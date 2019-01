SUTKINJA U PULI OSLOBODILA ŽENU KOJA JE UZGAJALA MARIHUANU ZA LIJEK: ‘To je beznačajno djelo’

Nalazi okrivljene koji su govorili u prilog njezinoj obrani te mišljenje vještaka, koji je smatrao da joj maslac od marihuane pomaže u borbi protiv boli, bili su dovoljni pulskoj sutkinji da ženi koja boluje od HIV-a i hepatitisa izrekne oslobađajuću presudu

Dok su osječki općinski i županijski sud Huanita Luksetića osudili na dvije godine zatvora ne vjerujući da marihuanu uzgaja kako bi napravio ulje te ublažio multiplu sklerozu od koje boluje, jedna je sutkinja u Puli u sličnom slučaju donijela posve drukčiju odluku.

Riječ je o sutkinji Veri Glasnović Gjoni s Općinskog suda, koja je uvažila bolest i njezine posljedice te nalaz i mišljenje sudskog vještaka, te oslobodila jednu ženu i njezinog partnera koji su bili optuženi za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Njih su se dvoje, naime, teretili da su u cilju uzgoja marihuane za vlastitu konzumaciju nabavili opremu potrebnu za uzgoj te uzgojili devet stabljika konoplje visine od 14 do 65 centimetara, piše Glas Istre.

‘Znala je da je to zabranjeno, no za nju je to bio samo lijek’

“Činjenica je da je okrivljena u svojoj obrani navela da je od 1996. godine HIV pozitivna, a imala je i hepatitis. Kazala je da je bila stalno bombardirana tabletama i terapijama, te joj je to uništilo organizam. Imala je problema s jetrom i bubrezima. Na internetu je pročitala da od marihuane može napraviti maslac pa je kupila sve što joj je trebalo za uzgoj, jer marihuane nema u prodaji. Partner joj je pomogao pripremiti maslac, a njegovom konzumacijom počela je dobivati na kilaži i počela je normalno funkcionirati. Za nju je, navela je, to bio samo lijek. Nije osporavala da je uzgojila devet biljaka, zna da je to zabranjeno, no ona već više od 20 godina boluje, o čemu je sudu dostavila medicinsku dokumentaciju. Žena je 74-postotni invalid, a kako je sama istaknula, otkad konzumira maslac s marihuanom njezini su nalazi mnogo bolji”, opisala je sutkinja dodajući kako su u prilog okrivljenoj išli i nalazi i mišljenje vještaka koji je kazao kako se takav maslac upotrebljava kao ljekovito sredstvo te da se okrivljenoj to moglo prepisati s obzirom na bol koju je mogla trpjeti zbog velike količine lijekova koje je koristila.

Stoga je Glasnović Gjoni zaključila da bolesnu ženu može osloboditi. “To je beznačajno djelo”, prokomentirala je za Glas Istre.