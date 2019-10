SUTRA BI NA CESTAMA MOGLO BITI PROBLEMA: Uvodi se posebna regulacija prometa u Zagrebu povodom dana Svih Svetih

Povodom blagdana Svih svetih očekuje se pojačan promet na hrvatskim cestama, poglavito u blizini gradskih i mjesnih groblja, ali i na glavnim cestovnim pravcima

U petak, 1. studenog je blagdan Svih svetih, a budući da je riječ o produženom vikendu kojeg će mnogi spojiti, očekuje se pojačan promet na hrvatskim cestama, poglavito u blizini gradskih i mjesnih groblja, ali i na glavnim cestovnim pravcima. Mnogi gradovi i mjesta uveli su posebnu regulaciju prometa radi lakšeg pristupa grobljima tijekom tih dana.

U najužoj zoni gradskih groblja, bit će zabranjen promet svim motornim vozilima – osim autobusima gradskog prijevoza, vozilima s posebnom dozvolom, vozilima osoba s invaliditetom i autotaksi vozilima. Redovne autobusne linije koje vode prema velikim gradskim grobljima mijenjaju vozni red pa se valja na vrijeme informirati – na oglasnim mjestima gradskih prijevoznika ili u tiskovinama koje će izaći uoči blagdana Svih svetih.

Privremena regulacija u Zagrebu

Povodom Dana Svih svetih privremena regulacija prometa u zonama gradskih groblja u Zagrebu provodi se od subote, 26. listopada od nedjelje, 3. studenog 2019., ovisno o pojedinim grobljima.

Gužve se očekuju i na važnijim cestama i autocestama, osobito na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče, A6 Rijeka-Zagreb te na A3 Bregana-Lipovac u oba smjera. Gužve se očekuju na naplatnim postajama Lučko (A1) i Zagreb-istok (A3), kao i na većini graničnih prijelaza (Bajakovo, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Županja, Metković, Kaštel, Plovanija, Rupa, Pasjak, Macelj, Bregana…).

Privremena regulacija prometa prema zagrebačkim gradskim grobljima povodom dana Svih Svetih uspostavlja se na isti način kao i svake godine, izvijestili su iz PU zagrebačke.

I. GROBLJE MIROGOJ

1. od subote 26. 10. 2019. godine do nedjelje 03. 11. 2019. godine zabraniti obostrano parkiranje (s postavljenom dopunskom pločom „PAUK“) za sva vozila u Ulici Kameniti stol na dijelu od Remetske ceste do Ulice Remete.

2. od subote 26. 10. 2019. godine do srijede 30. 10. 2019. godine i od subote 02. 11. 2019. godine do nedjelje 03. 11. 2019. godine svakodnevno u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat potrebno je zatvoriti za sav promet (osim za vozila ZET-a i AUTO-TAXI) Mirogojsku cestu od rotora na Mirogoju do Remetske ceste i Aleju Hermana Bollea (u cijeloj dužini), u cilju sprječavanja zagušenja nesmetanog odvijanja prometovanja redovnih autobusnih linija.

3. od četvrtka 31. 10. 2019. godine u 20:00 sati do petka 01. 11. 2019. godine do 21:00 sat, potrebno je markerima za razdvajanje prometa (K34; K35 ili K36) onemogućiti parkiranje vozila uz arkade i duž Bolleove do raskrižja s Bijeničkom kako bi na toj relaciji onemogućili koliziju autobusa i pješaka.

4. u četvrtak 31. 10. 2019. godine u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat, potrebno je markerima za razdvajanje prometa (K34; K35 ili K36) odvojiti prometne smjerove na Mirogojskoj (od raskrižja Mirogojska/Remetska do rotora kod glavnog ulaza u groblje). Na taj bi način AUTO-TAXI vozila bila onemogućena da prilikom izlaska s platoa kod mrtvačnice skreću lijevo prema Bolleovoj i na taj način zadržavanju i ometaju prometovanje autobusa,

5. u četvrtak 31. 10. 2019. godine u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sata potrebno je ukinuti TAXI stajalište na Bolleovoj i izmjestiti TAXI vozila na plato ispred mrtvačnice, te zatvoriti za sav promet Aleju Hermana Bollea i Mirogojsku cestu, od rotora na Mirogoju do Remetske ceste (osim za vozila ZET-a).

6. u petak 01. 11. 2019. godine promet AUTO-TAXI vozilima dozvoliti samo iz smjera Mirogojske u smjeru Bijeničke, odnosno zabraniti promet AUTO-TAXI vozilima ulazak na Bolleovu iz Bijeničke.

7. u petak 01. 11. 2019. godine u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat zabraniti promet motornim vozilima po Mirogojskoj cesti (od Rockfellerove do rotora na Mirogoju), osim za vozila ZET-a i AUTO-TAXI vozila. Fizička prepreka s pripadajućim znakom obveznog kretanja na Mirogojskoj cesti, koja usmjerava vozila koja se kreću u smjeru sjevera u Rockfellerovu ulicu, treba biti postavljena tako da ne ometa prolazak autobusa,

8. u petak 01. 11. 2019. godine u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat zabraniti promet Remetskom cestom od Kamenitog stola do Mirogojske ceste, osim za vozila ZET-a i AUTO-TAXI vozila.

9. u petak 01. 11. 2019. godine u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat zabraniti promet Ulicom Kameniti stol od Remetske do Ulice Remete, osim za vozila ZET-a, AUTO-TAXI vozila i vozila s akreditacijom

10. u petak 01. 11. 2019. godine u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat, potrebno je markerima za razdvajanje prometa (K34; K35 ili K36) odvojiti prometne smjerove na Mirogojskoj (od raskrižja Mirogojska/Remetska do rotora kod glavnog ulaza u groblje), rotor i dio Bolleove od rotora do južnog ulaza u groblje (kod završetka arkada).

11. u petak 01. 11. 2019. godine od 08:00 do 21:00 sat u zoni raskrižja Mirogojska/Remetska potrebno je zabraniti svim vozilima da iz smjera Krematorija skreću lijevo prema arkadama na Mirogoju (dozvoliti isključivo smjer kretanja prema jugu po Mirogojskoj),

12. od subote 26. 10. 2019. godine do četvrtka 31. 10. 2019. godine i od subote 02. 11. 2019. godine do nedjelje 03. 11. 2019. godine svakodnevno u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat prometnom signalizacijom zabraniti pristup na Kaptol svim vozilima (osim vozila ZET-a, TAXI i vozila dostave),

13.od četvrtka 31. 10. 2019. godine u 20:00 do petka 01. 11. 2019. godine u 21:00 sat potrebno je postaviti znak zabrane parkiranja i zaustavljanja na zapadnoj strani Nove vesi, odnosno na Gupčevoj zvijezdi kod kbr. 1 (poslije pješačkog prijelaza).

14. u petak 01. 11. 2019. godine od 07:30 do 21:00 sat prometnom signalizacijom zabraniti pristup na Kaptol svim vozilima osim vozila ZET-a (zatvoriti ulicu Kaptol od raskrižja Mikloušićeva/Zvonarnička do raskrižja Bakačeva/Pod zidom/Vlaška), te zabraniti i onemogućiti zaustavljanje i parkiranje vozila na Kaptolu. Vozila dostave nakon 07:00 sati ne smiju ulaziti na Ulicu Kaptol.

15. u petak 01. 11. 2019. godine u vremenskom periodu od 07:30 do 21:00 sat odrediti jednosmjerni promet u smjeru juga ulicom Nova Ves od Vrančićeve do Degenove ulice. Kod promjene regulacije u Ulici Nova Ves potrebno je uskladiti signalizaciju u svim pokrajnjim ulicama glede novog statusa predmetne ulice na navedenom dijelu, te osigurati nazočnost prometne policije na raskrižju Vrančićeve s Ulicom Nova Ves,

16. u petak 01. 11. 2019. godine od 07:30 do 21:00 sat stajalište AUTO-TAXI vozila na Ulici Nova ves (u zoni raskrižja s Vrančićevom) ukinuti i obostrano u zoni raskrižja zaprekama onemogućiti parkiranje ostalih vozila,

17. u petak 01. 11. 2019. godine od 07:30 do 21:00 sat na Degenovoj (u zoni raskrižja s ulicom Medveščak) postaviti dopunsku ploču „OSIM BUS ZET-a“,

18. u petak 01. 11. 2019. godine od 07:30 do 21:00 sat isključiti semafor na raskrižju Grškovićeve s Ulicom Medveščak, te organizirati prometnu policiju da fizički regulira promet na navedenom raskrižju,

19. u petak 01. 11. 2019. godine od 07:30 do 21:00 sati potrebno je zabraniti zaustavljanje i parkiranje za sva vozila na Bijeničkoj cesti, u zoni autobusnog okretišta, zabraniti promet ulicom Srebrnjak u smjeru sjevera za sva vozila, osim za vozila ZET-a, TAXI i vozila s dozvolom pristupačnosti,

20. u petak 01. 11. 2019. godine poslije 19:00 sati zabraniti obostrano parkiranje na Bijeničkoj od Bolleove do Ulice Srebrnjak, zabraniti promet (zatvoriti za sva vozila) Bijeničku od Lašćinske do Srebrnjaka, osim za vozila ZET-a, TAXI i vozila s dozvolom pristupačnosti, te uvesti jednosmjeran promet Bijeničkom od Bolleove do Srebrnjaka,uspostaviti stajalište za AUTO-TAXI vozila na Bijeničkoj cesti, istočno od raskrižja s Laščinskom.

21. u petak 01. 11. 2019. godine na Trgu Europe potrebno zabraniti kretanje vozila Vlaškom ulicom prema Bakačevoj ulici

II GROBLJE MIROŠEVEC

1. Zabranjuje se promet za motorna vozila osim autobusa ZET-a i TAXI vozila, u Aleji tišine na dijelu od Stare Oporovečke do Ulice Mramorni prilaz, od subote 26. 10. 2019. godine do četvrtka 31. 10. 2019 godine i u subotu 02. 11. 2019. godine svakodnevno od 07:00 do 20:00 sati.

2. Zabranjuje se promet za motorna vozila osim autobusa ZET-a, TAXI vozila i vozila s posebnim važećim akreditacijama, u ulici R. Kolaka na dijelu od Ljubijske do Grižanske ulice, u Grižanskoj ulici na dijelu od Ulice M. Deanovića do Ulice R. Kolaka, Novačkom ulicom od Potočke do ulice Pesteri, u petak 01. 11. 2019. u vremenu od 07.30 sati do 20.00 sati.

3. Zabranjuje se promet za motorna vozila osim za vozila ZET-a, Alejom tišine i Mramornim prilazom u petak 01. 11. 2019. u vremenu od 07.30 sati do 20.00 sati.

4. Zatvara se za sav promet, osim autobusa ZET-a, TAXI vozila i vozila sa važećim posebnim dozvolama, zona raskrižja Stara Oporovečka / Aleja tišine i Oporovečka-Kolakova / Grižanska / Aleja tišine, te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i Kolakove ulice u petak 01. 11. 2019. u vremenu od 07.30 sati do 20.00 sati.

5. Određuje se jednosmjeran promet ulicom M. Deanovića u smjeru istoka, u četvrtak 01. 11. 2019. godine u vremenu od 07.30 sati do 20.00 sati.

6. Zabranjuje se parkiranje u Ulicama Aleja Tišine, Mramorni prilaz, i Oporovečka na dijelu od Mramornog prilaza do Grižanske ulice od četvrtka 31. 10. 2019. godine od 07,30 sati do petka 01. 11. 2019. u vremenu do 20.00 sati.

III GROBLJE MARKOVO POLJE

1. Određuje se jednosmjerni promet u Aleji mira za sva vozila osim vozila ZET-a u smjeru istoka od subote 26. 10. 2019. godine do četvrtka 31. 10. 2019. godine u vremenu od 07.00 sati do 20.00 sati te u subotu 02. 11. 2019. godine u vremenu od 07.00 sati do 20.00 sati.

2. Zabranjuje se promet za motorna vozila osim autobusa ZET-a, TAXI vozila i vozila sa važećim posebnim dozvolama, u Vugrovečkoj ulici na dijelu od Varaždinske do parkirališta na Markovu Polju te u Aleji mira na dijelu od Zlatarske do parkirališta na Markovu Polju, u petak 01. 11. 2019. u vremenu od 06.00 sati do 20.00 sati.

3. Zabranjuje se parkiranje i zaustavljanje u Aleji mira, od subote 26. 10. 2019. do četvrtka 31. 10. 2019. godine u vremenu od 07.00 sati do 20.00 sati te u petak 01. 11. 2019. godine u vremenu od 07.00 sati do 20.00 sati.