića i dalje redovnim trasama.

Obilazni pravci

MUP obavještava građane i o obilaznim pravcima za vrijeme Norijade.

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok – zapad su: Slavonska avenija – Zagrebačka avenija, Avenija Dubrovnik i Zagrebačka obilaznica

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu sjever – jug su: Most mladosti – Avenija Marina Držića – Šubićeva ulica, Jadranski most – Savska cesta i Jadranski most – Selska cesta.

“Građanima, putnicima i vozačima preporučujemo da u vrijeme održavanja manifestacije izbjegavaju odlazak prema centru Zagreba, te da izbjegavaju navedene prometnice kojima će se kretati velika kolona pješaka”, stoji u prioćenju policije.